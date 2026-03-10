106 municípios do CE têm aviso de chuvas intensas e raios até quarta (11); veja onde
Probabilidade de precipitações varia de 20% a 40%.
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso de chuvas intensas no Ceará da tarde desta terça-feira (10) válido até as 10 horas da manhã de quarta-feira (11). A probabilidade de precipitações no Estado é de 20% a 40%.
O alerta de risco potencial abrange toda a macrorregião da Ibiapaba, Litoral Norte e do Cariri, além de boa parte do Sertão Central e dos Inhamuns. Ficam de fora Jaguaribana, o Maciço de Baturité, o Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.
Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.
O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu, nesta terça, um alerta de chuvas intensas para todo o território cearense. O aviso, com grau de severidade de “perigo potencial”, é válido até as 23h59 desta quarta.
O comunicado do Inmet indica chuvas de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Embora o risco seja considerado baixo, ainda há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Veja também
Municípios que estão sob aviso da Funceme:
- Abaiara
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Amontada
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Chaval
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Cruz
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Itarema
- Jardim
- Jati
- Jericoacoara
- Jijoca de
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Miraíma
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santa Quitéria
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- São Benedito
- Senador Sá
- Sobral
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Aviso não é previsão
O aviso meteorológico foi baseado na análise de dados dos modelos numéricos globais e regionais da Funceme e de outras instituições nacionais e internacionais, além de outros produtos de monitoramento.
A Funceme reforça que o aviso difere da previsão do tempo, uma vez que ele tem caráter preventivo e alerta sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, que podem representar riscos à população.
Enquanto isso, a previsão informa as condições esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos.
Previsão do tempo
Para esta terça-feira, em virtude da brisa marítima, são esperados eventos de chuva na Ibiapaba, no Litoral Norte, na porção norte do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana.
Na Ibiapaba, onde o relevo favorece a formação de nuvens mais desenvolvidas, as chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.
Já na madrugada de quarta-feira (11), são esperadas chuvas de moderada intensidade no Cariri, bem como no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns. A faixa litorânea do Estado pode amanhecer chovendo, com intensidade variando de fraca a moderada e de maneira isolada.
Pela tarde, o céu será de poucas nuvens a parcialmente nublado, e as chuvas tendem a ficar concentradas no noroeste (Ibiapaba), oeste e sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.
Recomendações de segurança
Em casos de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado do Ceará orienta a evitar áreas alagadas, redobrar a atenção ao dirigir, reduzindo a velocidade, e evitar abrigos sob árvores durante chuvas com raios e ventos fortes.
Já no caso de rajadas de vento, o Inmet informa para que não se abrigue debaixo de árvores (pelo risco leve de queda e descargas elétricas) e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de qualquer ocorrência ou situação de risco iminente, o cidadão deve ligar imediatamente para o número 193, do Corpo de Bombeiros, ou para o 199, da Defesa Civil.