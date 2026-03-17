Ana Aracapé pede licença do mandato na Câmara de Fortaleza para ocupar cargo na gestão Evandro
Vereadora passou a ocupar função comissionada no Gabinete do Prefeito.
A vereadora Ana Aracapé (Avante) solicitou licença do mandato que ocupa na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para ocupar o cargo de Assessor Institucional I no Gabinete do Prefeito de Fortaleza. O requerimento que formaliza a medida foi lido no plenário durante a sessão desta terça-feira (17).
No documento, a parlamentar sinalizou que optou por receber o salário pela CMFor. O procedimento de afastamento dos trabalhos legislativos, em razão da investidura em cargo público, é previsto no Regimento Interno da Casa Legislativa.
A nomeação de Ana Aracapé — assinada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) e pela secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Carolina Monteiro — foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira (11).
Essa é a segunda vez que a política do Avante se licencia da cadeira na atual legislatura. A primeira foi em junho de 2025, por interesse particular, pelo prazo de 120 dias. Naquela época, o suplente Juninho Aquino (Avante) assumiu o assento no Plenário Fausto Arruda.