Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Cid Gomes reúne deputados estaduais do PSB para almoço nesta quinta-feira (26)

Desde o Carnaval, Cid tem intensificado a agenda de encontro com aliados.

Escrito por
e
(Atualizado às 16:58)
PontoPoder
Cid Gomes caminha em direção à câmera. Ao lado dele, aliados também seguem na mesma direção. Ele veste um blazer.
Legenda: Cid Gomes é vice-presidente do PSB no Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

O senador Cid Gomes (PSB) reuniu a bancada de deputados estaduais do PSB, na tarde desta quinta-feira (26), para um almoço em um restaurante no bairro Meireles, em Fortaleza. No fim da manhã, o deputado estadual Guilherme Bismarck informou sobre o encontro, mas não detalhou as pautas da conversa.

Na saída do local, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), disse que a conversa foi solicitada pelos próprios parlamentares para tratar sobre "montagem da chapa de estadual, novas aquisições e cota feminina". 

"O Cid mesmo disse que a chapa só pode ser montada no final de julho, perto das convenções, que é natural saber as mudanças partidárias e o cenário nacional implica no estadual. Quais partidos vão ficar com Lula e quais com o Flávio? Vai ter terceira via pelo PSD? Romeu Zema será candidato? União Progressista fica como? Fica neutro? Vai coligar?"
Romeu Aldigueri (PSB)
Presidente da Alece

Ele também reforçou que Cid e o ministro Camilo Santana (PT) irão coordenar a campanha de Elmano de Freitas na disputa pela reeleição no Ceará.

Cid intensifica agenda de encontro com aliados

Vice-presidente do PSB Ceará, Cid tem intensificado os encontros com aliados neste início de ano. O político rejeita a hipótese de disputar a reeleição e defende a indicação do deputado federal Junior Mano (PSB) como candidato a senador em outubro deste ano. A indicação de Cid, no entanto, tem encontrado resistência na base aliada do governador Elmano de Freitas (PT).

Durante o período de Carnaval, o senador visitou aliados em três municípios diferentes: o deputado federal Robério Monteiro (PDT) e a prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro, esposa de Robério, em Itarema; o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), em Granja; e o deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB), em Camocim. 

Sobre o almoço desta quinta-feira, a assessoria do senador também informou que o encontro é interno para integrantes da bancada estadual do PSB Ceará.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Cid Gomes caminha em direção à câmera. Ao lado dele, aliados também seguem na mesma direção. Ele veste um blazer.
PontoPoder

Cid Gomes reúne deputados estaduais do PSB para almoço nesta quinta-feira (26)

Desde o Carnaval, Cid tem intensificado a agenda de encontro com aliados.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
Há 1 hora
Imagem em composição lado a lado mostra Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro em close. Ciro usa terno azul e gravata vermelha, com expressão séria. À direita, Flávio fala com a imprensa enquanto um celular é apontado em sua direção.
PontoPoder

Anotações de Flávio Bolsonaro indicam aliança com Ciro Gomes para o Governo do Ceará

O registro foi deixado pelo senador em uma sala após reunião com a cúpula do PL.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Foto de Alceu Valença, com fitas coloridas nas mãos e um chapéu de couro decorado na cabeça.
PontoPoder

Alceu Valença receberá Título de Cidadão Fortalezense; entenda

Artista pernambucano será homenageado após Câmara Municipal aprovar honraria.

Bruno Leite
26 de Fevereiro de 2026
Urna eletrônica da Justiça Eleitoral sobre mesa de papelão em primeiro plano, com pessoas ao fundo realizando procedimentos de preparação dos equipamentos em um ambiente interno.
PontoPoder

Potencial de votos e capilaridade tornam partidos pequenos estratégicos na disputa de 2026 no Ceará

Com a perspectiva de que as eleições estaduais serão acirradas, cada partido conta na coligação dos pré-candidatos.

Luana Barros
26 de Fevereiro de 2026
Empurra-empurra entre parlamentares gerou suspensão temporária da sessão.
PontoPoder

CPI mista do INSS aprova quebra de sigilo de Lulinha e sessão termina em briga

Deputado Paulo Pimenta (PT-RS) solicitou a anulação da votação, alegando erro na contagem.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Plenário 13 de Maio durante votação dos deputados estaduais na Alece.
PontoPoder

Reajuste salarial e do auxílio-alimentação para servidores estaduais são aprovados na Alece

Deputados atrasaram início da sessão para conseguirem votar matéria com urgência nesta quinta-feira (26).

