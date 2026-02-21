Quarenta sindicatos unidos pela Feira da Indústria Fiec

Há um clima de euforia embalando a liderança dos 40 sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Ceará (FIec), todos eles mobilizados para a realização da primeira Feira da Indústria Fiec, que acontecerá nos dias 9 e 10 do próximo mês de março, no Centro de Eventos do Ceará. Representando cada um dos 40 segmentos em que se divide o setor industrial estadual, o conjunto de sindicatos da Fiec trabalha para cumprir o objetivo da feira, que é o de mostrar a indústria do Ceará aos cearenses. Foi o desafio que lhes fez o próprio presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

Assim, por exemplo, o Sindicato da Indústria de Lacticínios, presidido por José Antunes da Fonseca Mota, dono da Cambi, esforça-se para reunir o máximo de empresas do setor, que tem muito a exibir, como os seus sofisticados iogurtes, achocolatados e queijos, cuja qualidade é tão boa quanto a dos importados dos países europeus. É preciso lembrar que é cearense a maior indústria de leite do Nordeste, a Alvoar Lacticínios (ex-Betânia), líder do mercado regional nordestino e uma das cinco maiores do país, que estará na feira.

Mas o Sindicato da Indústria Metal Mecânica (Simec-CE), presidido por César Barros, promete não ficar atrás e anuncia, previamente, que os mais bonitos estandes da Feira da Indústria Fiec serão os das empresas da metalurgia, entre as quais se sobressai a Esmaltec, do Grupo Edson Queiroz, líder nacional do mercado brasileiro de fogões.

Outro setor que terá forte representação na feira é o da construção civil, cujo Sindicato, o Sinduscon-CE, comandado pelo empresário Patriolino Dias, mobiliza as empresas associadas a que estejam presentes na grande exposição. Construtoras como Mota Machado, Colmeia, BSpar, Idibra, Diagonal, Normatel, Marquise e Moura Dubeaux terão estandes na feira, que, nos seus dois dias, será visitada por um público estimado em mais de 50 mil pessoas.

O Sindicato da Indústria do Trigo (Sindtrigo-CE) será outro com presença destacada. Em Fortaleza, localizam-se três dos maiores moinhos de trigo do país, pertencentes aos grupos M. Dias Branco, J. Macedo e Jereissati. Eles mostrarão aos curiosos cearenses o que produzem e como produzem diferentes farinhas para diferentes tipos de produtos – bolos, pães, biscoitos, massas, bolachas. Na boleia dos moinhos, está a indústria da panificação, que igualmente se modernizou e hoje fabrica uma linha sofisticada de produtos cada vez mais consumidos pelos cearenses. Vale recordar que é cearense a empresa líder do mercado nacional de massas e biscoitos – a M. Dias Branco.

Mas serão as empresas da indústria das energias renováveis que, provavelmente, atrairão atenção especial dos que visitarem a Feira da Indústria Fiec. Será, com certeza, algo muito interessante. O SIndenergia, presidido pelo empresário Luiz Carlos Queiroz, revela que vários estandes da exposição serão ocupados por empresas do setor, a maioria das quais opera na geração de energia solar fotovoltaica, construindo miniparques para a geração própria distribuída (aquela que é gerada pelo próprio consumidor), reduzindo a conta mensal de luz.

É pouco? Há mais. O Sindicato da Indústria de Bebidas, a cuja testa está a empresária Camila Fragoso Aguiar, promete exibir para os cearenses seus melhores refrigerantes e suas melhores águas minerais. E neste segmento, o Ceará é, também, protagonista nacional: a Minalba Brasil, empresa do Grupo Edson Queiroz, é a líder do mercado brasileiro de águas minerais.

O que acima está dito é apenas uma pincelada do gigantesco painel que será a Feira da Indústria Fiec, que terá dimensões superlativas: os pavilhões Leste e Oeste do Centro de Eventos do Ceará serão totalmente ocupados pela exposição, que, pelo seu ineditismo, atrairá, também, a atenção dos grandes fornecedores locais, nacionais e até estrangeiros.