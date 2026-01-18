Diário do Nordeste
Quarto Branco do BBB 26 chega ao fim e participantes entram na Casa; veja quem são

No total, a disputa ultrapassou a marca de 120 horas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:55)
Zoeira
foto do quarto branco do BBB 26. Os participantes Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus se abraçam após deixar a dinâmica.
Legenda: A última a sair da disputa foi Rafaella.
Foto: Reprodução\Globo.

A disputa no Quarto Branco do BBB 26 se encerrou na madrugada deste domingo (18). Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus foram os últimos a deixar a dinâmica e garantiram vagas para compor oficialmente o elenco do reality.

No total, a disputa ultrapassou a marca de 120 horas, recorde histórico do programa.

A última a sair da disputa foi Rafaella, que sentiu um mal-estar e recebeu atendimento médico.

Na noite desse sábado (17), Tadeu Schmidt anunciou mais uma vaga do Quarto Branco no BBB 26, totalizando quatro. Inicialmente, eram apenas duas vagas.

Relembre disputa no Quarto Branco

Os candidatos que não foram escolhidos pelo público nas Casas de Vidro foram confinados no cômodo desde a estreia do programa, na noite de segunda-feira (12).

Na disputa, os candidatos precisavam resistir dentro do pequeno cômodo totalmente branco, sem móveis, onde foram submetidos a barulhos estressantes e mudanças de luz, com acesso a apenas bolacha e água.

Inicialmente, apenas os dois últimos sobreviventes seriam selecionados do Quarto Branco para a casa do BBB 26. Após o ator Henri Castelli ser desclassificado do reality show por motivo de saúde, na última quarta-feira (14), o programa anunciou que o número de classificados aumentou para três.

Já na noite desse sábado (17), o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que um dos patrocinadores do programa iria dobrar o número de vagas inicialmente anunciado no reality, passando, então, de duas para quatro vagas.

Veja ordem de saída dos participantes do Quarto Branco

  • Ricardinho, após 12 horas de disputa;
  • Elisa, após 65 horas de disputa;
  • Livia, após 96 horas de disputa;
  • Ricardo, após mais de 100 horas de disputa;
  • Rafaella, após mais de 120 horas de disputa.

 

