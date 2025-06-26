Tomamos a história como uma espécie de enredo da vida real e passamos dias esperando os próximos capítulos
Há muitas guerras acontecendo e procurar respostas, nomes e rotas para o que sinto torna-se um respiro fundo, uma dose a mais de ar no peito
Além das reflexões com sua oralidade, o pontífice deixa um legado escrito que nos faz sentir que perdemos um aliado
Hoje, quando Fortaleza celebra 299 anos, fico imaginando quantas pessoas também têm nos espaços da cidade marcos referenciais de suas histórias
O que construímos nos espaços de socialização segue erguido dentro de nós ao longo da vida
Pensar sobre o tempo é saber que o movimento da vida é muito mais instigante quando nos emociona
As denúncias de assédio sexual que envolvem o nome do ex-ministro abriram lacunas, feridas e fecharam-nos novamente muitas portas
Ao ler sobre a morte de um estudante de 14 anos que sofria bullying em SP, lembrei de que em um dos colégios onde estudei, eu me sentia inferior aos colegas, o que me fez silenciar e distanciar de muitos
Será que já pensamos em algum momento de que modo queremos ser lembrados quando morrermos, quais legados desejamos que sejam disseminados
Várias mulheres com cargos no Executivo ou mandatos no Legislativo, além de trajetórias legítimas e currículos expressivos, estavam no local, mas nenhuma representante do Estado foi chamada ao microfone
A nossa crença pode ajudar a construir a nossa identidade
Além de comida e água, as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul precisam de remédios, roupas íntimas, absorventes, colchões, toalhas, fraldas geriátricas, mamadeiras, ração para animais. E de preces
Àquelas que nos rodeiam, em família ou não, e às que permanecem dentro de nós desde criança, há muito a dizer - e a ouvir
O que percebemos é que as pessoas querem saber o desfecho dessa narrativa, porque a história do São Pedro, feito drama de cinema, de televisão, se desenrola em vários capítulos
Esquecemos muito rápido. Talvez por isso estejamos cada vez mais nostálgicos, inclusive pelo que passou há alguns dias, há poucas horas; avalie há tempos atrás
Algumas épocas da vida trazem marcos temporais e territoriais que fazem parte da construção da nossa identidade
Nessa sociedade do desempenho, e cansada, é exaustivo, mas imprescindível não transformar nossos sonhos em metas de vidas, milimetricamente calculadas, em caminhos prontos, em padrões de conquistas
Se existe pra você um “tempo preferido” é possível situá-lo no tempo cronológico de nossos calendários? Dia, mês, ano, década, século. Um instante infinito?
Entendo a educação como um processo coletivo em que muitos precisam estar envolvidos, como referências de sabedoria, afeto - e disciplina também
Vivemos um cenário de inúmeras carências e ainda assim a prioridade de uma parte dos parlamentares que estão em uma das principais instituições do país é acabar com o casamento homoafetivo