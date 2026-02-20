Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Programa Habitacional de Fortaleza mira PPP de R$ 170 milhões para mil apartamentos em dois bairros

Foco será a área central da cidade e público-alvo são pessoas de baixa-renda.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra prédios no centro de fortaleza
Legenda: Prédios de propriedade do município em desuso e na área central da cidade são o foco do projeto de habitação.
Foto: Kid Junior.

A Prefeitura de Fortaleza está estruturando um projeto-piloto de Parceria Público-Privada (PPP) para lançar mil unidades habitacionais voltadas para a população de baixa renda. O projeto foca na reocupação da região central da cidade, abrangendo especificamente os bairros Centro e parte de Jacarecanga (Regional 12).

De acordo com Jonas Dezidoro, titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), o investimento estimado para esta iniciativa é de aproximadamente R$ 170 milhões.

O valor considera um custo médio de R$ 170 mil por moradia, valor similar ao praticado na faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A estratégia central é utilizar prédios em desuso ou terrenos que já pertençam ao município para transformá-los em habitação popular.

Atualmente, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) citados pelo secretário Dezidoro, apontam que o déficit habitacional em Fortaleza abrange aproximadamente 89 mil pessoas.

Foco no público do "faixa 1" e inspiração em outras capitais

Diferentemente de modelos adotados em outras cidades que mesclam faixas distintas de renda, a proposta inicial de Fortaleza é priorizar exclusivamente o público-alvo da faixa 1 do (MCMV).

Essa faixa compreende famílias com renda de até R$ 2.850. O secretário destacou que a gestão está buscando referências em experiências bem-sucedidas de São Paulo e Recife para acelerar o processo burocrático e a modelagem da PPP.

Imagem do projeto de apartamentos feitos em estrututra de antigo silo de grãos, na cidade de Recife.
Legenda: Antigo silo de grãos centenário, no bairro Recife Antigo, está sendo transformado em um moderno complexo residencial.
Foto: Reprodução/ Moura Dubeux.

A escolha pelo Centro justifica-se pela infraestrutura já existente e inutilizada, além da proximidade de postos de trabalho, combatendo o vazio urbano e a especulação imobiliária na região.

"A ideia é a gente atender Fortaleza toda, porque levando essas iniciativas para o Centro conseguimos atender muitos trabalhadores ali no entorno", afirmou o secretário, levantando a hipótese de que muitas pessoas que trabalham na região são moradoras de localidades bem mais distantes.

O secretário não disse, no entanto, quando a PPP seria lançada. Ele também não quis comentar uma data para a abertura de inscrição para habilitação dos beneficiários.

"Não vou te dar data porque achei que iria conseguir (lançar) ano passado. Mas, assim, quero muito lançar esse ano (a PPP) e o prefeito tem me cobrado muito para a gente lançar o quanto antes", disse, lembrando que existe uma complexidade das negociações e trâmites jurídicos necessários para o modelo de parceria público-privada.

Veja também

teaser image
Negócios

IR 2026: saiba como declarar ganhos com apostas esportivas e jogos online

teaser image
Negócios

Lula sanciona reajuste salarial de servidores da Câmara, Senado e TCU

Prioridade é transformar os prédios que já são do município

O titular da Habitafor afirmou ainda que a pasta já localizou alguns prédios com o perfil de desuso com a Secretaria de Patrimônio da União.

Porém, ele também comentou que foram buscados prédios que já são do município. "Tem prédios, terrenos, imóveis, que já são de propriedade do município. Assim, a nossa ideia é priorizar esses inicialmente".

Dezidoro, no entanto, ressaltou não ter um levantamento completo de imóveis de propriedade do município na área central. 

Outros projetos em andamento e expansão

Além da futura PPP, a prefeitura mantém outras frentes no setor de habitação:

Minha Casa, Minha Vida: Estão em andamento 14 residenciais que totalizam quase 3.000 unidades. Entre as entregas previstas para o primeiro semestre deste ano estão os residenciais Santa Mônica (Granja Lisboa), Herculano Pena (Canindezinho), Santa Rosa e Lagoa 1 e 3 (Lagoa Redonda).

Morar Bem: Programa de melhorias habitacionais focado em reformas de casas em situação de risco ou sem saneamento básico.

Regularização Fundiária: A meta para este ano é a entrega de cerca de 15 mil escrituras (papéis da casa).

Foco nos servidores públicos: Paralelamente, a gestão estuda um programa futuro para atender a "faixa 2", visando beneficiar categorias como professores, policiais e motoristas de aplicativo. A localização para este projeto também deverá ser a área central da cidade.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Imagem mostra prédios no centro de fortaleza
Negócios

Programa Habitacional de Fortaleza mira PPP de R$ 170 milhões para mil apartamentos em dois bairros

Foco será a área central da cidade e público-alvo são pessoas de baixa-renda.

Paloma Vargas
Há 50 minutos
Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Papo Carreira

FAB abre edital para profissionais de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de março.

Redação
Há 57 minutos
Candidatos CNU 2025.
Papo Carreira

CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

As listas definem quem segue concorrendo às vagas ofertadas e quem ocupa a lista de espera.

