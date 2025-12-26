Carla Zambelli sofreu agressões em cadeia na Itália e foi transferida de cela

A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sofreu agressões de outras detentas, em um presídio em Roma, na Itália, e precisou ser transferida de cela. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme a publicação, as agressões ocorreram antes do último mês de setembro. O advogado Fábio Pagnozzi afirmou que precisou pedir a mudança da cliente de andar, para a direção do presídio aceitar.

Antes disso, o advogado já tinha pedido a transferência de cela à direção do presídio, ao informar que Zambelli tinha sofrido agressões de presas ao menos três vezes.

Entretanto, a unidade penitenciária havia rejeitado a transferência e alegado que a rotatividade era muito alta no presídio.

Renúncia ao mandato

Carla Zambelli (PL) renunciou ao cargo de deputada federal no dia 14 de dezembro último, após o plenário da Câmara dos Deputados rejeitar a cassação do mandato da parlamentar.

Quem assumiu a cadeira de Zambelli na Câmara dos Deputados foi o suplente, Adilson Barroso, também do PL.

Apesar da rejeição da cassação na Câmara, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou a perda imediata do mandato.

Moraes afirmou que a decisão da Câmara de rejeitar a perda do mandato de Zambelli ocorreu em clara violação à Constituição.

A ex-parlamentar foi condenada à prisão, pelos crimes de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e também perseguição armada. As penas, somadas, ultrapassam 15 anos.

Zambelli foi presa na Itália, em julho deste ano, em meio a iminência das condenações transitarem em julgado.