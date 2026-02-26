Cid Gomes reúne deputados estaduais do PSB para almoço nesta quinta-feira (26)

O senador Cid Gomes (PSB) reuniu a bancada de deputados estaduais do PSB, na tarde desta quinta-feira (26), para um almoço em um restaurante no bairro Meireles, em Fortaleza. No fim da manhã, o deputado estadual Guilherme Bismarck informou sobre o encontro, mas não detalhou as pautas da conversa.

Na saída do local, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), disse que a conversa foi solicitada pelos próprios parlamentares para tratar sobre "montagem da chapa de estadual, novas aquisições e cota feminina".

"O Cid mesmo disse que a chapa só pode ser montada no final de julho, perto das convenções, que é natural saber as mudanças partidárias e o cenário nacional implica no estadual. Quais partidos vão ficar com Lula e quais com o Flávio? Vai ter terceira via pelo PSD? Romeu Zema será candidato? União Progressista fica como? Fica neutro? Vai coligar?" Romeu Aldigueri (PSB) Presidente da Alece

Ele também reforçou que Cid e o ministro Camilo Santana (PT) irão coordenar a campanha de Elmano de Freitas na disputa pela reeleição no Ceará.

Cid intensifica agenda de encontro com aliados

Vice-presidente do PSB Ceará, Cid tem intensificado os encontros com aliados neste início de ano. O político rejeita a hipótese de disputar a reeleição e defende a indicação do deputado federal Junior Mano (PSB) como candidato a senador em outubro deste ano. A indicação de Cid, no entanto, tem encontrado resistência na base aliada do governador Elmano de Freitas (PT).

Durante o período de Carnaval, o senador visitou aliados em três municípios diferentes: o deputado federal Robério Monteiro (PDT) e a prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro, esposa de Robério, em Itarema; o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), em Granja; e o deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB), em Camocim.

Sobre o almoço desta quinta-feira, a assessoria do senador também informou que o encontro é interno para integrantes da bancada estadual do PSB Ceará.