‘Sensação de dever cumprido’, diz Fernanda Torres sobre indicação ao Globo de Ouro; premiação ocorre neste domingo (5)

Apesar de crer em chances “nulas” para obras em português em grandes premiações de cinema, Fernanda Torres carrega uma “sensação de dever cumprido” pela indicação ao Globo de Ouro 2025 de melhor atriz dramática. O reconhecimento diz respeito à sua performance como Eunice Paiva no longa "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

A entrega do prêmio na 82ª edição do evento, que abre a temporada de 2025, acontece neste domingo (5), a partir das 22h. Fernanda revela uma rotina corrida e uma euforia com a indicação.

"Só de estar indicada para uma categoria tão incrível, de atriz em drama, eu já estourei meu champanhe. Então, vou para lá com uma sensação de dever cumprido”, disse, em entrevista à Folha de S. Paulo.

Ela comenta que tem trabalhado para se manter “zen” ao longo da campanha internacional do filme, e tem se saído bem. Mas a maratona é frenética, inclusive, para escolher o look do evento.

"O tapete vermelho é uma indústria paralela nessas grandes premiações. [...] As marcas disponibilizam e é uma troca. Você tem que gostar e elas têm que gostar de você. Às vezes você ama a marca, mas talvez ela não tenha nada naquele momento porque está entre coleções ou porque já está comprometida com outros atores", observa.

A atriz acredita ter experimentado cerca de 30 vestidos só na sexta-feira (3), com ajuda do stylist Antonio Frajado. "Às vezes você acha o vestido maravilhoso, mas não cabe, não fica, não é você. [...] A gente bateu o martelo [da roupa da cerimônia] na sexta. Não vou contar, você vai ter que ver amanhã", brincou em entrevista ao jornal.

Pela frente, no Globo de Ouro, ela vai concorrer na categoria com nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Pamela Anderson e Tilda Swinton. "É um ano muito difícil. Varia tanto de prêmio para prêmio, umas atrizes ganham aqui, outras ali. Varia muito porque são muitas performances boas em filmes muito diferentes e muito bons."

“Ainda Estou Aqui”

O filme que rendeu a indicação a Fernanda Torres ainda conta com grandes nomes, como Selton Mello. No papel de Eunice Paiva, ela revive os momentos de dor e tensão da Ditadura Militar, ao ver o seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser levado pelos órgãos de repressão.

O longa também resgata os feitos posteriores de Eunice, que foi um dos nomes mais emblemáticos na luta por reparação após e durante o regime autoritário. A obra também presenteia os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Torres, como Eunice na fase idosa.

Torres, Mello, Salles e os produtores de “Ainda Estou Aqui” estarão no tapete vermelho, não só pela indicação da protagonista, mas também pela categoria de “Melhor filme internacional”, que conta com a participação brasileira. “A gente só queria ser fiel à Eunice, e ganhamos o mundo”, conclui Fernanda.

Onde assistir ao Globo de Ouro

A edição de 2025 do Globo de Ouro será transmitida no Brasil a partir das 22h (serão 3h de duração), passando simultaneamente no canal TNT, na televisão por assinatura, e via streaming, na Max.