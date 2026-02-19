Diário do Nordeste
Jatinho Phenom 300, da Embraer, é líder mundial de vendas

Avião executivo da fabricante brasileira está em 70 países, com 900 jatos No Ceará, há três desses jatinhos, todos de empresários.

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 10:06)
Egídio Serpa
Legenda: Este é o Phenon 300,o jato executivo mais vendido no mundo. É um dos produtos da Embraer, orgulho da indústria brasileira
Foto: Divulgação / Embraer


A família Phenom 300, da Embraer, segue dominante como jato leve mais vendido do mundo pelo 14º ano consecutivo, de acordo com a General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Os dados da instituição também confirmam o modelo como o bimotor a jato mais entregue pelo sexto ano seguido. 

Em 2025, a Embraer entregou 72 aeronaves da série Phenom 300, o maior volume anual da década. Com mais de 900 jatos em operação globalmente, presentes em 70 países e somando mais de 2,9 milhões de horas de voo, a série Phenom 300 segue como padrão de referência em desempenho, tecnologia e conforto na categoria de jatos leves. 

“O Phenom 300E continua a liderar entre os jatos leves porque entrega o que os clientes mais valorizam: performance incomparável, tecnologia avançada e uma experiência de cabine excepcional”, como diz Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. Ele acrescenta que, ano após ano, o Phenom 300E confirma sua posição de referência na categoria, fortalecendo sua liderança e a confiança de nossos clientes.  

O Phenom 300E é o jato leve mais veloz em produção, capaz de atingir Mach 0.80 e voar 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e reservas IFR da NBAA. Também inclui tecnologias avançadas como o sistema de alerta e prevenção de saída de pista (ROAAS) da Embraer – o primeiro sistema do tipo que foi certificado na aviação executiva –, recurso de controle de aceleração automática (autothrottle), modo de descida de emergência e, entre outros, o Synthetic Vision System, que melhora a percepção sobre terrenos e relevos, especialmente em condições de baixa visibilidade. A aeronave oferece recursos normalmente encontrados apenas em modelos de categorias superiores, como ponto único de reabastecimento, banheiro com serviço externo e escada de acesso. 

Aqui no Ceará, há três jatos Pehnon 300, todos pertencentes a empresários. 

