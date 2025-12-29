Inscrições para concurso do Eusébio terminam nesta segunda-feira (29)

Terminam nesta segunda-feira (29) as inscrições para o concurso público do Município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O certame oferta 361 vagas para todos os níveis de escolaridade, divididas em dois editais.

Interessados devem se candidatar até pelo site do Instituto Consulpam, banca responsável pelo certame

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 9.960,97, a depender da função. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 90 a R$ 160.

Vagas

Um dos editais oferta duas vagas de nível superior para o cargo de advogado, que exige bacharelado em Direito com registro profissional.

O segundo edital oferta 359 vagas em cargos diversos, contemplando os níveis fundamental, médio, e superior.

>> Edital - vagas gerais

>> Edital - advogado

Provas

Os inscritos serão avaliados por provas objetivas, que serão aplicadas nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Candidatos de nível superior ainda passarão por prova de títulos.