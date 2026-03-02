Casamento de Zendaya e Tom Holland é revelado por estilista

O estilista Law Roach, que atua como stylist de Zendaya e é grande amigo da atriz, revelou no domingo (1º) que ela e Tom Holland teriam se casado secretamente. A informação foi partilhada no tapete vermelho do Actor Awards 2026.

Em diferentes entrevistas, Law foi questionado por jornalistas sobre os looks para o futuro casamento do par, que está junto de 2021 e noivou em 2024. “O casamento já aconteceu, vocês perderam”, afirmou o stylist em resposta.

Questionado sobre a veracidade do fato em uma das entrevistas, ele reforçou: “É muito verdadeiro”, disse, rindo. Law não entrou em detalhes sobre quando e onde a cerimônia teria acontecido.

Veja também Zoeira Ex-namorada de Dinho dos Mamonas Assassinas agradece carinho dos fãs É Hit Léo Foguete pede namorada em casamento em Paris; assista

Até o momento, Zendaya e Tom Holland não se pronunciaram confirmando a informação do matrimônio. O casal se conhece desde 2016, quando trabalharam juntos em “Homem Aranha” (2017).

O relacionamento teve início anos depois, em 2021. Já em 2024, Zendaya foi vista com uma aliança na mão esquerda. O casal costuma manter o romance discreto e longe dos holofotes.