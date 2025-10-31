Diário do Nordeste
Imagem de um carro vermelho sendo abastecido para matéria sobre posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza.

Negócios

Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza

Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).

Redação 30 de Outubro de 2025
A foto mostra viaturas da Polícia Militar estacionadas no Ceará.

Segurança

Policial militar é baleado por criminosos em Maranguape

O PM estava de folga e trafegava em uma motocicleta, quando foi alvo do ataque criminoso.

Redação 30 de Outubro de 2025
Visita ao cemitério com várias sepulturas marcadas, usuários refletindo e homenageando entes queridos em um ambiente tranquilo ao ar livre.

Ceará

Cemitérios de Fortaleza terão programação especial no Dia de Finados

Veja as missas, orações e homenagens que acontecerão nos cemitérios da Cidade no domingo (2).

Geovana Almeida* 30 de Outubro de 2025
Clarissa era uma mulher jovem de cabelo castanho liso e longo. Na foto, ela está em um evento, ao pôr do sol.

Segurança

Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em audiência

Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.

Redação 30 de Outubro de 2025
Viatura com celulares apreendidos ilustra matéria sobre prisão de suspeito de receptação em Caucaia.

Segurança

Suspeito de receptação é preso com 21 celulares em Caucaia

O homem estaria envolvido no esquema de manipulação de corridas por aplicativo.

Redação 30 de Outubro de 2025
viatura policia militar tragedia em milagres.

Segurança

Tragédia em Milagres: CGD absolve três policiais militares

Reféns morreram na tragédia.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
Foto de vista aérea parcial de Fortaleza, na região da Avenida Dom Luís.

PontoPoder

Entenda como será a discussão sobre o Plano Diretor na Câmara de Fortaleza

Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.

Bruno Leite 30 de Outubro de 2025
Jornalistas do Sistema Verdes Mares após premiação.

Ceará

SVM vence prêmio Aecipp de Jornalismo nas categorias rádio e TV

Esse é o 4º Prêmio de Comunicação da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Redação 29 de Outubro de 2025
Policía Civil em ação, agente policial de costas com uniforme preto, na rua, com veículos ao fundo, representando a força policial do Ceará.

Segurança

Mortes brutais de mulheres são registradas na Região Metropolitana de Fortaleza

Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.

Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação 29 de Outubro de 2025
