Ciro diz que Camilo 'se evidencia como candidato' ao Governo do Ceará

O tucano criticou a postura do ex-aliado e reafirmou que o ministro será o candidato ao Governo do Ceará.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Ciro Gomes em um retrato. Ele olha para o horizonte. O politico veste um paletó azul e usa uma gravata vermelha.
Legenda: Ciro Gomes sugeriu que Camilo Santana deixe o MEC um dia após o prazo para desincompatibilização.
Foto: Thiago Gadelha.

O ex-governador e presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes, afirmou nesta sexta-feira (27) que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), “se evidencia como candidato” ao Governo do Ceará. A declaração ocorreu após o petista dizer que, se for convocado para disputar as eleições no Estado, não recusará a “missão”.

Ciro voltou a sustentar que Camilo deve ser o nome governista ao Palácio da Abolição e questionou a postura do ex-aliado.

“É tão simples: se ele não quer desmoralizar o Elmano, por que não adia a saída do ministério?”, comentou.

A fala faz referência à entrevista concedida por Camilo ao jornal Folha de S.Paulo, na qual o ministro comentava a possível candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao Governo de São Paulo.

“Se eu for convocado para uma missão no meu Estado, não é uma escolha pessoal, é pelo projeto”, declarou Camilo na ocasião.

Para Ciro, a resposta revela ambiguidade e sinaliza intenção eleitoral.

Veja também

teaser image
PontoPoder

'PL já fez que vinha e não veio duas vezes', diz Ciro sobre tentativa de unir oposição no Ceará

“Hoje, o camarada pergunta na Folha de São Paulo se o Haddad é o candidato em São Paulo. O Camilo faz um rodeio para se evidenciar como candidato”, afirmou, ao acusar o ministro de deslealdade.

O tucano também mencionou o prazo de desincompatibilização, previsto para 4 de abril, data-limite para que ocupantes de cargos públicos deixem as funções caso queiram disputar as eleições.

“O Camilo está colaborando para reforçar a autoridade do Elmano ou está colaborando para destruir? Para encerrar essa agonia, por que não adia em 24 horas a sua saída do MEC? Se o prazo é 4 de abril, por que, já que só quer ajudar, não sai só no dia 5?”
Ciro Gomes
Presidente do PSDB Ceará

Ministro deixará o MEC

No início deste mês, Camilo anunciou que irá se desincompatibilizar do cargo no Ministério da Educação (MEC) para se dedicar às articulações políticas em torno da reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A saída está prevista para abril. Embora afirme que o foco é fortalecer seus correligionários, a desincompatibilização dentro do prazo legal também o deixará apto a disputar as eleições deste ano, caso seja candidato.

