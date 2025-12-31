Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo

O bispo emérito da Diocese de Crato, Dom Fernando Panico, teve um encontro com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira (31), durante a última Audiência Geral de 2025.

O sarcedote faz parte de comitiva de bispos brasileiros. Ao final do evento, realizado na Praça São Pedro, no Vaticano, Dom Fernando Panico cumprimenta Leão XIV e os dois conversam rapidamente.

As imagens do encontro foram divulgadas no Instagram da Diocese de Crato. Segundo a publicação, na conversa, Dom Fernando Panico "expressou sua comunhão e proximidade com o Santo Padre".

Veja o encontro:

As audiências gerais, também conhecidas como catequeses, são o principal encontro entre o papa e os peregrinos que visitam Roma todos os dias. Em média, 30 mil pessoas participam dos eventos realizados todas as quartas-feiras.

No primeiro ano como papa, Leão XIV teve sua primeira Audiência Geral no dia 21 de maio. Ainda nesta quarta, o pontífice deve celebrar as vésperas da Solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, e o Te Deum em ação de graças pelo ano que passou.