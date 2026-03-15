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Veja como foi a 1ª parte da formação do Paredão BBB 26 neste domingo (15)

Os confinados foram pegos de surpresa pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Elenco do BBB 26 na sala da Casa.
Legenda: A formação do Paredão pegou os confinados de surpresa.
Foto: Reprodução/Globoplay.

O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 começou a se formar na tarde deste domingo (15). Até o momento, estão na berlinda Ana Paula Renault, BrenoJonas Sulzbach, Leandro Boneco e Solange Couto.

Ana Paula, Jonas e Boneco foram emparedados pela dinâmica "Pedra, Papel, Tesoura" de sábado (14). Já Solange foi escolhida pela maioria dos confinados da Casa e Breno foi o alvo do Líder Alberto Cowboy.

Logo após o programa ao vivo, que começou às 13h50, os participantes do reality show terão de usar as próprias estalecas para comprar uma caixa na "Máquina do Poder". O brother ou a sister que escolher a caixa premiada terá de escolher um dos três emparedados pela dinâmica de sábado para salvar da berlinda.

Mais tarde, às 19h20, após o "Domingão com Huck", o público saberá quem será salvo do Paredão e poderá acompanhar a Prova Bate e Volta. Três jogam — menos o escolhido pelo Líder — e um se salva.

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Tadeu deu início à votação pedindo que o Anjo da semana, Breno, imunizasse alguém. O biólogo mineiro escolheu dar o colar para Samira. Depois, o Líder escolheu Breno para ir direto para o Paredão.

Votação da Casa

Juliano Floss votou em Marciele
Gabriela votou em Solange Couto
Leandro Boneco votou em Gabriela
Milena votou em Marciele
Marciele votou em Solange Couto
Breno votou em Marciele
Jordana votou em Solange Couto
Samira votou em Solange Couto
Jonas Sulzbach votou em Solange Couto
Chaiany votou em Jordana
Ana Paula Renault votou em Solange Couto
Solange Couto votou em Gabriela

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Zoeira

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Segunda etapa da formação do Paredão

A segunda etapa da formação do Paredão será à noite, às 19h20, com a escolha de quem será retirado da berlinda pela dinâmica da "Máquina do Poder" e com a Prova Bate e Volta.

 O programa começará mais cedo devido à transmissão do Oscar 2026.

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