Viajar inspira nosso jeito de morar

Viajar sempre foi, para mim, uma maneira de reorganizar a casa por dentro. Cada lugar que conheço desfaz algumas certezas, amplia repertórios e, sem que eu perceba, começa a redesenhar também o meu jeito de morar.

Algo sempre fica muito claro de que inspiração não é copiar e colar o que os olhos veem, mas sim reconhecer, na referência, algo que conversa com a nossa essência e traduzir isso para o cotidiano.

Recentemente estive em Paracuru, situado no litoral oeste do Ceará, e o hotel onde fiquei era um manifesto maximalista. Eu, que sempre caminhei mais pelo minimalismo, me vi encantada por paredes estampadas, cores vibrantes e mega lustres pendurados como esculturas afetivas.

Eram esferas de macramê, crochê e bordados minuciosos que filtravam a luz com delicadeza artesanal. A padronagem listras também cobria estofados e dava o toque de modernidade com suas linhas retas. A cada esquina um suspiro, juro.

O olhar atento

Havia uma cama-balanço pink, quase uma rede suspensa, além de redes de se embalar na mesma cor, celebrando o vento e o descanso. O quarto tinha cortinas de tule envolvendo a cama, criando uma atmosfera super acolhedora.

Legenda: O artesanal carrega tempo, história e humanidade. Foto: Arquivo pessoal.

O piso todo em madeira aquecia o olhar, enquanto luminárias pendentes e sanfonadas harmonizavam com tudo. Os armários eram protagonistas junto com as mesas de cabeceira: tudo na mesma estampa de folhagem. Um encanto!

Voltei pensando no poder do feito à mão, tema que já explorei por aqui, e em como ele segue pulsando forte. O artesanal carrega tempo, história e humanidade. Quero trazer cada vez mais crochê, texturas e pontos de cor para dentro de casa.

Legenda: Estas luminárias pendentes e sanfonadas harmonizam com tudo. Foto: Arquivo pessoal.

São pequenos toques que transformam sem impor, porque acredito que ousadia não precisa ser definitiva: uma estampa aplicada em um móvel, por exemplo, pode ser aquele “tchan” que renova sem ser irreversível. Se enjoar, troca. A casa também pode mudar de ideia.

Tudo inspira

Percebo que tudo nos inspira: a cafeteria da esquina, uma viagem dentro do estado em que moramos, um destino distante e o segredo está no olhar atento. Morar é uma arte em movimento feita de referências, memórias e escolhas afetivas.

Que a gente saiba observar o mundo com curiosidade e trazer para dentro apenas aquilo que faz sentido, com leveza, verdade e um toque de poesia.

Legenda: Morar é uma arte em movimento feita de referências, memórias e escolhas afetivas. Foto: Arquivo pessoal.

Na prática, isso pode começar de forma simples, viu? Como um sousplat de palha garimpado em uma feirinha local, uma almofada em crochê colorido sobre o sofá neutro, um abajur com cúpula em tecido estampado substituindo aquela peça básica de sempre.

Como reproduzir em casa?

Para quem, como eu, ama a base amadeirada e neutra, experimentar a estampa em pontos estratégicos, como na parte interna de um armário, em uma bandeja, em uma porta ou em papel adesivo aplicado a um móvel antigo, é um jeito seguro e criativo de testar novas linguagens.

Legenda: Atmosfera é tão importante quanto os objetos. Foto: Arquivo pessoal.

Também aprendi que atmosfera é tão importante quanto objeto. O tule ao redor da cama não era apenas decorativo, ele criava uma sensação gostosa, quase como um convite para relaxar. A cama-balanço não era só diferente, ela intimava a um repouso quase que imediato com vista maravilhosa.

Às vezes, a pergunta não é “como copiar isso?”, mas “qual sensação eu quero trazer para casa?”. A partir daí, a escolha fica mais consciente. Decorar é traduzir experiências em detalhes e permitir que a nossa casa conte todas as histórias bonitas que vivemos pelo mundo e com quem amamos.

*O texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.