Veja como foi a 1ª parte da formação do Paredão BBB 26 neste domingo (15)

O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 começou a se formar na tarde deste domingo (15). Até o momento, estão na berlinda Ana Paula Renault, Breno, Jonas Sulzbach, Leandro Boneco e Solange Couto.

Ana Paula, Jonas e Boneco foram emparedados pela dinâmica "Pedra, Papel, Tesoura" de sábado (14). Já Solange foi escolhida pela maioria dos confinados da Casa e Breno foi o alvo do Líder Alberto Cowboy.

Logo após o programa ao vivo, que começou às 13h50, os participantes do reality show terão de usar as próprias estalecas para comprar uma caixa na "Máquina do Poder". O brother ou a sister que escolher a caixa premiada terá de escolher um dos três emparedados pela dinâmica de sábado para salvar da berlinda.

Mais tarde, às 19h20, após o "Domingão com Huck", o público saberá quem será salvo do Paredão e poderá acompanhar a Prova Bate e Volta. Três jogam — menos o escolhido pelo Líder — e um se salva.

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Veja como foi a primeira etapa da formação do 9º Paredão

Tadeu deu início à votação pedindo que o Anjo da semana, Breno, imunizasse alguém. O biólogo mineiro escolheu dar o colar para Samira. Depois, o Líder escolheu Breno para ir direto para o Paredão.

Votação da Casa

Juliano Floss votou em Marciele

Gabriela votou em Solange Couto

Leandro Boneco votou em Gabriela

Milena votou em Marciele

Marciele votou em Solange Couto

Breno votou em Marciele

Jordana votou em Solange Couto

Samira votou em Solange Couto

Jonas Sulzbach votou em Solange Couto

Chaiany votou em Jordana

Ana Paula Renault votou em Solange Couto

Solange Couto votou em Gabriela

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Segunda etapa da formação do Paredão

A segunda etapa da formação do Paredão será à noite, às 19h20, com a escolha de quem será retirado da berlinda pela dinâmica da "Máquina do Poder" e com a Prova Bate e Volta.

O programa começará mais cedo devido à transmissão do Oscar 2026.