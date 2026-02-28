Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Partidos reforçam estratégia em Fortaleza em cálculo de forças pelo peso do eleitorado

Capital também é o centro da polarização que pode dar o tom da disputa entre a base governista e a oposição.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Encontros do MDB e do PSD com vereadores de Fortaleza.
Legenda: Encontros do MDB e do PSD com vereadores exemplificam movimentação dos partidos na Capital cearense em fevereiro.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A poucos meses das eleições gerais de 2026, os partidos reforçam a movimentação estratégica para aglutinar forças em Fortaleza, cidade que concentra mais de 25% do eleitorado do Ceará. As articulações giram em torno de uma série de encontros com lideranças da Capital, principalmente em agendas com vereadores. 

Embora a disputa tenha níveis estadual e federal, os comandos das siglas reconhecem o peso de Fortaleza nos cálculos eleitorais, como evidenciam dirigentes partidários ouvidos pelo PontoPoder. A avaliação é que a concentração de lideranças com potencial nas urnas reforça a necessidade das articulações. 

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fortaleza concentra ¼ dos cearenses que irão às urnas em outubro, índice que supera a marca de 40% se considerada toda a Região Metropolitana. 

1.756.451
eleitores aptos a votar em Fortaleza, segundo o TSE

Pelo menos duas agendas das últimas semanas evidenciam o peso das articulações em Fortaleza: o PSD e o MDB promoveram reuniões entre o comando das legendas e vereadores e líderes aliados da Capital, com o objetivo de estreitar laços com as bases municipais para o pleito deste ano. 

No encontro do PSD, em 19 de março, o deputado federal Domingos Neto (PSD) e a vice-prefeita de Fortaleza Gabriella Aguiar (PSD) receberam um grupo de vereadores e lideranças de Fortaleza. 

Segundo o partido, o momento foi um “almoço de articulação política” para debater as demandas de Fortaleza e a importância da parceria entre a Câmara Municipal e a bancada federal.

Já a reunião do MDB foi comandada pelos presidentes do partido no Ceará e em Fortaleza, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), respectivamente. O dirigente estadual tenta viabilizar o nome como pré-candidato ao Senado.  

Veja também

teaser image
PontoPoder

Deputados federais do CE fizeram mais de mil discursos em três anos; veja quem lidera o ranking

teaser image
PontoPoder

Potencial de votos e capilaridade tornam partidos pequenos estratégicos na disputa de 2026 no Ceará

DUELO DE FORÇAS

Além do quantitativo de eleitores, Fortaleza cristaliza um cenário dividido entre a base governista e a oposição cearense, ao levar em conta o resultado das eleições municipais de 2024. Se por um lado a situação celebra a vitória do prefeito Evandro Leitão (PT), o campo opositor aposta no desempenho do deputado federal André Fernandes (PL) na disputa acirrada pela Prefeitura, com percentual de 49,62% dos votos no 2º turno.

Presidente do União Brasil de Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) avalia que as articulações devem levar em conta que a “magnitude do desejo de mudança será o principal fator definidor” entre o eleitorado da Capital. A partir disso, evidencia o dirigente, o grupo aposta na força de suas lideranças, como Capitão Wagner e André Fernandes.  

“Tem um conjunto de lideranças que fazem parte da oposição com muita força eleitoral em Fortaleza. Eu diria que a grande maioria dos deputados federais é que deverão ser os mais votados e os deputados estaduais que deverão ser os mais votados na região metropolitana fazem parte hoje da oposição. Então isso é um sinal”
Roberto Cláudio
Presidente do União Brasil de Fortaleza

É nesse cenário que o ex-prefeito pretende reunir aliados da Capital. “A gente está pensando, sim, num ato, tem uma sede nova do União Brasil, que o Capitão (Wagner) tá providenciando, e talvez aí em algum momento nessa sede nova, a gente fazer um encontro para formalizar a minha presidência no União Brasil de Fortaleza e fazer um encontro com lideranças políticas da cidade de Fortaleza ligadas ao União Brasil”, projeta Roberto Cláudio. 

Por sua vez, o presidente do PT Fortaleza, o ex-deputado estadual Antônio Carlos, avalia que o partido deve apostar no resultado de Evandro Leitão e na relação com vereadores, suplentes e lideranças comunitárias no duelo de forças na Capital. 

