Giordanna Mano, prefeita e esposa de Júnior Mano, vê 'fins políticos' em investigação, visando 2026

A prefeita de Nova Russas (CE), Giordanna Mano (PRD), se pronunciou a respeito das investigações sobre desvio de emendas parlamentares, nas quais o esposo, o deputado federal Júnior Mano (PSB), é alvo da operação Underhand da Polícia Federal (PF). Ela lamentou o que chamou de "insinuações sem provas usadas com fins políticos" e afirmou que os recursos federais enviados ao município pelo pessebista estão "dentro da legalidade".

A declaração foi dada por meio de nota enviada à imprensa. Além do gabinete do deputado em Brasília, endereços ligados a ele e aos seus auxiliares foram vasculhados por agentes da PF em Nova Russas, Fortaleza, Eusébio, Canindé e Baixio.

A aplicação dos valores foi realizada dentro da legalidade e devidamente analisada pelos órgãos competentes. A Controladoria-Geral da União (CGU) realizou fiscalização específica e atestou a regularidade dos investimentos. Lamento que insinuações sem provas estejam sendo usadas com fins políticos, visando influenciar o debate eleitoral de 2026. Giordanna Mano (PRD) Prefeita de Nova Russas

Júnior Mano é pré-candidato ao Senado e tem sido defendido para o cargo por vários prefeitos. A gestora disse, ainda, que todos os recursos federais mencionados nas investigações foram destinados a obras e ações que "trouxeram benefícios à população de Nova Russas, especialmente nas áreas de saúde e infraestrutura".

A nota também ressalta que Júnior Mano "tem atuado para apoiar diversos municípios cearenses — e não apenas sua cidade natal — por meio da destinação de emendas parlamentares e articulação institucional em Brasília".

Giordanna defendeu o marido nas redes sociais

A operação desencadeou troca de farpas nas redes sociais entre o principal investigado e o ex-deputado federal Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará. O dirigente fez um post comentando as diligências e pedindo mais investigações sobre o caso. Na mesma publicação, Júnior Mano respondeu com críticas diretas.

"Vai atrás de votos, capitão, com o povo, porque teu discurso de rede social não cola mais. Todo mundo sabe que tu tá igual um palhaço na rede social. E outro, todo mundo sabe o que tu anda fazendo com as emendas da mulher, depois da tua época! Senado tá chegando, recalcado", escreveu o deputado. Em tréplica, Wagner disse que não tem medo de "bandido".

Giordanna Mano também foi no post do Capitão Wagner e reforçou as críticas ao ex-deputado federal. "Já cansou de ir pra eleição e perder, agora quer derrubar os outros porque sabe que, nos votos, tu não ganha mais nem pra vereador. Não adianta tu querer queimar o Júnior Mano porque a verdade vai chegar. Agora os teus votos não chegam nunca", escreveu a gestora.

Ela ainda citou indiretamente a deputada federal Dayany Bittencourt (União), esposa do Capitão, no texto da publicação. "Ninguém acredita em quem não tem posição. Acha que ser blogueirinho dá voto? O que dá é trabalho, por isso que o deputado Júnior Mano tirou mais de 200 mil votos e o Senado vem aí. Faz mídia até colocando câmera no apartamento da própria esposa. Ridículo", escreveu.

Em réplica, Dayany disse que as acusações serão levadas à Justiça. "Colega, aí você agora terá que provar, não discuto na internet. Eu resolvo na justiça, fica com Deus", encerrou a parlamentar.

Operação Underhand e Júnior Mano

Segundo a Polícia Federal, os indícios colhidos até o momento indicam que o deputado atuava como "operador ativo da engrenagem criminosa”, que teria uma "cadeia hierárquica interna bem definida e o temor de represálias diante de qualquer desconformidade nas remessas de valores".

A conclusão foi tirada a partir de mensagens trocadas entre Bebeto Queiroz (PSB), prefeito cassado de Choró, e auxiliares do gabinete de Mano na Câmara dos Deputados. O grupo autorizava a destinação de emendas parlamentares, inclusive de terceiros, para prefeituras previamente cooptadas, mediante exigência de retorno financeiro na ordem de 12%, tratado como "imposto" ou "pedágio". O esquema aconteceria por meio de empresas de fachada, que lavariam o dinheiro.

O cruzamento de dados dos sistemas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) revelou que essas empresas movimentaram cerca de R$ 455,5 milhões entre 2023 e 2025, dos quais ao menos R$ 91,9 milhões têm origem comprovada em recursos federais enviados aos municípios cearenses.

Júnior Mano se pronuncia

Em nota, a assessoria do político afirma que ele não tem participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

"Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos."

O comunicado ainda diz que Júnior confia nas instituições, em especial no Judiciário e na PF, e reitera "o compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública".

Por fim, afirma que o parlamentar tem plena convicção de que "a verdade dos fatos prevalecerá, com o completo esclarecimento das circunstâncias e o reconhecimento de sua correção de conduta."

A liderança do PSB na Câmara dos Deputados, o deputado federal Pedro Campos, também se manifestou. "Esperamos que todos os fatos sejam investigados e esclarecidos o mais breve possível, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa do deputado Júnior Mano."