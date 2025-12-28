Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (28/12)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Patrícia Abravanel segurando uma tele sena no palco do programa onde é realizado o sorteio.
Legenda: A Tele Sena de Natal sorteou mais de 15 milhões nas últimas semanas.
Foto: Reprodução/YouTube.

O SBT divulga, neste domingo (28), o resultado do quinto sorteio da Tele Sena de Natal. A ação já movimenta apostadores em todo o Brasil e reúne uma premiação total superior a R$ 15 milhões, distribuída ao longo das últimas semanas.

Veja também

teaser image
Negócios

Primeiro reajuste do IPTU com novo cálculo será feito em 2027, diz prefeito

teaser image
Negócios

Saiba até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025

Já a Tele Sena de Natal sorteará R$ 1 milhão por meio do 'Número da Sorte'. Também serão sorteados 3 mil prêmios de R$ 1.250 durante a campanha.

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena. 

Veja o resultado:

1º sorteio (30/11/2025): 24, 27, 29, 39, 51
2º sorteio (07/12/2025): 07, 14, 22, 25, 44, 55
3º sorteio (14/12/2025): 23, 46, 47, 48, 52, 54
4º sorteio (21/12/2025): 01, 08, 13, 21, 38, 53
5º sorteio (28/11/2025): a ser realizado 

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.
  • Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.
  • Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Há ainda o Giro da Sorte, onde 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Patrícia Abravanel segurando uma tele sena no palco do programa onde é realizado o sorteio.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (28/12)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Redação
Há 2 horas
Egídio Serpa

Banco Master: setor financeiro diz que Banco Central age com independência

Essa atuação inclui a intervenção e, em casos extremos, a necessidade de liquidação na Instituição Financeira problemática e sem condições de seguir em suas atividades

Egídio Serpa
28 de Dezembro de 2025
Fiéis usam chapéus de palha e fazem gestos de devoção diante da estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, sob céu azul.
Negócios

Cidade cearense está entre as mais endividadas do Brasil

Crescimento das despesas, rigidez orçamentária e limitações de arrecadação prejudicam cenário.

Letícia do Vale
28 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3573, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2336 de hoje, 27/12; prêmio é de R$ 75,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1157 de hoje, 27/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6913, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6029, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 315 de hoje 27/12; prêmio é de R$ 14,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra trem nos trilhos.
Negócios

Ferrovias, rodovias e porto: o que falta para destravar a logística no Ceará?

Estado ainda enfrenta gargalos estruturais.

Lucas Monteiro
27 de Dezembro de 2025
Imagem em preto e branco de um rosto de homem negro, idoso, com barba e usando chapéu.
Negócios

Morre Marco Antonio Moura, fundador do Grupo Lagoa

Causa da morte não foi divulgada; Acesu se manifesta sobre perda.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Mão de uma pessoa preenchendo o jogo na loteria TimeMania, da Caixa Econômica Federal, com cartelas de outros jogos ao redor.
Negócios

Loterias do dia podem pagar mais de R$ 105,4 milhões neste sábado (27/12); confira

O concurso com maior prêmio é a TimeMania, com valor estimado em R$ 75 milhões.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto que contém caminhões de carga trafegando pela BR-222.
Negócios

Indústrias lideram pedidos de recuperação judicial no Ceará; veja lista

Segmento de construção de ferrovias e rodovias também aparece em destaque no levantamento.

Luciano Rodrigues
27 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Como foi 2025? Como será 2026? Empresários cearenses respondem

Ivens Jr, Beto Studart, Tom Prado, José Carlos Pontes, Gentil Linhares, Cristiano Maia, Ricard Pereira e Luciano Braga fazem revelações

Egídio Serpa
27 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3572, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3572, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6912, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6912, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2867 – Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 7,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2867 – Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 7,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2867 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 790 - Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 150 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 790 - Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 790 em 26/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2904 de hoje, sexta-feira, 26/12; prêmio é de R$ 4,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2904 de hoje, sexta-feira, 26/12; prêmio é de R$ 4,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2904 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,2 milhões.

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Papo Carreira

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Tecnologia: nova película cobre e amplia vida do pimentão colorido

A novidade tecnológica, descoberta pela Itaueira Agropecuária em sua unidade de S. Bendito, no Ceará, prolonga a vida da fruta e mantém seu sabor e qualidade

Egídio Serpa
26 de Dezembro de 2025
Fachada do prédio da Sefaz em Fortaleza.
Negócios

Ceará prevê crescimento na arrecadação do ICMS e deve atingir mais de R$ 21 bilhões em 2025

Para isso, dezembro precisa ser o mês de maior arrecadação do ano.

Paloma Vargas
26 de Dezembro de 2025
Fachada Aeroporto de Jeri
Igor Pires

Fraport pode realizar investimentos superiores aos R$ 100 milhões previstos em Jericoacoara

Igor Pires
26 de Dezembro de 2025
Foto que contém placa da rua Castro e Silva.
Negócios

O que está por trás da economia de quarteirões da rua Castro e Silva?

Luciano Rodrigues
26 de Dezembro de 2025
Vista aérea de usina de energia solar, com fileiras de painéis fotovoltaicos instalados em área aberta e refletindo a luz do sol.
Negócios

Nova política pode tirar da fila de espera 19 projetos de data centers e energia renovável no Ceará

Com a nova Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão (PNAST), Estado poderá ter empreendimentos priorizados na fila do ONS.

Letícia do Vale
25 de Dezembro de 2025
Imagem da fachada da UFC para matéria sobre edital de um novo concurso público.
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

Inscrições abrem no dia 12 de janeiro e encerram dia 23 do mesmo mês.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 789 - Sorteio de quarta-feira, 24/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 789 em 24/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2903 de hoje, quarta-feira, 24/12; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2903 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,0 milhões.

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6911, desta quarta-feira (24/12); prêmio é de R$ 11,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2866 – Sorteio de quarta-feira, 24/12; Prêmio de R$ 6,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2866 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025