Tele Sena: confira o resultado deste domingo (28/12)

O SBT divulga, neste domingo (28), o resultado do quinto sorteio da Tele Sena de Natal. A ação já movimenta apostadores em todo o Brasil e reúne uma premiação total superior a R$ 15 milhões, distribuída ao longo das últimas semanas.

Já a Tele Sena de Natal sorteará R$ 1 milhão por meio do 'Número da Sorte'. Também serão sorteados 3 mil prêmios de R$ 1.250 durante a campanha.

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena.

Veja o resultado:

1º sorteio (30/11/2025): 24, 27, 29, 39, 51

2º sorteio (07/12/2025): 07, 14, 22, 25, 44, 55

3º sorteio (14/12/2025): 23, 46, 47, 48, 52, 54

4º sorteio (21/12/2025): 01, 08, 13, 21, 38, 53

5º sorteio (28/11/2025): a ser realizado

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: