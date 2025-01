Zendaya e Tom Holland estão noivos desde o Natal, diz site norte-americano

Zendaya e Tom Holland estão noivos desde o fim de 2024, segundo apontam informações do portal TMZ. Conforme publicação do site, feita nesta segunda-feira (6), as especulações teriam se iniciado após a atriz surgir com um suposto anel de noivado na cerimônia do Globo de Ouro, realizada na noite desse domingo (5).

Segundo o site, o pedido de Holland teria sido feito no fim de 2024, ainda que não existam planos atualmente para a cerimônia.

Zendaya e Tom se conheceram durante as gravações do filme "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", no qual o ator interpretava Peter Parker, super-herói da Marvel. O romance entre os dois, no entanto, só foi assumido por eles em 2021.

Os fãs dos dois, em contrapartida, não acreditam que eles seriam tão abertos sobre o novo passo da relação amorosa. "Os dois são muito protegidos quando o assunto é o relacionamento, então ela usaria um anel de noivado no tapete vermelho?", questionou um usuário do X, o antigo Twitter.

Até o momento, nem Zendaya nem Tom se pronunciaram sobre o possível noivado.