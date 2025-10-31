Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).
O PM estava de folga e trafegava em uma motocicleta, quando foi alvo do ataque criminoso.
Veja as missas, orações e homenagens que acontecerão nos cemitérios da Cidade no domingo (2).
Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.
O homem estaria envolvido no esquema de manipulação de corridas por aplicativo.
Reféns morreram na tragédia.
Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.
Esse é o 4º Prêmio de Comunicação da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)
As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.