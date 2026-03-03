Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Vereador Emanuel Acrízio deixa Prefeitura e retorna à Câmara de Fortaleza

O parlamentar do Avante estava licenciado do cargo eletivo desde junho do ano passado.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Emanuel Acrízio, vereador de Fortaleza, no plenário da Câmara Municipal.
Legenda: Parlamentar estava lotado como Assessor Institucional do Gabinete do Prefeito.
Foto: Luciano Melo/CMFor.

O vereador Emanuel Acrízio (Avante) oficializou seu retorno à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), por meio de um requerimento lido na sessão ordinária desta terça-feira (3). O procedimento solicitou a retomada imediata da cadeira no Parlamento municipal.

O parlamentar estava licenciado do cargo eletivo desde junho do ano passado, em razão da ocupação do cargo de Assessor Institucional do Gabinete do Prefeito, do qual, de acordo com o documento, foi exonerado no dia 27 de fevereiro de 2026.

Antes disso, em fevereiro, numa estratégia de rodízio partidário, o vereador havia se licenciado por 120 dias por interesse particular e cedido a cadeira para o suplente Marcelo Tchela (Avante). Ele chegou a retornar para a Câmara, mas logo solicitou afastamento para investidura no governo Evandro Leitão (PT).

Veja também

teaser image
PontoPoder

Partidos reforçam estratégia em Fortaleza em cálculo de forças pelo peso do eleitorado

teaser image
PontoPoder

Quanto o Ceará ganharia com a tributação de apostas online e fintechs?

Este é o terceiro mandato de Acrízio no Legislativo de Fortaleza. Sua primeira eleição para a CMFor aconteceu em 2016, quando se candidatou pelo então Partido Republicano Progressista (PRP). Em 2020, quando concorreu pelo Progressistas (PP), foi eleito mais uma vez. 

Nas eleições de 2024, Emanuel Acrízio conquistou 16.083 votos e, com isso, um dos três assentos do Avante na Casa Legislativa da capital cearense. Ana Aracapé e Pedro Matos são os titulares que completam a bancada da legenda na Câmara de Fortaleza.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fotos dos plenários da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Janela partidária começa na quinta (5) e libera deputados para troca de sigla visando eleições 2026

Período do calendário eleitoral é considerado central na definição dos quadros dos partidos para o pleito.

Marcos Moreira
Há 18 minutos
Foto de Emanuel Acrízio, vereador de Fortaleza, no plenário da Câmara Municipal.
PontoPoder

Vereador Emanuel Acrízio deixa Prefeitura e retorna à Câmara de Fortaleza

O parlamentar do Avante estava licenciado do cargo eletivo desde junho do ano passado.

Bruno Leite
Há 30 minutos
Foto que mostra celular com aplicativo fictício de aposta online, chamada de bet.
PontoPoder

Quanto o Ceará ganharia com a tributação de apostas online e fintechs?

Matéria que tramita no Congresso Nacional pode gerar arrecadação bilionária para gestões municipais do estado anualmente.

Bruno Leite
Há 2 horas
Ministro da Educação Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e senador Cid Gomes
Inácio Aguiar

Cid Gomes mantém restrições, mas indica que permanecerá no grupo governista

Os atos do fim de semana serviram para dar outra direção aos rumores do grupo governista: Cid deve ficar com os aliados.

Inácio Aguiar
03 de Março de 2026
Em Dubai, prefeita de Aracati é impedida de retornar ao Brasil após ataques ao Irã
PontoPoder

Em Dubai, prefeita de Aracati é impedida de retornar ao Brasil após ataques ao Irã

Gestora tirou férias após o Carnaval e não consegue retornar ao Brasil por conta de fechamento de aeroportos.

Redação
03 de Março de 2026
Farmacêutica organizando medicamentos em uma farmácia, com prateleiras cheias de caixas de remédios.
PontoPoder

Câmara aprova venda de remédios em supermercados; veja o que muda

Texto propõe que os medicamentos fiquem em espaço separado, fora das prateleiras.

