Hospital divulga boletim médico com atualização de quadro de saúde de Jair Bolsonaro
O ex-presidente começou a reabilitação com fisioterapia, otimização de analgesia e medidas farmacológicas para prevenir trombose.
O hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro (PL) está internado, divulgou um boletim médico com atualizações do estado de saúde do ex-presidente nesta sexta-feira (26). Bolsonaro está sob cuidados pós-operatórios após ter realizado uma cirurgia para correção de duas hérnias inguinais, na última quinta-feira (25).
No comunicado, que foi compartilhado no Instagram pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, os médicos afirmaram que o ex-presidente deu início à reabilitação com fisioterapia, otimização de analgesia e medidas farmacológicas para prevenir trombose.
A nota da equipe médica informa que houve ajuste nas medicações para soluço e para doença de refluxo gastresofágico, além de apontar que não há previsão de novos exames ou procedimentos nesta sexta-feira.
"Meu amor conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia, graças a Deus", comemorou Michelle Bolsonaro, em publicação na rede social. "Continuo passando longos períodos sem usar o celular, pois não é permitido permanecer com o aparelho no leito. À noite, responderei a todos com carinho", continuou ela.
O procedimento começou por volta das 9h da quinta-feira (25) e foi finalizado pouco antes das 13h. "Com sucesso e sem intercorrências", celebrou Michelle nas redes sociais.
Autorização de Moraes
A cirurgia ocorreu um dia após autorização do ministro Alexandre de Moraes para a saída de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para internação.
Uma série de medidas de segurança foram impostas pelo magistrado, como fiscalização 24 horas por dia e proibição do uso de computadores, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos, com exceção de equipamentos médicos, no quarto onde Bolsonaro está.
Veja também
Bolsonaro passou por uma perícia médica na última semana, realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que apontou que o ex-presidente tem hérnia inguinal bilateral, que afeta os dois lados da região da virilha.
O que é uma hérnia inguinal?
A hérnia inguinal se forma quando parte do intestino se projeta por um ponto fraco na parede muscular da virilha, sendo capaz de formar inchaço e causar desconforto. O problema pode ser congênito, quando é o caso desde o nascimento, ou adquirido, devido ao enfraquecimento muscular ou à obesidade.