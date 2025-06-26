Diário do Nordeste
Dahiana Araújo Jornalista, professora e doutora em Estudos da Mídia. Editora de Cotidiano no SVM. Crônicas inspiradas na aventura de viver — e sonhar. Escreve às sextas.
Como as narrativas e expectativas sobre Juliana Marins na Indonésia te afetaram?

Tomamos a história como uma espécie de enredo da vida real e passamos dias esperando os próximos capítulos

Dahiana Araújo 26 de Junho de 2025
Por que queremos dar nome ao que sentimos

Há muitas guerras acontecendo e procurar respostas, nomes e rotas para o que sinto torna-se um respiro fundo, uma dose a mais de ar no peito

Dahiana Araújo 17 de Junho de 2025
O que aprendi com a ‘literatura do Papa Francisco’ desde que o vi de perto há 12 anos

Além das reflexões com sua oralidade, o pontífice deixa um legado escrito que nos faz sentir que perdemos um aliado

Dahiana Araújo 23 de Abril de 2025
Fortaleza, há 40 anos minha história te atravessa

Hoje, quando Fortaleza celebra 299 anos, fico imaginando quantas pessoas também têm nos espaços da cidade marcos referenciais de suas histórias

Dahiana Araújo 13 de Abril de 2025
Recreio ou intervalo? O dilema da ‘juventude retrô’ sem celular na escola

O que construímos nos espaços de socialização segue erguido dentro de nós ao longo da vida

Dahiana Araújo 14 de Fevereiro de 2025
Nem toda saudade dói. Às vezes só aperta...

Pensar sobre o tempo é saber que o movimento da vida é muito mais instigante quando nos emociona

Dahiana Araújo 07 de Fevereiro de 2025
Por que o Brasil de Anielle Franco e Silvio Almeida entrou numa ‘crise de esperança’?

As denúncias de assédio sexual que envolvem o nome do ex-ministro abriram lacunas, feridas e fecharam-nos novamente muitas portas

Dahiana Araújo 09 de Setembro de 2024
É muito doloroso se sentir inferior dentro da própria escola

Ao ler sobre a morte de um estudante de 14 anos que sofria bullying em SP, lembrei de que em um dos colégios onde estudei, eu me sentia inferior aos colegas, o que me fez silenciar e distanciar de muitos

Dahiana Araújo 26 de Agosto de 2024
Juliette, Luiz Gonzaga e afetos: de quem é a nossa memória depois que partimos?

Será que já pensamos em algum momento de que modo queremos ser lembrados quando morrermos, quais legados desejamos que sejam disseminados

Dahiana Araújo 28 de Junho de 2024
O Ceará não tinha nenhuma mulher capaz de discursar no palco-palanque da visita de Lula ao CE?

Várias mulheres com cargos no Executivo ou mandatos no Legislativo, além de trajetórias legítimas e currículos expressivos, estavam no local, mas nenhuma representante do Estado foi chamada ao microfone

Dahiana Araújo 21 de Junho de 2024
‘Acredite, se quiser’

A nossa crença pode ajudar a construir a nossa identidade

Dahiana Araújo 07 de Junho de 2024
Estamos nos equilibrando entre ‘encher os olhos de lágrimas’ e ‘entalos na garganta’

Além de comida e água, as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul precisam de remédios, roupas íntimas, absorventes, colchões, toalhas, fraldas geriátricas, mamadeiras, ração para animais. E de preces

Dahiana Araújo 10 de Maio de 2024
O que dizer às ‘meninas’ sobre ser mulher

Àquelas que nos rodeiam, em família ou não, e às que permanecem dentro de nós desde criança, há muito a dizer - e a ouvir

Dahiana Araújo 08 de Março de 2024

Por que a demolição do Edifício São Pedro despertou o público e mexeu com (nossos) afetos?

O que percebemos é que as pessoas querem saber o desfecho dessa narrativa, porque a história do São Pedro, feito drama de cinema, de televisão, se desenrola em vários capítulos

Dahiana Araújo 07 de Março de 2024
Quantas vezes na vida nos esquecemos de quem somos?

Esquecemos muito rápido. Talvez por isso estejamos cada vez mais nostálgicos, inclusive pelo que passou há alguns dias, há poucas horas; avalie há tempos atrás

Dahiana Araújo 28 de Fevereiro de 2024
Nossos 'Carnavais' de antigamente, quem se lembra?

Algumas épocas da vida trazem marcos temporais e territoriais que fazem parte da construção da nossa identidade

Dahiana Araújo 11 de Fevereiro de 2024
Enem: e quando nossos planos 'não dão certo'?

Nessa sociedade do desempenho, e cansada, é exaustivo, mas imprescindível não transformar nossos sonhos em metas de vidas, milimetricamente calculadas, em caminhos prontos, em padrões de conquistas

Dahiana Araújo 16 de Janeiro de 2024
Retrospectiva 2023: o papel social e afetivo da nossa memória

Se existe pra você um “tempo preferido” é possível situá-lo no tempo cronológico de nossos calendários? Dia, mês, ano, década, século. Um instante infinito?

Dahiana Araújo 31 de Dezembro de 2023
A educação e as minhas conexões-memórias no mundo

Entendo a educação como um processo coletivo em que muitos precisam estar envolvidos, como referências de sabedoria, afeto - e disciplina também

Dahiana Araújo 09 de Novembro de 2023

As pessoas estão sem comida, moradia e saúde e a prioridade seria evitar casamento homoafetivo?

Vivemos um cenário de inúmeras carências e ainda assim a prioridade de uma parte dos parlamentares que estão em uma das principais instituições do país é acabar com o casamento homoafetivo

Dahiana Araújo 29 de Setembro de 2023
