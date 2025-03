Gaby Amarantos e Margareth Menezes encerram Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza

Após um dia de chuva contínua em Fortaleza, a noite do último dia de programação oficial do Carnaval da Prefeitura foi marcada pela presença de um público diverso no Aterrinho da Praia de Iracema.

As artistas Gaby Amarantos e Margareth Menezes foram algumas das atrações. A primeira, inclusive, durante o show referenciou o cantor cearense Ednardo, homenageado do ciclo carnavalesco da Capital neste ano.

Marcando o início da programação no Aterrinho, ainda no final da tarde, se apresentaram Larissa Leite, seguida por Di Ferreira. Já Gaby Amarantos subiu ao palco por volta das 21h15. A última a se apresentar foi a baiana Margareth Menezes.

Com um figurino que remete a um açaizeiro, a paraense Gaby Amarantos abriu o show com a música “Faz o T”. Ainda na primeira parte da apresentação, ela fez uma homenagem a Ednardo e cantou a composição do cearense "Pavão Mysterioso".

Veja também Verso Religião e povos originários são destaques do desfile de afoxés no Carnaval da Domingos Olímpio Verso Bloco inusitado leva foliões vestidos de gorilas em cortejo pelas ruas de Icapuí, no Ceará Verso Cearense Yara Canta será destaque em desfile de escola de samba do Rio

A cantora fez questão de ressaltar a relação forte que mantém com Fortaleza, levantando até a possibilidade de mais shows na capital cearense. "Eu já estou pensando até em montar um apartamento aqui, já vim fazer aniversário da cidade. Estou aqui para o que tiver, me chamem", disse ela, abrindo também um cenário de mais parcerias com artistas locais.

Além disso, Gaby explicou o motivo da roupa de açaí para o show. "O look é de um estilista nordestino, o Wellington, maravilhoso. Eu já sabia que o povo gosta muito do açaí em Fortaleza, então resolvi fazer isso. Meu pai era um apanhador de açaí e eu vi o açaí melhorar a vida da minha e de outras famílias, então fico muito feliz de as pessoas tomarem, seja do jeito que quiserem", brincou a artista lembrando de como ele é consumido de forma diferente no Pará.

Já a cantora Margareth Menezes, que é também Ministra da Cultura, em entrevista antes do show, destacou o valor desse momento para os trabalhadores do setor cultural e explicou que neste período está de férias do Ministério.

A baiana enfatizou as celebrações dos 40 anos do axé music, fez menção ao Fortal - uma das micaretas mais tradicionais do país que ocorre em Fortaleza - e abordou a evolução do Carnaval nos mais diversos territórios do Brasil.

Legenda: Margareth Menezes no último dia do Carnaval de Fortaleza Foto: Kid Júnior

O Carnaval é uma manifestação do povo. Não existe o melhor Carnaval é de Salvador, é do Rio... O Carnaval hoje acontece no Brasil inteiro e é muito bom quando a gente tem essa visão de que se fortalece também a economia, se dá oportunidade para tantas pessoas mostrarem os seus trabalhos, manifestações culturais, escolas de samba, até rock'n roll também tem dentro do Carnaval. É uma festa popular que se expandiu e hoje cada vez mais tem essa aderência do povo brasileiro". Margareth Menezes Cantora e Ministra da Cultura

Legenda: Margareth Menezes em Fortaleza Foto: Kid Júnior

Avaliação do Carnaval

Presentes no encerramento da programação oficial, o prefeito Evandro Leitão e a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, indicaram que ainda farão um balanço da programação, mas sinalizaram que na avaliação preliminar, os festejos foram considerados exitosos na Capital.

Todas as gerações estavam presentes. Tivemos mais de 120 artistas locais contemplados, um investimento de 3 milhões nos artistas da cidade e um orçamento de 19 milhões. A cidade abraçou tudo isso". Helena Barbosa Secretária de Cultura de Fortaleza

Evandro destacou que a atual gestão teve pouco mais de 60 dias para organizar toda a programação e ressaltou a estratégia adotada este ano de descentralizar a programação do Carnaval de Fortaleza. Para o aniversário de Fortaleza, em abril, a mesma dinâmica deve ser adotada, informa a gestão.

Veja fotos

Legenda: Gaby Amarantos se apresenta no Aterrinho da Praia de Iracema Foto: Kid Jr

Legenda: Público no Aterrinho da Praia de Iracema Foto: Kid Jr