"O PT tem uma movimentação importante na capital, está se articulando em núcleos, que é um um incentivo dado, inclusive, pelo Diretório Nacional e que a gente está no processo de organização da nucleação do partido, que é o fortalecimento do partido e que obviamente será essa nucleação, porque o partido tem presença em todos os bairros da cidade, há militantes do PT, pessoas que se organizam, que militam em associações, em sindicatos, militantes de forma geral"
Antônio Carlos
Presidente do PT Fortaleza

O dirigente explica que o PT contará com esse núcleos para a movimentação política em Fortaleza e com a aliança dos partidos que integram a Federação petista. “Começamos a conversar, já estivemos com os companheiros do PC do B, conversando com os companheiros do PV que fazem parte da federação e também isso deve se ampliar para os outros partidos que compõem a base do nosso governo estadual, do governo municipal numa programação aí”, pontuou.

REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL

Presidente do MDB Fortaleza, o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) reconhece o peso do eleitorado nas articulações, mas também aponta que Fortaleza está sempre no centro dos debates políticos. 

“É importante demais que a gente faça uma movimentação grande, buscando aqueles que foram candidatos a vereadores e vereadoras na eleição passada e que queiram disputar uma vaga nessas eleições agora que se aproximam”, ressalta o parlamentar.

Segundo Danniel Oliveira, o encontro regional do MDB em Fortaleza, realizado no último sábado (28), reforça essa movimentação. 

“O partido tem buscado muito essa fazer essa discussão e a gente tem contribuído bastante aí na nessa linha, e os vereadores e lideranças, principalmente lideranças aqui na nossa capital, às vezes chega a ter o tamanho de um interior pequeno ou até médio-porte. Quando a gente fala, tem liderança aqui, tem vereadores que tem um papel fundamental na eleição repassando aí, trabalhando e tendo a condição de ser candidato de uma forma que mude bastante a estratégia partidária, principalmente no que envolve a capital”
Danniel Oliveira
Presidente do MDB Fortaleza

Já o presidente do PL Fortaleza, o vereador Julierme Senna (PL) analisa que qualquer articulação partidária na Capital tem impacto direto no resultado estadual, diante do peso do eleitorado. Para o parlamentar, em uma eleição polarizada como a que se desenha, organização, capilaridade eleitoral e unidade partidária fazem a diferença. 

“A relação com vereadores, suplentes, lideranças comunitárias e formadores de opinião é um termômetro concreto da força de um partido. São essas lideranças que têm contato diário com a população, conhecem as demandas locais e mobilizam os eleitores . Um partido forte na capital é aquele que possui base ativa na câmara municipal, presença nos bairros e capacidade de articulação institucional e social”
Julierme Senna
Presidente do PL Fortaleza

Tendo isso em vista, aponta Julierme Senna, o PL vem articulando reuniões periódicas, encontros regionais e agenda de mobilização dentro do planejamento para fortalecer o partido e alinhar estratégias visando o próximo pleito.

RECONSTRUÇÃO PELA CAPITAL

Um dos partidos que deseja aglutinar forças a partir da Capital é o PDT. A agremiação viveu uma debandada de nomes desde a divisão interna na eleição de 2022, como as saídas de Cid Gomes (PSB), Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio (União), mas aposta nos vereadores de Fortaleza para conquistar vagas na próxima eleição. 

É o que aponta o presidente do PDT Fortaleza, o ex-vereador Iraguassú Filho. O dirigente indica que a estratégia do partido passa, principalmente, pela Capital e pela bancada de vereadores filiados para conseguir cadeiras parlamentares. 