Paulo Roberto Maciel*
03 de Março de 2026
Silhueta de uma pessoa com cabelo cacheado em frente a uma janela com grades, iluminada pela luz externa, em ambiente interno escuro para matéria sobre absolvição de acusados de estupro de vulnerável e como proteger as meninas.
PontoPoder

O que permite a absolvição de acusados de estupro de vulnerável e como proteger as meninas

Decisão do TJMG que absolveu homem de 35 anos que mantinha relação com menina de 12 anos não é caso isolado entre as decisões judiciais do País.

Luana Barros
02 de Março de 2026
Imagem do Centro de Fortaleza mostrando a Praça do Ferreira
Inácio Aguiar

Pesquisa da CDL aponta apoio da população à mudança da Câmara ao Centro e mostra potencial da área

Para 74% dos entrevistados, a ida do Legislativo ao bairro será "importante" para a Cidade.

Inácio Aguiar
02 de Março de 2026
Homem de cabelos grisalhos e camisa clara aponta para a frente durante evento político; ao fundo, painel azul com logotipo do partido e um tucano estilizado em verde e amarelo.
PontoPoder

O que deputados e vereadores do PL Ceará pensam de aliança com Ciro

Anotações de Flávio Bolsonaro indicaram aliança com o tucano para as eleições de 2026.

Luana Barros
01 de Março de 2026
Foto de Paulo George de Souza Saraiva.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Choró?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
Homem de barba e camisa preta é cercado por pessoas e celulares durante entrevista em meio a uma multidão em área urbana; ao fundo, apoiadores vestem camisetas amarelas com a frase “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, e há prédios altos e um trio elétrico na rua.
PontoPoder

André Fernandes desconversa sobre apoio de Flávio Bolsonaro a Ciro Gomes: 'Nada definido'

Nas anotações do senador e pré-candidato à presidência, Ciro aparece como pré-candidato a governador do Ceará.

Luana Barros
01 de Março de 2026
Pessoas com a blusa da seleção brasileira, apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro, reunidas na Praça Portugal, em Fortaleza.
PontoPoder

Manifestantes se reúnem na Praça Portugal, em Fortaleza, contra Lula e ministros do STF

Ato contou com a presença de parlamentares da direita, de partidos como PL, União Brasil e PSDB.

Gabriela Custódio e Luana Barros
01 de Março de 2026
Foto de Sabrina Morais Lopes.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Senador Sá?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
Foto de SOLANGE CAMPELO.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Potiretama?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
bolsonaro e michelle ao lado semblante serio.
PontoPoder

Bolsonaro escreve carta na prisão dizendo lamentar ataques à esposa Michelle

A carta foi exposta nas redes sociais neste domingo (1º)

Redação
01 de Março de 2026
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro é internado após sentir fortes dores

Parlamentar faz tratamento desde agosto de 2020 quando foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin (LNH), um tipo de câncer.

Redação
01 de Março de 2026
Urna eletrônica com dígitos de 0 a 9, botão de
PontoPoder

Choró, Senador Sá e Potiretama vão às urnas neste domingo (1º); saiba quem são os candidatos

Os mandatos dos novos chefes municipais ficarão vigentes até 31 de dezembro de 2028.

Milenna Murta*
01 de Março de 2026
Montagem de fotos. Na primeira, Eunício Oliveira e Camilo Santana estão abraçados, e na segunda foto Elmano de Freitas discursa com um microfone na mão.
PontoPoder

De olho no Senado, Eunício Oliveira mostra força em evento com Camilo e Elmano

Convenção municipal do MDB em Fortaleza reforçou os laços entre o grupo político do MDB e do PT no Ceará.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Encontro ocorreu em evento neste sábado (28).
PontoPoder

Após rumores de rompimento, Camilo e Cid se encontram em evento e trocam elogios

Ministro da Educação e senador da República participaram da solenidade de inauguração de uma escola em tempo integral em Pindoretama.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Giordanna Mano ao lado do marido, Junior Mano.
PontoPoder

Esposa de Júnior Mano vai se filiar ao PRD e deve buscar vaga de deputada federal

O deputado federal Júnior Mano planeja disputar o Senado Federal. Ele conta com o apoio do senador Cid Gomes.

Redação
28 de Fevereiro de 2026