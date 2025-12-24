Bolsonaro deixa prisão na sede da PF e é internado em hospital de Brasília para fazer cirurgia

Após 32 dias preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília por volta das 9h30 desta quarta-feira (24) para ser internado e dar início a procedimentos pré-operatórios. Na próxima quinta-feira (25), ele vai passar por uma cirurgia de hérnia no hospital DF Star. As informações são do g1.

Bolsonaro passou por uma perícia médica na última semana, realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que apontou que o ex-presidente tem hérnia inguinal bilateral, que afeta os dois lados da região da virilha.

Com isso, ele precisa passar por uma herniorrafia inguinal, procedimento considerado seguro e de baixo risco, com duração de cerca de três horas.

O problema, muitas vezes, pode ser assintomático, mas também pode causar inchaço, dor ou desconforto, principalmente ao fazer esforço, tossir ou ficar em pé por muito tempo.

Os peritos afirmaram que não há indicação de cirurgia em urgência ou emergência, sendo um procedimento eletivo, para melhorar a qualidade de vida.

Na ocasião, os peritos também apontaram a necessidade de realizar um bloqueio do nervo frênico para controlar as crises de soluços de Bolsonaro.

Mas, conforme apuração da GloboNews, a previsão é que ele faça apenas a herniorrafia e o procedimento seja feito em outra ocasião.

Medidas de segurança

Bolsonaro está acompanhado pela ex-primeira dama, Michelle. O pedido dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro para serem acompanhantes do pai foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Na mesma ocasião, a defesa pleiteou novamente a prisão domiciliar, mas o pedido foi rejeitado. Moraes apontou ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício e citou descumprimentos de medidas cautelares.

Na decisão em que autoriza o procedimento, o ministro detalha as medidas de segurança que devem ser adotadas. O ex-presidente ficará em uma área isolada do hospital.

Segundo o g1, ele deve realizar exames de sangue e de monitoramento cardíaco na tarde desta quarta-feira para avaliar o risco cirúrgico.

A ordem judicial determina que deve haver fiscalização 24 horas por dia, com pelo menos dois policiais federais na porta do quarto e outras equipes dentro e fora do hospital, conforme a PF julgar necessário.

Além disso, está proibida a entrada de computadores, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos, com exceção de equipamentos médicos, no quarto onde Bolsonaro ficará.