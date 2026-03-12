BBB 26: Chaiany revela estar apaixonada por brothers
Sister fez revelação à amiga Gabriela.
A madrugada desta quinta-feira (12) foi de revelação no BBB26. Durante a Festa dos Líderes, Chaiany confidenciou à Gabriela estar apaixonada por dois participantes do reality.
"Amiga, estou apaixonada", declarou a goiana. "Por quem?", perguntou a paulista. "Pelo Breno e pela Samira", respondeu. "De amor?", perguntou a vendedora. "De paixão mesmo...Aconteceu", pontuou Chaiany, que voltou do paredão nesta semana.
"E agora?", perguntou Gabriela. "Vou viver o jogo, uai", disse Chaiany.
Veja também
Gabriela ainda quis saber se Chaiany beijaria os dois brothers, e a sister demonstrou maior interesse em Breno.
"Eu acabaria com a vida do Breno. É que ele não me dá chance, mas se ele desse, ele ia ver o que eu ia fazer com ele. Ia acabar com a vida dele! E a Samira é delicada, eu e ela somos amigas e ela é hétero", contou.