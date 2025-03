Lula parabeniza Walter Salles pela vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar: 'Lavou a alma'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o diretor de "Ainda Estou Aqui", Walter Salles, pela vitória de melhor filme internacional no Oscar 2025. Lula compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece em uma ligação telefônica com o cineasta, na noite dessa terça-feira (4).

O petista afirmou que a conquista da primeira estatueta do Brasil na premiação "lavou a alma do povo brasileiro e do cinema brasileiro", e que conseguiu "se superar" em uma indústria que prioriza produções norte-americanas.

"Acho que você já fez outras coisas muito importantes. Mas, dessa vez, você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro, do cinema brasileiro, e recuperar de uma forma muito, mas muito importante, a história do Rubens Paiva", destacou Lula.

"É uma coisa estupidamente fantástica. Extraordinária. Acho que você fez a história. Você, a Fernanda e a equipe toda", afirmou o presidente.

Salles demonstrou emoção com a declaração do presidente, dizendo se sentir "honrado com as palavras" e que o filme foi "foi elevado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro".

Encontro com a equipe de 'Ainda Estou Aqui'

Lula já havia convidado Salles, Fernanda Torres e Selton Mello para celebrar a vitória do longa-metragem no Oscar. O encontro deve acontecer em Brasília, ainda sem data definida. A celebração está sendo ajustada entre auxiliares do presidente da República e os representantes da produção.

Na última semana, antes mesmo do Oscar, Lula havia promovido uma sessão de cinema para exibição de “Ainda Estou Aqui” na sala de projeção do Palácio da Alvorada. O longa foi exibido para uma lista de convidados.

