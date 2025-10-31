Diário do Nordeste
Foto do caminhão e contrabando apreendidos pela PRF.

Segurança

PRF apreende 128 mil cigarros contrabandeados em Eusébio

A com 256 caixas grandes foi localizada em um caminhão-baú

Redação 21 de Outubro de 2025
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece

Ceará

Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Raísa Azevedo 08 de Setembro de 2025
Imagem mostra vista aérea da cidade de Eusébio. Na foto, é possível ver uma lagoa e telhados de casas e empresas, além do céu azul com nuvens

Opinião

Apenas 1 cidade cearense está entre as 100 mais conectadas do Brasil; veja qual

Índice da Anatel considera densidade de telefonia móvel, infraestrutura de fibra ótica e acessos de banda larga fixa, entre outros quesitos

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 07 de Setembro de 2025
Imagem de produção de medicamentos em planta da Fiocruz

Negócios

Produção da Fiocruz em Eusébio deve reduzir custo de medicamentos usados no tratamento contra o câncer

Com produção própria, medicamentos biológicos serão incorporados ao SUS com menor preço

Mariana Lemos 05 de Setembro de 2025
Imagem mostra Maria Consuelo Leão Dias Branco com os filhos Francisco Ivens de Sá Dias Branco Junior, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, Maria Regina Saraiva Leão Branco Ximenes e Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco

Opinião

M. Dias Branco está entre os grupos empresariais que mais geraram bilionários em 2025

Maria Consuelo Leão Dias Branco acumula patrimônio de R$ 2,9 bilhões e é a quinta pessoa mais rica do Ceará

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 03 de Setembro de 2025
Colagem de fotos com o momento do assalto a farmácia no Eusébio e as canetas emagrecedoras

Segurança

Trio é preso após assalto à farmácia no Eusébio; suspeitos levaram canetas emagrecedoras e fraldas

Também foram encontrados com o trio vários aparelhos celulares, um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular e um veículo roubado com placas adulteradas

Bergson Araujo Costa 29 de Agosto de 2025
Carteira de Trabalho

Papo Carreira

Empresa de segurança promove feirão com 300 vagas de emprego na Grande Fortaleza

Evento acontece nesta quarta-feira (6) no CISPIE Eusébio

Redação 05 de Agosto de 2025
Imagem de um atendimento odontológico e outra da fiscalização

Ceará

Centro de especialidades odontológicas de Eusébio é interditado por irregularidades sanitárias

O Centro de Especialidades Odontológicas de Eusébio foi inaugurado em 2005

Bergson Araujo Costa 30 de Julho de 2025
Imagem aérea de loteamento de casas

Negócios

Venda de loteamentos em Fortaleza sobe 213% e movimenta R$ 101 milhões no primeiro semestre

Balanço do mercado imobiliário aponta força do segmento na Capital e Região Metropolitana

Paloma Vargas e Mariana Lemos 30 de Julho de 2025
Foto que contém o letreiro da cidade do Eusébio. Em destaque, um pátio comercial com diversas lojas

Negócios

Migração da classe média alta aquece o mercado de malls em Eusébio

Shoppings de vizinhança se multiplicam na Região Metropolitana de Fortaleza

Luciano Rodrigues 11 de Julho de 2025
