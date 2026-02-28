Partidos reforçam estratégia em Fortaleza em cálculo de forças pelo peso do eleitorado

A poucos meses das eleições gerais de 2026, os partidos reforçam a movimentação estratégica para aglutinar forças em Fortaleza, cidade que concentra mais de 25% do eleitorado do Ceará. As articulações giram em torno de uma série de encontros com lideranças da Capital, principalmente em agendas com vereadores.

Embora a disputa tenha níveis estadual e federal, os comandos das siglas reconhecem o peso de Fortaleza nos cálculos eleitorais, como evidenciam dirigentes partidários ouvidos pelo PontoPoder. A avaliação é que a concentração de lideranças com potencial nas urnas reforça a necessidade das articulações.

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fortaleza concentra ¼ dos cearenses que irão às urnas em outubro, índice que supera a marca de 40% se considerada toda a Região Metropolitana.

1.756.451 eleitores aptos a votar em Fortaleza, segundo o TSE

Pelo menos duas agendas das últimas semanas evidenciam o peso das articulações em Fortaleza: o PSD e o MDB promoveram reuniões entre o comando das legendas e vereadores e líderes aliados da Capital, com o objetivo de estreitar laços com as bases municipais para o pleito deste ano.

No encontro do PSD, em 19 de março, o deputado federal Domingos Neto (PSD) e a vice-prefeita de Fortaleza Gabriella Aguiar (PSD) receberam um grupo de vereadores e lideranças de Fortaleza.

Segundo o partido, o momento foi um “almoço de articulação política” para debater as demandas de Fortaleza e a importância da parceria entre a Câmara Municipal e a bancada federal.

Já a reunião do MDB foi comandada pelos presidentes do partido no Ceará e em Fortaleza, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), respectivamente. O dirigente estadual tenta viabilizar o nome como pré-candidato ao Senado.

DUELO DE FORÇAS

Além do quantitativo de eleitores, Fortaleza cristaliza um cenário dividido entre a base governista e a oposição cearense, ao levar em conta o resultado das eleições municipais de 2024. Se por um lado a situação celebra a vitória do prefeito Evandro Leitão (PT), o campo opositor aposta no desempenho do deputado federal André Fernandes (PL) na disputa acirrada pela Prefeitura, com percentual de 49,62% dos votos no 2º turno.

Presidente do União Brasil de Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) avalia que as articulações devem levar em conta que a “magnitude do desejo de mudança será o principal fator definidor” entre o eleitorado da Capital. A partir disso, evidencia o dirigente, o grupo aposta na força de suas lideranças, como Capitão Wagner e André Fernandes.

“Tem um conjunto de lideranças que fazem parte da oposição com muita força eleitoral em Fortaleza. Eu diria que a grande maioria dos deputados federais é que deverão ser os mais votados e os deputados estaduais que deverão ser os mais votados na região metropolitana fazem parte hoje da oposição. Então isso é um sinal” Roberto Cláudio Presidente do União Brasil de Fortaleza

É nesse cenário que o ex-prefeito pretende reunir aliados da Capital. “A gente está pensando, sim, num ato, tem uma sede nova do União Brasil, que o Capitão (Wagner) tá providenciando, e talvez aí em algum momento nessa sede nova, a gente fazer um encontro para formalizar a minha presidência no União Brasil de Fortaleza e fazer um encontro com lideranças políticas da cidade de Fortaleza ligadas ao União Brasil”, projeta Roberto Cláudio.

Por sua vez, o presidente do PT Fortaleza, o ex-deputado estadual Antônio Carlos, avalia que o partido deve apostar no resultado de Evandro Leitão e na relação com vereadores, suplentes e lideranças comunitárias no duelo de forças na Capital.