“A gente tem apostado muito bem na perspectiva da chapa estadual, nós temos como puxadores de voto ou nós temos como os nomes que que vão ser que vão ser ponto de partida os vereadores da chapa. Tem a Kátia (Rodrigues), tem o Gardel (Rolim), tem o Paulo (Martins). Tem o Luciano (Girão) que não sinalizou que será, mas tem deixado a possibilidade em aberto, a depender como seja a estratégia em relação ao tio, o deputado Lucilvio Girão. Então assim, tem esses nomes, o próprio Adail (Júnior) de repente pode sair para federal”
Iraguassú Filho
Presidente do PDT Fortaleza

O PontoPoder também acionou os presidentes do PSB Fortaleza, Osmar de Sá Ponte, e do PSDB Fortaleza, José Sarto, acerca das articulações na Capital, mas não houve retorno às tentativas de contato. O espaço segue aberto para manifestação. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Encontros do MDB e do PSD com vereadores de Fortaleza.
PontoPoder

Partidos reforçam estratégia em Fortaleza em cálculo de forças pelo peso do eleitorado

Capital também é o centro da polarização que pode dar o tom da disputa entre a base governista e a oposição.

Marcos Moreira
Há 45 minutos
PontoPoder

Após Cid Gomes falar em distanciamento, Camilo Santana alega agenda agitada e diz ‘somos irmãos’

A declaração de Camilo responde à fala do senador, que afirmou que a relação entre ele e o ministro não está abalada, mas é pouco próxima.

Igor Cavalcante e Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alece.
PontoPoder

Alece atrasa designação de comissões à espera da janela partidária e concentra matérias na diretoria

Assembleia Legislativa tem priorizado a votação de mensagens do Governo do Ceará em regime de urgência.

Marcos Moreira
28 de Fevereiro de 2026
Fotografia em plano médio do ex-prefeito de Aracoiaba, Edim Oliveira. Ele é um homem de pele clara, cabelos curtos e castanhos, e veste uma camisa polo verde escura. Ele olha para o lado com uma expressão séria. Ao fundo, de forma levemente desfocada, aparecem outras pessoas e estruturas de um evento ao ar livre.
Wagner Mendes

Edim Oliveira, ex-prefeito irmão de Wesley Safadão recupera direitos políticos

Político era prefeito de Aracoiaba e teve o mandato cassado pela Câmara Municipal.

Wagner Mendes
28 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes em um retrato. Ele olha para o horizonte. O politico veste um paletó azul e usa uma gravata vermelha.
PontoPoder

Ciro diz que Camilo 'se evidencia como candidato' ao Governo do Ceará

O tucano criticou a postura do ex-aliado e reafirmou que o ministro será o candidato ao Governo do Ceará.

Igor Cavalcante
27 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes ao lado de aliados na Alece. Ele gesticula enquanto concede entrevista coletiva.
PontoPoder

'PL já fez que vinha e não veio duas vezes', diz Ciro sobre tentativa de unir oposição no Ceará

O político comentou sobre anotações feitas por Flávio Bolsonaro que citam o ex-governador cearense como candidato ao Governo do Estado.

Igor Cavalcante
27 de Fevereiro de 2026
O governador do Ceará, Elmano de Freitas, à esquerda, e o senador Cid Gomes, à direita, posam sorridentes lado a lado em um ambiente institucional. Elmano veste uma camisa de mangas curtas clara e calça social, enquanto Cid Gomes usa uma camisa social azul de mangas compridas e segura um tablet. Ao fundo, vê-se um sofá cinza e quadros emoldurados na parede.
Wagner Mendes

Governador Elmano almoça com Cid Gomes e reafirma união eleitoral para outubro

A publicação tenta espantar supostas desconfianças na postura do senador para a eleição.

Wagner Mendes
27 de Fevereiro de 2026
Foto de uma urna eletrônica para ilustrar matéria sobre ministro ‘reconsiderar’ e eleição suplementar em Senador Sá ser mantida.
PontoPoder

Ministro ‘reconsidera’ e mantém eleição suplementar em Senador Sá

O novo pleito será realizado neste domingo (1º).

Bergson Araujo Costa
27 de Fevereiro de 2026
Placa do Tribunal Superior Eleitoral.
PontoPoder

Eleição suplementar em Senador Sá é temporariamente suspensa pelo TSE

O novo pleito seria realizado neste domingo (1º) após o município ter prefeito e vice-prefeita cassados.

