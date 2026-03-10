Enquete BBB 26: você está do lado de Chaiany ou Jordana?

Uma das brigas mais acaloradas pós-Sincerão desta segunda-feira (9) foi entre as sisters Chaiany e Jordana.

Na dinâmica, que pediu aos participantes que montassem o "Pódio dos Medrosos", as duas se escolheram mutuamente para o primeiro lugar.

A goiana Chaiany disse que Jordana era covarde por estar “peitando a Samira”, mas ter dado “um passo pra trás” e a escolhido no contragolpe.

Relembre a treta entre Chaiany e Jordana

Em resposta, a brasiliense disse que não foi “pra cima” de Chai, pois “estava um resquício de carinho por tudo que a gente viveu lá atrás", fazendo menção à Casa de Vidro.

As duas estavam representando o Centro-Oeste na dinâmica que escolheu os pipocas da edição. Jordana foi a escolhida pelo público para entrar no reality e Chai só conseguiu entrar após o Quarto Branco.

Na Casa de Vidro, as duas tiveram diferentes brigas, incluindo provocações mútuas das torcidas. Jordana chegou a dizer, já oficialmente na casa, que Chai a teria empurrado.

“Que carinho, Jordana? O carinho que, depois que o Breno voltou do paredão, você tava com a mesma historinha de Casa de Vidro?”, questionou a goiana. “Pode ficar tranquila que acabou”, retrucou a brasiliense.

Acusações de jogo baixo, sujo e covardia se seguiram até os ânimos serem acalmados. Quando foi a vez de Jordana escolher o “pódio”, ela definiu Chai como “arregona”, que provocou dizendo que a colega de confinamento teria pedido a ela para não ser colocada no paredão.

“Nunca falei isso, não. Chaiany fica criando situações aqui na casa, inventando coisas da Casa de Vidro”, acusou Jordana. “Eu sei o que eu vivi, não mete o louco para cima de mim”, respondeu Chai.

Ânimos se exaltaram após a dinâmica

Depois do Sincerão, os ânimos das duas se exaltaram, com gritos, gestos e aproximação física. Participantes como Ana Paula, Samira, Juliano e Babu tentaram separar as duas.

“Vai ter o vídeo lá fora e você vai passar vergonha. Você é tão arregona que lá você ficou negando que me empurrou na casa e teve que as torcidas mostrarem”, afirmou Jordana. “Não empurrei, não, fiquei na sua frente, babaca. Se eu empurrei, o que eu tô fazendo aqui? Agressão, prôprô!”, ironizou Chai, “chamando” a produção.

Entre gritos trocados, a goiana ainda afirmou: “Tá doida pra ser agredida, a perseguida, a vítima”. Jordana citou um caso do Sincerão do último dia 2 de março para reforçar que Chai era “arregona”.

Na dinâmica da semana passada, os participantes tinham que “ligar” para quem consideravam o “maior traidor”. Na ocasião, Chai escolheu Jordana, afirmando que elas não colocaram “os pingos nos Is” e citando que a brasiliense contou “de forma totalmente diferente” a briga delas na Casa de Vidro.

“Me chamou pro telefone, na hora que terminou o ao vivo veio pedir desculpa. ‘Ficou feio pra mim, porque a gente já se resolveu’. Você foi arregona”, afirmou. “Eu sei o que eu vivi, mentirosa!”, respondeu Chai.

“Você teve que inventar que eu não fui defender lá na Casa de Vidro. Defendi, sim, tem o vídeo. Quando acabou a Casa de Vidro você falou ‘achei linda a sua atitude’, me parabenizou. Tem vídeo e você vai passar vergonha”, apontou Jordana.

“Sua torcida gritando meu nome, me esculhambando, e você não cortou. Eu sei o que eu vivi, a minha dor. Duvido que você não saia daqui com o maior índice de rejeição. Vergonha é um dia eu ter gostado, conversado, me apegado a você”, finalizou Chai.