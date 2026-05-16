“O estado do Ceará hoje pertence às facções”, critica Tasso Jereissati

O ex-senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) teceu duras críticas em relação ao cenário da segurança pública do Ceará. Durante evento de lançamento da pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, neste sábado (16), Tasso afirmou que “o Estado não pertence mais a nós, o estado do Ceará pertence às facções”. O evento contou com grande presença de público no bairro Conjunto Ceará em Fortaleza.

Renúncia elogiada

Durante o discurso, o ex-senador apontou que “não existe a presença do Governo” no Ceará e que “o povo está amedrontado”.

Tasso também aproveitou o evento para elogiar a renúncia de Ciro Gomes ao convite para ser, novamente, candidato à presidencia da República.

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“Ele, de uma maneira bastante apaixonada disse: 'não, o meu lugar nessa eleição é no Ceará, precisa dar um basta no que está acontecendo no Ceará e eu estou disposto novamente a enfrentar todas essas dificuldades, mas não podemos mais deixar o Ceará caminhando para onde ele está’”, frisou.

Segundo ele, a candidatura de Ciro ao Governo do Ceará é “um gesto de amor”

“Esses homens que estão aí há algum tempo não tem sentimento de amor ao Ceará, estão ali pelo poder, fazer política pela política. Ciro, quando disse não ao presidente do PSDB, fez um gesto de amor ao Ceará. Política não se faz só com cargos e dinheiro, política se faz com amor”, destacou.