Redação
Há 2 horas
Oficina na Vila das Artes.
Papo Carreira

Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas

Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Invasão de terras: Elmano resolve questão do Jaguaribe-Apodi

Irrigantes do Dija e assentados da reforma agrária chegam a acordo mediado pelo governador. Problema durava havia 10 anos

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Inscrições de concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta sexta (20)

Cargo ofertado é o de técnico legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
imagem mostra boeing 737 da gol com a pintura do mercado livre pousando no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza bate recorde ao movimentar 50 mil toneladas de cargas em 2025

Igor Pires
20 de Fevereiro de 2026
bitcoin
Victor Ximenes

Mais cearenses compram Bitcoin após forte desvalorização da criptomoeda

Criptomoeda mais famosa do planeta registrou sua maior desvalorização diária desde 2022.

Victor Ximenes
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

O escândalo do Banco Master e o exemplo que vem da Inglaterra

A Polícia de Londres prendeu ontem o irmão do Rei Charles, acusado de traição à pátria. O monarca disse: “As autoridades têm o apoio da família real.”

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Ministro falando ao microfone.
Negócios

Brasil vai regulamentar salvaguardas para todos os acordos internacionais, diz Alckmin

A regulamentação ocorre em meio à ampliação da rede de acordos do Mercosul.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Fachada da Receita Federal.
Negócios

Receita exonera auditor alvo de operação da PF sobre vazamento de dados de ministros do STF

Paralelo a isso, Moraes mandou presidente da Unafisco depor após críticas a operação.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra um estudante segurando o cartão do pé-de-meia.
Papo Carreira

Veja o calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026

Os pagamentos são feitos com base no mês em que a escola envia os dados de frequência.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6956, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 8,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6956, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 8,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3616, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3616, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1178 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1178 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2974 desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 72,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2974 desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 72,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2357 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2357 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 7,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Caminhão com carga irregular de tecidos.
Negócios

PRF e Sefaz apreendem mais de 30 toneladas de tecidos irregulares em Itaitinga

O condutor do caminhão foi detido em flagrante por falsificação de documento público.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas de perfil. É um homem de meia idade, de barba rala grisalha e cabelo da mesma cor.
Papo Carreira

Elmano anuncia novo concurso com 2 mil vagas para professores no Ceará

O Projeto de Lei que trata do assunto foi enviado para análise da Assembleia Legislativa.

Luana Severo
19 de Fevereiro de 2026
Site do banco Itaú em um notebook.
Negócios

Itaú fora do ar? Clientes relatam instabilidade no banco nesta quinta-feira (19)

Os principais problemas são para transferências normais e via Pix.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Jatinho Phenom 300, da Embraer, é líder mundial de vendas

Avião executivo da fabricante brasileira está em 70 países, com 900 jatos No Ceará, há três desses jatinhos, todos de empresários.

Egídio Serpa
19 de Fevereiro de 2026
Candidatos.
Papo Carreira

CNU 2025: resultados individuais já podem ser consultados

Estão disponíveis os resultados da prova discursiva, avaliação de títulos, e respostas a pedidos de revisão.

Redação e Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Painéis de energia solar
Victor Ximenes

Empresários de energia solar se unem e lançam Frente Cearense de Geração Distribuída

Evento reúne integradores, autoridades e lideranças do setor solar para consolidar articulação institucional no Ceará

Victor Ximenes
19 de Fevereiro de 2026
Negócios

Casa de aposta KTO patrocina transmissão da Copa do Mundo na Cazé TV

A empresa é uma das onze patrocinadoras oficiais do evento.

Agência de Conteúdo DN
19 de Fevereiro de 2026
mão de homem branco segurando um celular. Na tela a imagem de um cassino online.
Negócios

IR 2026: saiba como declarar ganhos com apostas esportivas e jogos online

Receita Federal tem intensificado cruzamento de dados e sonegação pode levar o contribuinte para a temida "malha fina".

Paloma Vargas
19 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

No Ceará, o peixe também é animal de estimação. Diz a Lei

Desde novembro de 2025, a piscicultura ornamental está regulamentada. Agora, criadores cearenses de peixes ornamentas sairão da informalidade

Egídio Serpa
19 de Fevereiro de 2026
Sede do banco BTG Pactual.
Negócios

BTG pactual anuncia aquisição de 48% de fintech cearense; conheça empresa

A fintech já movimentou R$ 19 bilhões em crédito.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Foto do Congresso Nacional.
Negócios

Lula sanciona reajuste salarial de servidores da Câmara, Senado e TCU

Lula vetou trechos das três Leis que poderiam ultrapassar o teto constitucional.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6955, desta quarta-feira (18/02); prêmio é de R$ 7,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6955, desta quarta-feira (18/02); prêmio é de R$ 7,2 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
18 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 812 - Sorteio de quarta-feira, 18/02; Prêmio de R$ 2,2 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 812 - Sorteio de quarta-feira, 18/02; Prêmio de R$ 2,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 812 em 18/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
18 de Fevereiro de 2026