Enquete BBB 26: parcial aponta saída de sister com pouco mais de 40% dos votos

Ana Paula pode ser a eliminada desta terça-feira (17) no Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. Até o fim desta manhã, a jornalista aparece no levantamento com 40,3% dos votos.

A sister enfrenta o Paredão com Breno e Leandro Boneco. O modelo e biólogo registrou 33,1% dos votos até agora, enquanto o produtor cultural tem 25,6% dos votos dos leitores. A enquete soma mais de 41,8 mil votos.

O levantamento mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado na noite desta terça, pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Veja o resultado da enquete:

Veja como foi a formação do Paredão neste domingo (15)

O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 começou a se formar na tarde deste domingo. Até aquele momento, estavam emparedados Ana Paula, Jonas e Boneco, devido à dinâmica "Pedra, Papel Tesoura" de sábado (14).

No início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que o Anjo, Breno, imunizasse alguém, e ele escolheu Samira. Depois, o líder, Alberto Cowboy, mandou Breno direto para a berlinda.

Com a maioria dos votos da Casa, Solange também acabou sendo mandada para o Paredão.

Concluída essa parte, os participantes usaram estalecas para comprar uma caixa na "Máquina do Poder". Jordana escolheu a caixa premiada e pode salvar um dos três emparedados pela dinâmica de sábado. Ela escolheu Jonas.

Por fim, Solange venceu a Prova Bate e Volta de "tiro ao alvo" e também escapou do Paredão.