"O PT tem uma movimentação importante na capital, está se articulando em núcleos, que é um um incentivo dado, inclusive, pelo Diretório Nacional e que a gente está no processo de organização da nucleação do partido, que é o fortalecimento do partido e que obviamente será essa nucleação, porque o partido tem presença em todos os bairros da cidade, há militantes do PT, pessoas que se organizam, que militam em associações, em sindicatos, militantes de forma geral" Antônio Carlos Presidente do PT Fortaleza

O dirigente explica que o PT contará com esse núcleos para a movimentação política em Fortaleza e com a aliança dos partidos que integram a Federação petista. “Começamos a conversar, já estivemos com os companheiros do PC do B, conversando com os companheiros do PV que fazem parte da federação e também isso deve se ampliar para os outros partidos que compõem a base do nosso governo estadual, do governo municipal numa programação aí”, pontuou.

REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL

Presidente do MDB Fortaleza, o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) reconhece o peso do eleitorado nas articulações, mas também aponta que Fortaleza está sempre no centro dos debates políticos.

“É importante demais que a gente faça uma movimentação grande, buscando aqueles que foram candidatos a vereadores e vereadoras na eleição passada e que queiram disputar uma vaga nessas eleições agora que se aproximam”, ressalta o parlamentar.

Segundo Danniel Oliveira, o encontro regional do MDB em Fortaleza, realizado no último sábado (28), reforça essa movimentação.

“O partido tem buscado muito essa fazer essa discussão e a gente tem contribuído bastante aí na nessa linha, e os vereadores e lideranças, principalmente lideranças aqui na nossa capital, às vezes chega a ter o tamanho de um interior pequeno ou até médio-porte. Quando a gente fala, tem liderança aqui, tem vereadores que tem um papel fundamental na eleição repassando aí, trabalhando e tendo a condição de ser candidato de uma forma que mude bastante a estratégia partidária, principalmente no que envolve a capital” Danniel Oliveira Presidente do MDB Fortaleza

Já o presidente do PL Fortaleza, o vereador Julierme Senna (PL) analisa que qualquer articulação partidária na Capital tem impacto direto no resultado estadual, diante do peso do eleitorado. Para o parlamentar, em uma eleição polarizada como a que se desenha, organização, capilaridade eleitoral e unidade partidária fazem a diferença.

“A relação com vereadores, suplentes, lideranças comunitárias e formadores de opinião é um termômetro concreto da força de um partido. São essas lideranças que têm contato diário com a população, conhecem as demandas locais e mobilizam os eleitores . Um partido forte na capital é aquele que possui base ativa na câmara municipal, presença nos bairros e capacidade de articulação institucional e social” Julierme Senna Presidente do PL Fortaleza

Tendo isso em vista, aponta Julierme Senna, o PL vem articulando reuniões periódicas, encontros regionais e agenda de mobilização dentro do planejamento para fortalecer o partido e alinhar estratégias visando o próximo pleito.

RECONSTRUÇÃO PELA CAPITAL

Um dos partidos que deseja aglutinar forças a partir da Capital é o PDT. A agremiação viveu uma debandada de nomes desde a divisão interna na eleição de 2022, como as saídas de Cid Gomes (PSB), Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio (União), mas aposta nos vereadores de Fortaleza para conquistar vagas na próxima eleição.

É o que aponta o presidente do PDT Fortaleza, o ex-vereador Iraguassú Filho. O dirigente indica que a estratégia do partido passa, principalmente, pela Capital e pela bancada de vereadores filiados para conseguir cadeiras parlamentares.

“A gente tem apostado muito bem na perspectiva da chapa estadual, nós temos como puxadores de voto ou nós temos como os nomes que que vão ser que vão ser ponto de partida os vereadores da chapa. Tem a Kátia (Rodrigues), tem o Gardel (Rolim), tem o Paulo (Martins). Tem o Luciano (Girão) que não sinalizou que será, mas tem deixado a possibilidade em aberto, a depender como seja a estratégia em relação ao tio, o deputado Lucilvio Girão. Então assim, tem esses nomes, o próprio Adail (Júnior) de repente pode sair para federal” Iraguassú Filho Presidente do PDT Fortaleza

O PontoPoder também acionou os presidentes do PSB Fortaleza, Osmar de Sá Ponte, e do PSDB Fortaleza, José Sarto, acerca das articulações na Capital, mas não houve retorno às tentativas de contato. O espaço segue aberto para manifestação.