Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai sair da prisão para realizar uma cirurgia de hérnia inguinal no feriado do Natal, nesta quinta-feira (25). A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (23).

Bolsonaro será internado nesta quarta-feira (24), para iniciar os procedimentos pré-operatórios. Uma perícia atestou a necessidade da intervenção cirúrgica.

Segundo a determinação de Moraes, somente Michelle Bolsonaro poderá ser acompanhante do ex-presidente na internação. A defesa tentou que Flávio e Carlos Bolsonaro também fossem autorizados, mas o pedido foi negado.

No mesmo pedido, os advogados pleitearam novamente prisão domiciliar, mas o ministro rejeitou o pedido. Moraes apontou ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício e citou descumprimentos de medidas cautelares, além de condutas que, segundo ele, indicariam tentativa de fuga.

Laudo da Polícia Federal

A cirurgia de Bolsonaro foi autorizada após a elaboração de um novo laudo médico feito pela Polícia Federal (PF). Antes, a defesa solicitava o procedimento com base em um laudo particular, mas foi determinada uma nova perícia da PF, onde o ex-presidente está detido.

Segundo o documento, Bolsonaro foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral, condição que atinge os dois lados da região da virilha. O procedimento cirúrgico foi classificado como eletivo, ou seja, sem caráter de urgência ou emergência, embora os peritos recomendem que seja feito o quanto antes para evitar a piora do quadro clínico.