Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) abriu 240 vagas para oito oficinas diferentes. As aulas são gratuitas, voltadas para jovens a partir de 16 anos.

As oficinas gratuitas são distribuídas entre as unidades dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Além disso, o IJCPM detalhou que as formações priorizam jovens egressos de escolas públicas e moradores dos bairros próximos ao shopping.

São ofertadas oficinas de:

Maquiagem;

Depilação;

Drone;

Ilustração & Expressão visual;

Alongamento de Cílios Fios a Fio Brasileiro Iniciante;

Barbeiro;

Cuidados Faciais e Skincare;

Designer sobrancelhas personalizado para iniciantes.

Como se inscrever?

Para quem tem interesse, é preciso escolher em qual RioMar prefere realizar o curso, assim como selecionar a oficina.

Confira as oficinas disponíveis

RioMar Fortaleza

Oficina de Maquiagem

Data: 12 a 16 de janeiro

12 a 16 de janeiro Hora: 8h às 12h

8h às 12h Vagas: 20 jovens

Oficina de Maquiagem

Data: 19 a 23 de janeiro

19 a 23 de janeiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 20 jovens

Oficina de Depilação

Data: 19 a 23 de janeiro

19 a 23 de janeiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 20 jovens

Oficina de Drone

Data: 26 a 30 de janeiro

26 a 30 de janeiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 20 jovens

Oficina de Ilustração & Expressão visual

Data: 26 a 30 de janeiro

26 a 30 de janeiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 30 jovens

Oficina de Alongamento de Cílios Fios a Fio Brasileiro Iniciante

Data: 2 a 13 de janeiro

2 a 13 de janeiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 20 jovens

RioMar Kennedy

Oficina de Barbeiro

Data: 12 a 16 de janeiro

12 a 16 de janeiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 20 jovens

Oficina de Drone

Data: 19 a 23 de janeiro

19 a 23 de janeiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 20 jovens

Oficina de Cuidados Faciais e Skincare

Data: 26 a 30 de janeiro

26 a 30 de janeiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 20 jovens

Oficina de Ilustração & Expressão visual

Data: 2 a 6 de fevereiro

2 a 6 de fevereiro Hora: 14h às 18h

14h às 18h Vagas: 30 jovens

Oficina de Designer sobrancelhas personalizado para iniciantes