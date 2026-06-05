14º Seminário de Gestores debate a formação de pessoas para alavancar a gestão pública

A gestão de pessoas no serviço público brasileiro mostra funcionários engajados com o interesse coletivo, segundo a Pesquisa Vozes do Serviço Público, divulgada em fevereiro deste ano pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Foram entrevistados 53 mil servidores de mais de 200 órgãos federais, revelando que 92% dos servidores valorizam contribuir para o interesse público, 77% se identificam com a missão de suas organizações e apenas 10% pretendem deixar o setor público, dados que reforçam a necessidade de fortalecer programas contínuos de desenvolvimento de lideranças e promover uma cultura organizacional que vá além da inclusão, alcançando o senso de pertencimento.

Valorizando a gestão de pessoas como fator fundamental para uma administração municipal, o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 - “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”, dedica um painel ao tema, “Capital Humano na Gestão Municipal”, com renomados especialistas. O conjunto de palestras será realizado no segundo dia do evento, dia 16 de junho, a partir das 15h20 (Palco B).

De acordo com Onélia Leite, Conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), promover a qualificação contínua dos funcionários públicos é uma das melhores maneiras de aproveitar o potencial que eles têm para desempenhar suas funções. “Como é no município que a vida do cidadão acontece de fato, o investimento no servidor público tem impacto direto na qualidade do serviço entregue à população.

Quando qualificamos o capital humano, estamos garantindo a eficiência e a inovação no serviço público, pois, servidores preparados utilizam melhor os recursos disponíveis”, analisa Onélia Leite. “Além disso, é necessária a garantia da continuidade administrativa para que o trabalho seja desempenhado da melhor maneira possível”, reforça.

Onélia Leite será mediadora do painel “Capital Humano na Gestão Municipal” e pondera que a saúde mental dos funcionários é um dos grandes pontos a serem trabalhados pelos gestores municipais. “Esta deixou de ser uma pauta secundária para se tornar um pilar central de responsabilidade e eficiência na gestão. O servidor na ponta, seja o professor da rede pública, o médico do posto de saúde ou a assistente social do CRAS, lida diariamente com vulnerabilidades extremas, o que gera uma carga emocional muito grande. Eles só conseguirão acolher e desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível se estiver com a sua saúde mental preservada”, afirma.

Cultura das organizações

Esses cuidados estão diretamente relacionados à cultura das organizações, cuja gestão centrada em pessoas traz, na prática, os melhores resultados. Esse tema será abordado no Painel por Virgínia Silveira, Diretora-presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). “Uma gestão centrada em pessoas se constrói a partir do cuidado contínuo com a jornada do colaborador, desde a chegada à instituição até o seu desenvolvimento profissional e pessoal.

Isso significa criar experiências que fortaleçam o engajamento, o senso de pertencimento e a valorização das pessoas em todas as etapas”, analisa. “Fazer uma gestão centrada em pessoas é compreender que resultados sustentáveis acontecem quando os colaboradores se sentem acolhidos, desenvolvidos, reconhecidos e valorizados”, reforça

Para a Diretora-presidente do ISGH, debater esses temas é fundamental para uma gestão pública eficiente. “Pessoas se conectam com pessoas e por meio delas alcançamos os resultados esperados na gestão da saúde pública. Somente com capacitação, treinamento e cuidado dos trabalhadores tanto fisicamente e mentalmente é que podemos entregar com efetividade o melhor atendimento a quem mais precisa”, observa.

“O Seminário de Gestores Públicos é um espaço fundamental para promover o diálogo, a troca de experiências e a construção de soluções voltadas aos desafios da gestão pública. Debater temas relevantes, especialmente em áreas essenciais como saúde, educação, inovação, sustentabilidade e governança, contribui para fortalecer políticas públicas mais eficientes, humanas e alinhadas às necessidades da população”, finaliza Virgínia Silveira.

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O Painel

O painel “Capital Humano na Gestão Municipal” terá outras palestras para abordar a temática, sendo uma delas da Vice-Prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar. E também: “Pertencimento e Propósito: fortalecendo o engajamento no serviço público”, com Isabelle Goiana, Head da área de Pessoas e Consultora em Gestão de Pessoas; e “Equilíbrio e Desempenho: a Saúde Mental como Pilar da gestão pública”, de Adalberto Barreto, Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social e Colunista do Diário do Nordeste.

“O Seminário de Gestores Públicos: Prefeitos consolidou-se como um dos maiores e mais importantes eventos de gestão pública do nosso Estado porque cumpre um papel pedagógico e transformador insubstituível. O evento é um espaço de unidade e debate que quebra o isolamento dos gestores municipais, oferecendo oportunidades para que compartilhem seus problemas e soluções. Além disso, promove a disseminação de boas práticas ao funcionar como uma grande vitrine de experiências que deram certo em áreas como primeira infância, sustentabilidade e inovação tecnológica, permitindo que essas ideias sejam replicadas e adaptadas”, avalia Onélia Leite, Conselheira do Tribunal de Contas do Ceará.

Inscrições e hospedagem

As inscrições para o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento. Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias. São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Hotel Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema).

Serviço

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza

Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/