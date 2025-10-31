Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Arte do Crochê passa ser considerada de destacada relevância histórica e cultural a partir de projeto aprovado por deputados

PontoPoder

Arte do crochê é reconhecida como de destacada relevância histórica e cultural pela Alece

A proposição é de autoria do deputado Bruno Pedrosa (PT)

Marcos Moreira 03 de Setembro de 2025
Foto-montagem de drogas, armas e outros ilícitos apreendidos pela Polícia Militar do Ceará, dentro de um caminhão, no Município de nova Russas

Segurança

Caminhão que veio do RJ para o Ceará com 145 kg de drogas e quatro armas é interceptado pela Polícia

Também foram apreendidos um carro e seis motocicletas, que seriam entregues a criminosos no Interior do Ceará

Redação 26 de Julho de 2025
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Montagem com duas imagens lado a lado. À esquerda, a fachada da Prefeitura Municipal de Nova Russas, no Ceará, com letreiro dourado em destaque na parte superior do prédio branco com detalhes verdes. À direita, Giordanna e Júnior Mano posam juntos sorrindo em um ambiente interno que parece ser o plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. A mulher veste blusa branca sem mangas e calça azul-marinho, e o homem está de terno escuro com gravata clara. Ao fundo, há outras pessoas em trajes formais e bandeiras do Brasil.

PontoPoder

Giordanna Mano, prefeita e esposa de Júnior Mano, vê 'fins políticos' em investigação, visando 2026

Júnior Mano é pré-candidato ao Senado e tem sido defendido para o cargo por vários prefeitos

Ingrid Campos e Luana Barros 09 de Julho de 2025
Junior Mano está de terno escuro e gravata vermelha com estampa geométrica e fala ao microfone durante uma audiência ou sessão formal na Câmara dos Deputados. Ele está sentado à mesa, com um copo de água à sua frente e uma televisão ao fundo exibindo parte de um ambiente institucional. A imagem tem aparência oficial, relacionada a um ambiente político.

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação aponta deputado do CE como 'operador ativo da engrenagem criminosa'

Interlocutores autorizavam a destinação de emendas parlamentares, inclusive de terceiros, para prefeituras previamente cooptadas, mediante "pedágio" de 12% sobre o valor total

Ingrid Campos 08 de Julho de 2025
Dinheiro em espécie, documentos e objetos pessoais sobre uma mesa de madeira, simbolizando temas relacionados a dinheiro, finanças ou economia.

Segurança

PF deflagra operação contra a falsificação de dinheiro, no Interior do Ceará

Três mandados de prisão foram cumpridos em Nova Russas, nesta quarta-feira (11)

Redação 11 de Junho de 2025
Mãos sendo lavadas em pia na cor branca para matéria sobre aumento na conta de água e esgoto em nove municípios do Ceará

Ceará

Nove municípios do Ceará terão aumento nas tarifas de água e esgoto; saiba quais

Os reajustes são lineares e aplicáveis à tabela de tarifas dos trabalhos prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs)

Redação 24 de Abril de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Nova Russas?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Nova Russas?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
