Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza
Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.
O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) abriu 240 vagas para oito oficinas diferentes. As aulas são gratuitas, voltadas para jovens a partir de 16 anos.
As oficinas gratuitas são distribuídas entre as unidades dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.
Além disso, o IJCPM detalhou que as formações priorizam jovens egressos de escolas públicas e moradores dos bairros próximos ao shopping.
São ofertadas oficinas de:
- Maquiagem;
- Depilação;
- Drone;
- Ilustração & Expressão visual;
- Alongamento de Cílios Fios a Fio Brasileiro Iniciante;
- Barbeiro;
- Cuidados Faciais e Skincare;
- Designer sobrancelhas personalizado para iniciantes.
Como se inscrever?
Para quem tem interesse, é preciso escolher em qual RioMar prefere realizar o curso, assim como selecionar a oficina.
Confira as oficinas disponíveis
RioMar Fortaleza
Oficina de Maquiagem
- Data: 12 a 16 de janeiro
- Hora: 8h às 12h
- Vagas: 20 jovens
Oficina de Maquiagem
- Data: 19 a 23 de janeiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 20 jovens
Oficina de Depilação
- Data: 19 a 23 de janeiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 20 jovens
Oficina de Drone
- Data: 26 a 30 de janeiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 20 jovens
Oficina de Ilustração & Expressão visual
- Data: 26 a 30 de janeiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 30 jovens
Oficina de Alongamento de Cílios Fios a Fio Brasileiro Iniciante
- Data: 2 a 13 de janeiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 20 jovens
RioMar Kennedy
Oficina de Barbeiro
- Data: 12 a 16 de janeiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 20 jovens
Oficina de Drone
- Data: 19 a 23 de janeiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 20 jovens
Oficina de Cuidados Faciais e Skincare
- Data: 26 a 30 de janeiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 20 jovens
Oficina de Ilustração & Expressão visual
- Data: 2 a 6 de fevereiro
- Hora: 14h às 18h
- Vagas: 30 jovens
Oficina de Designer sobrancelhas personalizado para iniciantes
- Data: 19 a 30 de janeiro
- Hora: 8h às 12h
- Vagas: 20 jovens