Marcos Moreira
26 de Fevereiro de 2026
Deputado Felipe Mota durante discurso na tribuna do Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados da Alece querem CPI do Tráfico Humano para investigar caso Jeffrey Epstein no Ceará

Iniciativa da oposição recebeu apoio de nomes da base e pode ter parlamentar petista na relatoria.

Marcos Moreira
26 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes, André Fernandes e Alcides Fernandes
Inácio Aguiar

Anotações de Flávio Bolsonaro desenham aliança de oposição no Ceará com Ciro Gomes à frente

Mais longe de um pensamento ideológico, pré-candidato do PL sinaliza alianças pragmáticas no Nordeste.

Inácio Aguiar
26 de Fevereiro de 2026
Imagem interna do Senado com mesa central e deputados ao redor.
PontoPoder

PL que põe fim na relativização de estupro de vulneráveis é aprovado no Senado

A proposta prevê presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima em casos deste abuso.

Milenna Murta*
26 de Fevereiro de 2026
Homem sério em uma coletiva de imprensa, vestido com terno e gravata amarelo, falando em microfone em ambiente formal.
PontoPoder

Condenado pelo caso Marielle, Domingos Brazão recebeu mais de R$ 3,5 milhões desde o crime

Pagamentos vinham do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) mesmo após ele ser preso.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Médico analisando um raio-X.
PontoPoder

Comissão do Senado aprova prova obrigatória para novos médicos

Texto segue para análise na Câmara dos Deputados.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Foto de Kamila Cardoso, advogada e suplente que assumiu vaga na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Kamila Cardoso substitui Soldado Noelio em mandato na Câmara de Fortaleza

Suplente do União Brasil recebeu, na eleição municipal de 2024, um total de 3.901 votos.

Bruno Leite
25 de Fevereiro de 2026
STF decide por unanimidade condenar irmãos Brazão por crime contra Marielle; veja ao vivo
PontoPoder

STF decide por unanimidade condenar irmãos Brazão por crime contra Marielle; veja ao vivo

O julgamento pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do STF no YouTube.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Vista panorâmica de uma sessão parlamentar em andamento, na câmara dos deputados, em brasília, com legisladores de pé e sentados no plenário, e uma mesa diretora à frente.
PontoPoder

PL Antifacção é aprovado na Câmara; texto segue para sanção de Lula

Deputados rejeitaram a maior parte das alterações feitas pelo Senado e excluíram a taxação de bets para criação de fundo de combate ao crime organizado.

Agência Brasil e Redação
25 de Fevereiro de 2026
Foto da Praça do Ferreira.
Inácio Aguiar

Fortaleza e o teste dos 300 anos: revitalizar o Centro da cidade

Prefeitura e Câmara mostram prioridade nas ações, mas concretizar mudanças demanda ainda mais realizações.

Inácio Aguiar
25 de Fevereiro de 2026
Fotografia da deputada federal Luizianne Lins em plano médio, falando ao microfone durante um pronunciamento. Ela tem cabelos loiros longos, veste uma blusa mostarda e uma jaqueta com estampa floral colorida. Ao fundo, vê-se parte da bandeira do Brasil.
Wagner Mendes

Luizianne vai deixar o PT?

Deputada é procurada por partidos de esquerda para disputar as eleições deste ano.

Wagner Mendes
25 de Fevereiro de 2026
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais iluminada ao entardecer, com letreiro institucional em destaque, mastros com bandeiras e prédio administrativo ao fundo.
PontoPoder

'Casamento' com menores de 16 anos é proibido desde 2019; tese foi usada por TJMG ao absolver homem

O acusado mantinha uma relação, inclusive sexual, com uma menina de 12 anos e havia sido condenado por estupro de vulnerável.

Luana Barros
25 de Fevereiro de 2026
Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves em colagem, lado a lado, enquanto discursavam no plenário da Alece.
PontoPoder

Mendonça pede vista e adia novamente julgamento sobre cassação de deputados do PL Ceará no TSE

Julgamento definirá os rumos do atual mandato dos deputados estaduais Carmelo Neto, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves.

Igor Cavalcante
24 de Fevereiro de 2026
Hindemburgo Chateaubriand gesticula enquanto discursa no STF. Ele é um homem de meia idade, calvo, de cabelo e barba grisalhos. Usa óculos de armação grossa e quadrada na cor azul.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos cinco acusados de matar Marielle e Anderson no RJ

O caso começou a ser julgado nesta terça-feira (24) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação e Agência Brasil
24 de Fevereiro de 2026
Foto dos deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova criação de 2 mil vagas de professores no Ceará para novo concurso público

Certame foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas na abertura do ano do Legislativo.

Marcos Moreira
24 de Fevereiro de 2026