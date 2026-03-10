Ponte de R$ 2,3 mi desaba em Nova Russas três meses antes de ser entregue

A obra da ponte que deveria conectar as ruas Dr. Almir Farias, Monsenhor Holanda e Helvécio Moura, na cidade de Nova Russas, Ceará, registrou um desabamento parcial recentemente. O caso chamou a atenção de moradores e causou indignação pela demora na entrega.

Na página de licitações e contratos do site da Prefeitura de Nova Russas, a obra consta no valor de R$ 2.363.478,71. O contrato original é de 8 de dezembro de 2023 e tem previsão de término no próximo dia 23 de maio.

Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura afirmou que a entrega estava prevista para julho deste ano.

Legenda: A vigência tem fim em 74 dias. Foto: Portal Prefeitura de Nova Russas.

Sobre o desabamento, o executivo municipal informou que “não houve registro de feridos no desabamento parcial da estrutura de construção de uma ponte no município”.

“O entorno da obra já estava previamente interditado em razão das intervenções e o isolamento da área foi reforçado para evitar qualquer risco à população”, afirma ainda a nota.

A administração municipal comunicou que determinou a abertura de processo administrativo para apurar as causas do incidente. Engenheiros da Prefeitura realizam análise técnica no local para identificar as circunstâncias do ocorrido e adotar as medidas necessárias.

“RETA FINAL”

Em uma publicação no Facebook, no dia 19 dezembro de 2025, o perfil oficial da Prefeitura de Nova Russas exibiu imagens do andamento da obra, a qual chamou “Ponte Y”.

“A Ponte Y é a peça-chave que faltava para destravar a nossa mobilidade urbana e conectar a cidade de forma inteligente”, diz trecho do texto que acompanha os registros das orbas.

A postagem ainda afirma: “Essa obra histórica já está na reta final e pronta para acelerar o progresso da nossa região”.