Milenna Murta*
27 de Fevereiro de 2026
Fotografia em close-up do Ministro da Educação, Camilo Santana. Ele é um homem de pele clara, cabelos castanhos levemente grisalhos e usa um paletó azul-marinho sobre uma camisa social branca. Camilo está posicionado de perfil parcial, com uma expressão séria e lábios entreabertos, durante uma entrevista. O fundo está desfocado em tons de cinza e azul escuro.
Wagner Mendes

Camilo: 'Se eu for convocado para uma missão no meu Estado, não é escolha pessoal, é pelo projeto'

Ministro se desincompatibilizará do cargo no MEC para cuidar da eleição no Ceará

Wagner Mendes
27 de Fevereiro de 2026
Gabi Aquino, prefeita de Paracuru; Ana Affif, prefeita de Cascavel; Roberta de Bismarck, prefeita de Aracati; e Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz.
Inácio Aguiar

Vitrine política: prefeitos crescem nas redes sociais com visibilidade do Carnaval; veja a lista

Gestores de municípios do litoral lideram o crescimento de seguidores entre prefeitos em fevereiro.

Inácio Aguiar
27 de Fevereiro de 2026
Estupro de vulnerável: 'Não é por falta de lei, é por falta de obediência à lei', diz deputada
PontoPoder

Estupro de vulnerável: 'Não é por falta de lei, é por falta de obediência à lei', diz deputada

Laura Carneiro, do PSD, é autora do projeto de lei que põe fim à relativização do crime contra menores de 14 anos.

Luana Barros
27 de Fevereiro de 2026
Foro de Eduardo Bolsonaro para ilustrar matéria sobre seu afastamento do cargo de escrivão da PF.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro é afastado do cargo de escrivão da PF

Medida deve seguir até que seja apresentada a decisão sobre sua permanência.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Cid Gomes caminha em direção à câmera. Ao lado dele, aliados também seguem na mesma direção. Ele veste um blazer.
PontoPoder

Cid Gomes reúne deputados estaduais do PSB para almoço nesta quinta-feira (26)

Desde o Carnaval, Cid tem intensificado a agenda de encontro com aliados.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
26 de Fevereiro de 2026
Imagem em composição lado a lado mostra Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro em close. Ciro usa terno azul e gravata vermelha, com expressão séria. À direita, Flávio fala com a imprensa enquanto um celular é apontado em sua direção.
PontoPoder

Anotações de Flávio Bolsonaro indicam aliança com Ciro Gomes para o Governo do Ceará

O registro foi deixado pelo senador em uma sala após reunião com a cúpula do PL.

Igor Cavalcante
26 de Fevereiro de 2026
Foto de Alceu Valença, com fitas coloridas nas mãos e um chapéu de couro decorado na cabeça.
PontoPoder

Alceu Valença receberá Título de Cidadão Fortalezense; entenda

Artista pernambucano será homenageado após Câmara Municipal aprovar honraria.

Bruno Leite
26 de Fevereiro de 2026
Urna eletrônica da Justiça Eleitoral sobre mesa de papelão em primeiro plano, com pessoas ao fundo realizando procedimentos de preparação dos equipamentos em um ambiente interno.
PontoPoder

Potencial de votos e capilaridade tornam partidos pequenos estratégicos na disputa de 2026 no Ceará

Com a perspectiva de que as eleições estaduais serão acirradas, cada partido conta na coligação dos pré-candidatos.

Luana Barros
26 de Fevereiro de 2026
Empurra-empurra entre parlamentares gerou suspensão temporária da sessão.
PontoPoder

CPI mista do INSS aprova quebra de sigilo de Lulinha e sessão termina em briga

Deputado Paulo Pimenta (PT-RS) solicitou a anulação da votação, alegando erro na contagem.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Plenário 13 de Maio durante votação dos deputados estaduais na Alece.
PontoPoder

Reajuste salarial e do auxílio-alimentação para servidores estaduais são aprovados na Alece

Deputados atrasaram início da sessão para conseguirem votar matéria com urgência nesta quinta-feira (26).

Marcos Moreira
26 de Fevereiro de 2026
Deputado Felipe Mota durante discurso na tribuna do Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados da Alece querem CPI do Tráfico Humano para investigar caso Jeffrey Epstein no Ceará

Iniciativa da oposição recebeu apoio de nomes da base e pode ter parlamentar petista na relatoria.

Marcos Moreira
26 de Fevereiro de 2026