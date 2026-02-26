Léo Foguete pede namorada em casamento em Paris; assista

O cantor Léo Foguete pediu a namorada, Ihandra Martins, em casamento, na noite dessa quarta-feira (25), aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França. O artista escolheu o local para oficializar o noivado no dia em que comemorou aniversário.

Léo Foguete e Ihandra se conheceram na escola e estão juntos desde 2019. O casal vive em Fortaleza, sede da produtora Vybbe, da qual ele faz parte.

A viagem ao exterior, segundo o cantor, era um sonho antigo do casal. Em publicação nas redes sociais, ele relatou o momento do pedido. “'DIZ SIM PRA MIM'… e ela disse SIM!”, escreveu.

Na sequência, destacou a importância da data. “Eu não poderia passar meu aniversário de forma melhor se não fosse desse jeito. Eu falei que um dia viveríamos tudo isso que estamos vivendo hoje, e obrigado por confiar em mim e nas minhas decisões".

Casal realizou sonho

O cantor também afirmou que viajar para a França era um objetivo compartilhado. “Hoje eu passo o melhor aniversário da minha vida ao seu lado, e não teria presente melhor do que te pedir em noivado e ouvir o SIM da sua boca".

Ao final da mensagem, Léo Foguete agradeceu à agora noiva e relembrou a trajetória do casal. “Você é meu sonho realizado! Minha duplinha de sala de aula, minha eterna namorada e hoje, MINHA NOIVA. Me emociono todas as vezes que conquistamos algo. Sempre me lembro de onde viemos e onde estamos".