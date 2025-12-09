Diário do Nordeste
Dois municípios do Ceará estão entre as cidades com mais acessos à internet do País; veja quais

Ranking considera acessos de telefonia móvel e banda larga nos municípios.

Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Foto que contém o nome Eusébio na entrada do município de mesmo nome.
Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, é o município cearense com mais acessos à internet.
Foto: Davi Rocha/Diário do Nordeste.

Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, teve o terceiro maior número de acessos à internet do Brasil em 2024. Os dados são do Ranking de Competitividade dos Municípios, do Centro de Liderança Pública (CLP).

O município cearense obteve nota 78,37 no pilar telecomunicações, que abrange os indicadores acessos de telefonia móvel, 4G, banda larga, fibra óptica e alta velocidade da internet. Somente Ubatuba (85,21) e São Sebastião (82,4), ambas as cidades no estado de São Paulo, ficaram à frente de Eusébio. 

O principal destaque da cidade do Ceará foi nos acessos de telefonia móvel. Eusébio teve a terceira melhor nota do Brasil no indicador, com 87,37 na nota normalizada. Em contrapartida, os acessos de telefonia móvel por meio da rede 4G obteve a pior nota, 57,55, interferindo no desempenho total do município.

No mesmo ranking, Aquiraz, vizinho ao Eusébio, também foi destaque. O município da Grande Fortaleza ficou na oitava posição nacional, alcançando nota 74,93 no ano passado.

O pilar telecomunicações está incluso na dimensão economia. Além dela, as dimensões sociedade e instituições são analisadas para a composição da nota do ranking geral. 

Ao todo, são analisados 418 municípios de todas as regiões do Brasil. Mesmo com o bom resultado no acesso à internet, Eusébio ficou apenas na 114ª posição nacionalmente no ranking de competitividade, atrás ainda dos cearenses Sobral e Fortaleza, que ficaram no top-100

Eusébio é um dos únicos seis municípios do Ceará com 100% de cobertura móvel

Dados de setembro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que o município da Grande Fortaleza é um dos únicos seis do Estado com 100% dos moradores com cobertura móvel.

Completam a lista Fortaleza, Horizonte, Pindoretama, Juazeiro do Norte e Maracanaú. As informações consideram todas as redes disponíveis, desde o 2G até o 5G. 

O 5G é a única das faixas no qual Eusébio não tem 100% dos moradores cobertos, mas caminha a passos largos para alcançar a universalização. Atualmente, 97,13% do município está coberto pelo 5G, atrás somente de Fortaleza (99,99%) e Maracanaú (99,02%).

Ceará tem desempenho mediano na comparação com Eusébio

O CLP também elabora o Ranking de Competitividade dos Estados utilizando pilares e indicadores diferentes do levantamento dos municípios. Segundo o Centro de Liderança Pública, o desempenho cearense foi modesto em relação às principais cidades do Ceará.

Nesse ranking, está inserido no pilar infraestrutura a avaliação sobre o serviço de internet nos estados. Nos indicadores 'Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações' e 'Qualidade do Serviço de Telecomunicações', o Ceará subiu posições, indicando melhorias na conectividade.

De modo geral, o desempenho cearense foi mediano. O Estado alcançou somente a 14ª posição nacional, com nota 45,1. No Nordeste, ficou atrás de Paraíba e Sergipe. Nacionalmente, o ranking é liderado por São Paulo, que atingiu nota 81,1.

Veja a lista dos municípios do Brasil com mais acessos à internet:

  1. Ubatuba (SP);
  2. São Sebastião (SP);
  3. Eusébio (CE);
  4. Itajubá (MG);
  5. Picos (PI);
  6. Itanháem (SP);
  7. São Pedro da Aldeia (RJ);
  8. Aquiraz (CE);
  9. Caraguatatuba (SP);
  10. Itapema (SC).

