Jatinho Phenom 300, da Embraer, é líder mundial de vendas
Avião executivo da fabricante brasileira está em 70 países, com 900 jatos No Ceará, há três desses jatinhos, todos de empresários.
A família Phenom 300, da Embraer, segue dominante como jato leve mais vendido do mundo pelo 14º ano consecutivo, de acordo com a General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Os dados da instituição também confirmam o modelo como o bimotor a jato mais entregue pelo sexto ano seguido.
Em 2025, a Embraer entregou 72 aeronaves da série Phenom 300, o maior volume anual da década. Com mais de 900 jatos em operação globalmente, presentes em 70 países e somando mais de 2,9 milhões de horas de voo, a série Phenom 300 segue como padrão de referência em desempenho, tecnologia e conforto na categoria de jatos leves.
“O Phenom 300E continua a liderar entre os jatos leves porque entrega o que os clientes mais valorizam: performance incomparável, tecnologia avançada e uma experiência de cabine excepcional”, como diz Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. Ele acrescenta que, ano após ano, o Phenom 300E confirma sua posição de referência na categoria, fortalecendo sua liderança e a confiança de nossos clientes.
O Phenom 300E é o jato leve mais veloz em produção, capaz de atingir Mach 0.80 e voar 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e reservas IFR da NBAA. Também inclui tecnologias avançadas como o sistema de alerta e prevenção de saída de pista (ROAAS) da Embraer – o primeiro sistema do tipo que foi certificado na aviação executiva –, recurso de controle de aceleração automática (autothrottle), modo de descida de emergência e, entre outros, o Synthetic Vision System, que melhora a percepção sobre terrenos e relevos, especialmente em condições de baixa visibilidade. A aeronave oferece recursos normalmente encontrados apenas em modelos de categorias superiores, como ponto único de reabastecimento, banheiro com serviço externo e escada de acesso.
Aqui no Ceará, há três jatos Pehnon 300, todos pertencentes a empresários.
