Vereador Emanuel Acrízio deixa Prefeitura e retorna à Câmara de Fortaleza

O vereador Emanuel Acrízio (Avante) oficializou seu retorno à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), por meio de um requerimento lido na sessão ordinária desta terça-feira (3). O procedimento solicitou a retomada imediata da cadeira no Parlamento municipal.

O parlamentar estava licenciado do cargo eletivo desde junho do ano passado, em razão da ocupação do cargo de Assessor Institucional do Gabinete do Prefeito, do qual, de acordo com o documento, foi exonerado no dia 27 de fevereiro de 2026.

Antes disso, em fevereiro, numa estratégia de rodízio partidário, o vereador havia se licenciado por 120 dias por interesse particular e cedido a cadeira para o suplente Marcelo Tchela (Avante). Ele chegou a retornar para a Câmara, mas logo solicitou afastamento para investidura no governo Evandro Leitão (PT).

Este é o terceiro mandato de Acrízio no Legislativo de Fortaleza. Sua primeira eleição para a CMFor aconteceu em 2016, quando se candidatou pelo então Partido Republicano Progressista (PRP). Em 2020, quando concorreu pelo Progressistas (PP), foi eleito mais uma vez.

Nas eleições de 2024, Emanuel Acrízio conquistou 16.083 votos e, com isso, um dos três assentos do Avante na Casa Legislativa da capital cearense. Ana Aracapé e Pedro Matos são os titulares que completam a bancada da legenda na Câmara de Fortaleza.