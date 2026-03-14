BBB 26: Após desentendimento em Sincerão, Jordana e Chaiany selam a paz
Sisters conversaram após briga no sincerão e trocaram declarações no reality.
A festa de sexta-feira (13) no BBB 26 marcou um momento de reconciliação entre Jordana Morais e Chaiany Andrade. As duas aproveitaram a madrugada para conversar e tentar resolver o desentendimento que tiveram no início da semana durante o sincerão.
Na segunda-feira (9), as sisters protagonizaram um bate-boca intenso, trocando acusações de "frouxa" e "mentirosa" e relembrando a discussão que havia começado ainda na casa de vidro. O clima ficou tão tenso que outros participantes precisaram intervir para separar as duas.
Durante a festa, porém, o tom da conversa foi diferente. Sentadas para conversar, Jordana demonstrou admiração pela colega de confinamento e disse acreditar que ela tem força para chegar longe no programa.
"Olha no fundo do meu olho: você é gigante! Eu admiro você! Se for para eu perder para uma pessoa como você aqui dentro, eu vou ficar muito feliz. Você foi a única pessoa que conheci a família, filha, irmã, cunhado. Você é gigante, acredita em você", declarou a brasiliense.
Chaiany também se abriu ao falar sobre o motivo de ainda sentir incômodo ao olhar para Jordana. Segundo ela, a lembrança das críticas que recebeu durante a passagem pela casa de vidro ainda é difícil.
"Olhar pra você é escutar cada coisa que eu ouvi lá, e a culpa não é sua, mas é um trauma desgraçado que eu não consigo apertar um botão e tirar. Meu sonho era sair daqui, me tratar, fazer terapia, o que nunca tive. É uma dor minha, que eu não esperava", desabafou.