Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo

Dom Fernando Panico esteve na última Audiência Geral de 2025 nesta quarta (31).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Dois líderes religiosos se cumprimentam em um palco ao ar livre, diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Legenda: Dom Fernando Panico eteve com o pap Leão XIV ao final da última Audiência Geral de 2025
Foto: Reprodução/ Vatican News

O bispo emérito da Diocese de Crato, Dom Fernando Panico, teve um encontro com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira (31), durante a última Audiência Geral de 2025. 

O sarcedote faz parte de comitiva de bispos brasileiros. Ao final do evento, realizado na Praça São Pedro, no Vaticano, Dom Fernando Panico cumprimenta Leão XIV e os dois conversam rapidamente. 

As imagens do encontro foram divulgadas no Instagram da Diocese de Crato. Segundo a publicação, na conversa, Dom Fernando Panico "expressou sua comunhão e proximidade com o Santo Padre".

Veja o encontro:

As audiências gerais, também conhecidas como catequeses, são o principal encontro entre o papa e os peregrinos que visitam Roma todos os dias. Em média, 30 mil pessoas participam dos eventos realizados todas as quartas-feiras. 

No primeiro ano como papa, Leão XIV teve sua primeira Audiência Geral no dia 21 de maio. Ainda nesta quarta, o pontífice deve  celebrar as vésperas da Solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, e o Te Deum em ação de graças pelo ano que passou.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Mulheres aguardando em um ponto de ônibus urbano em Fortaleza, com um ônibus azul e branco parado para embarque.
Ceará

19 cidades do CE têm programa de passagens gratuitas para desempregados e estudantes; veja quais

Beneficiários são de municípios da Grande Fortaleza e do Cariri.

Redação
Há 4 minutos
Dois líderes religiosos se cumprimentam em um palco ao ar livre, diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Ceará

Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo

Dom Fernando Panico esteve na última Audiência Geral de 2025 nesta quarta (31).

Redação
Há 1 hora
Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)
Ceará

Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)

Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bombeiros em uniformes vermelhos combatem rescaldo de incêndio, pulverizando água sobre destroços carbonizados e barris metálicos na sucata Chico Alves, em Fortaleza.
Ceará

‘Treinados para pior cenário’: como os bombeiros combateram incêndio na Sucata Chico Alves

Equipes de plantão no Natal foram mobilizadas para ocorrência.

Nicolas Paulino
31 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um bombeiro saindo da frente da Sucata Chico Alves que foi incendiada, em Fortaleza.
Ceará

Corpo de Bombeiros encerra operação de combate a incêndio na Sucata Chico Alves

O trabalho dos bombeiros militares no local durou mais de três dias.

Messias Borges
31 de Dezembro de 2025
Idoso usa óculos escuros, boné e roupa esportiva para correr a corrida de São Silvestre.
Ceará

Cearense de 74 anos corre pela 25ª vez a corrida de São Silvestre

João Brito começou a correr para cuidar melhor da saúde e reduzir o consumo de bebida alcoólica

Thatiany Nascimento
31 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos mostra drone em busca de cães e gatos vítimas de incêndio na sucata de Chico Alves.
Ceará

Drone busca cães e gatos vítimas do incêndio na sucata de Chico Alves

O local ficou tomado por fogo na véspera do último Natal.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza
Ceará

Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza

Conforme o santuário, suspeito que derrubou peça é reincidente.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025
Neto e filho de sanfoneiro, garotinho de 6 anos 'faz o que sabe' com a sanfona e surpreende
Ceará

Neto e filho de sanfoneiro, garotinho de 6 anos 'faz o que sabe' com a sanfona e surpreende

Aos três anos de idade o pequeno ganhou a primeira sanfona do avô e aprendeu a tocar o instrumento sozinho.

Gabriel Bezerra*
30 de Dezembro de 2025
Chico Alves, um homem idoso de boné azul e camisa azul, com uma máscara no pescoço, sentado em uma cadeira amarela, com ruínas de uma construção destruída e céu nublado ao fundo.
Ceará

‘O que me dói é minha gata que morreu’, diz Chico Alves sobre incêndio em sucata

Dono do estabelecimento consumido pelas chamas falou pela primeira vez sobre perdas.

Theyse Viana
30 de Dezembro de 2025
Empreendedora na Feira Mulher em Foco, em Fortaleza
Ceará

Feira Mulher em Foco encerra edições e consolida apoio a autonomia feminina

Evento reuniu mais de 150 expositoras e 2.600 visitantes em edições realizadas em dezembro

Agência de Conteúdo DN
30 de Dezembro de 2025
Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo
Ceará

Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo

O filho, Arialdo Soares, é quem captura a essência única da mãe.

Gabriel Bezerra*
29 de Dezembro de 2025
Imagem do portal do Sisu para matéria sobre vagas disponíveis.
Ceará

UFC está entre as dez instituições com mais vagas disponíveis no Sisu

Sisu ainda divulga dez cursos com mais vagas ofertadas para os candidatos do Enem.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Pessoa se refrescando com água de uma garrafa no rosto sob o sol forte e céu azul.
Ceará

Com calor de até 39 °C, veja previsão do tempo para Ano Novo no Ceará

Saiba se há possibilidade de chuva para os últimos dias de 2025.

Carol Melo
29 de Dezembro de 2025
Pessoa joga água de uma garrafa no rosto para se refrescar do calor intenso, com respingos e luz solar ao fundo.
Ceará

102 cidades do Ceará têm aviso de perigo do Inmet por baixa umidade; veja locais

Fenômeno eleva risco de incêndios e aumenta a incidência de doenças.

Carol Melo
29 de Dezembro de 2025
Vasta multidão reunida em um show noturno ao ar livre no aterro da praia de Iracema, com um palco iluminado por intensas luzes azuis e estruturas metálicas visíveis ao fundo, ladeado por edifícios urbanos.
Ceará

Veja desvios, bloqueios de ruas e horários de shows do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema

Público esperado é de 1,5 milhão de pessoas para a virada do ano.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto dentro de carro de homem de camisa xadrez vermelha e azul com mãos no volante.
Ceará

Réveillon 2026 de Fortaleza terá bolsão para quem for de carro por aplicativo; veja local

Medida de controle também é válida para táxis.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto de festa pública no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Centenas de pessoas estão próximas a um palco com luzes e uma cantora se apresentando. Em primeiro plano, há uma área com grades para pessoas com deficiência em cadeiras de rodas assistirem à apresentação.
Ceará

Veja plano operacional, bloqueios de ruas e programação de shows do Réveillon 2026 no Conjunto Ceará

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas na véspera da virada.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto da Estátua de Iracema dentro da Lagoa de Messejana, ao entardecer, com céu claro alaranjado e poucas nuvens. Ao fundo, há árvores.
Ceará

Réveillon 2026 em Messejana: veja atrações, plano operacional e desvios no trânsito

Polo da Lagoa do bairro deve reunir cerca de 80 mil pessoas.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Close-up de mãos de pessoas vestindo camisetas amarelas sentadas ao redor de uma mesa de atividades. Uma mão alcança um lápis de cor em um suporte laranja vibrante, enquanto outras mãos organizam papéis com desenhos para colorir.
Ceará

Ceará tem taxa de internação de jovens por transtornos mentais acima da média nacional

Mais da metade das hospitalizações são por uso de drogas ou transtornos de humor, aponta estudo

Clarice Nascimento
29 de Dezembro de 2025