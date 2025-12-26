Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Legenda: Ao todo, são 240 vagas disponíveis.
Foto: Divulgação.

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) abriu 240 vagas para oito oficinas diferentes. As aulas são gratuitas, voltadas para jovens a partir de 16 anos. 

As oficinas gratuitas são distribuídas entre as unidades dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Além disso, o IJCPM detalhou que as formações priorizam jovens egressos de escolas públicas e moradores dos bairros próximos ao shopping.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana abre seleção para temporários; veja vagas

teaser image
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

São ofertadas oficinas de:

  • Maquiagem;
  • Depilação;
  • Drone;
  • Ilustração & Expressão visual; 
  • Alongamento de Cílios Fios a Fio Brasileiro Iniciante;
  • Barbeiro;
  • Cuidados Faciais e Skincare;
  • Designer sobrancelhas personalizado para iniciantes.

Como se inscrever?

Para quem tem interesse, é preciso escolher em qual RioMar prefere realizar o curso, assim como selecionar a oficina. 

Confira as oficinas disponíveis

RioMar Fortaleza

Oficina de Maquiagem 

  • Data: 12 a 16 de janeiro
  • Hora: 8h às 12h
  • Vagas: 20 jovens

Oficina de Maquiagem

  • Data: 19 a 23 de janeiro
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 20 jovens

Oficina de Depilação

  • Data: 19 a 23 de janeiro
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 20 jovens

Oficina de Drone

  • Data: 26 a 30 de janeiro 
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 20 jovens

Oficina de Ilustração & Expressão visual

  • Data: 26 a 30 de janeiro
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 30 jovens 

Oficina de Alongamento de Cílios Fios a Fio Brasileiro Iniciante

  • Data: 2 a 13 de janeiro
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 20 jovens

RioMar Kennedy

Oficina de Barbeiro

  • Data: 12 a 16 de janeiro
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 20 jovens

Oficina de Drone

  • Data: 19 a 23 de janeiro 
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 20 jovens

Oficina de Cuidados Faciais e Skincare

  • Data: 26 a 30 de janeiro
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 20 jovens

Oficina de Ilustração & Expressão visual

  • Data: 2 a 6 de fevereiro
  • Hora: 14h às 18h
  • Vagas: 30 jovens

Oficina de Designer sobrancelhas personalizado para iniciantes

  • Data: 19 a 30 de janeiro
  • Hora: 8h às 12h
  • Vagas: 20 jovens
     
Assuntos Relacionados
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Papo Carreira

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Redação
Há 1 hora
Imagem da fachada da UFC para matéria sobre edital de um novo concurso público.
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

Inscrições abrem no dia 12 de janeiro e encerram dia 23 do mesmo mês.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana abre seleção para temporários; veja vagas

As inscrições começam nesta terça-feira (23) e podem ser feitas até 5 de janeiro de 2026

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Assaré faz concurso com salários de até R$ 14 mil; veja detalhes

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Gabarito de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (22)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Alunos em ambiente escolar, com um candidato a concurso em primeiro plano lendo ou escrevendo em sua mesa.
Papo Carreira

Sefaz-RN publica edital de concurso público com 50 vagas

Confira cargo, salários, quem pode se candidatar e cronograma do certame.

Carol Melo
19 de Dezembro de 2025
Técnicos da Brisanet.
Papo Carreira

Brisanet oferta mais de 600 vagas em estados do Nordeste; veja detalhes

O Ceará tem o maior número de oportunidades, com 345 vagas disponíveis.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Câmara de Farias Brito faz concurso com vagas de níveis médio e superior

As remunerações iniciais chegam a R$ 3 mil.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria sobre concurso público de Ocara.
Papo Carreira

Prefeitura de Ocara faz concurso público de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 11 de janeiro.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Recenseador do IBGE.
Papo Carreira

Governo autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários; veja cargos

Contratados atuarão em dois censos realizados pelo Instituto.

Redação
18 de Dezembro de 2025
foto de jovens fazendo prova.
Papo Carreira

Saiba como acessar o resultado do Encceja e emitir certificado

Para ganhar a certificação, os participantes precisavam atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das quatro provas objetivas.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

Inscrições para seleção do IBGE terminam nesta quarta-feira (17)

São ofertadas 9 mil vagas temporárias em todo o País.

Renato Bezerra
17 de Dezembro de 2025
Imagem de pessoas trabalhando ilustra matéria sobre mutirão de emprego.
Papo Carreira

Mutirão oferta 44 vagas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana

A ação acontece na próxima quinta-feira (18), no bairro Guararapes.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria de concurso do Ibama e Incra.
Papo Carreira

Ibama e Incra abrem 60 vagas com salário de até R$ 9 mil; veja cargos

Inscrições para processo seletivo começam nesta segunda-feira (15).

Renato Bezerra
15 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (15)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Carol Melo
15 de Dezembro de 2025
Imagem mostra funcionários da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 35 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima quinta-feira (18).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

Resultado da PND é divulgado nesta sexta-feira (12)

Originalmente, a informação devia ter sido publicada na quarta (10), mas foi adiada.

Redação
12 de Dezembro de 2025
foto de mulher de cabelo longo liso e escuro, de costas e com máscara no rosto, tocando campainha de casa com portão branco. Ela usa blusa azul escura com nome IBGE e boné azul e amarelo.
Papo Carreira

Seleção IBGE: o que faz um agente de pesquisas e mapeamento?

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter ensino médio completo.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Centro de Operações Espaciais da Telebras.
Papo Carreira

Telebras abre concurso com 930 vagas e salários de R$ 11,6 mil

O cargo ofertado é o de Especialista em Gestão de Telecomunicações, com oportunidades em 15 especialidades.

Renato Bezerra
11 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo; veja novo prazo

Certame oferta mais de 9 mil vagas temporárias.

Redação
11 de Dezembro de 2025