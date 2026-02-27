Cozinhas moduladas ou planejadas?

Já falamos por aqui que a cozinha é palco de memórias, de conversas demoradas e de café passado sem pressa. E é justamente nesse cenário íntimo que surge uma dúvida cada vez mais comum: afinal, qual a diferença entre cozinhas planejadas e moduladas e por que tanta gente tem optado pelos módulos?

A verdade é que as cozinhas planejadas sempre foram vistas como a alta-costura do mobiliário: feitas sob medida e milimetricamente pensadas para um único espaço. Cada armário responde à arquitetura, cada gaveta nasce da necessidade específica do morador e isso é incrível e maravilhoso.

O resultado é harmônico e exclusivo, mas por ter um um custo maior muitos deixam de sonhar com uma cozinha encaixada ali no espaço que se tem.

Módulos com design

É aí que entram as cozinhas moduladas que nos permitem mais liberdade ao montar. São composições criadas a partir de módulos prontos, mas com peças inteligentes que se encaixam, se combinam e se reorganizam. É possível adaptar, ampliar e reduzir, tudo depende da necessidade. O projeto deixa de ser rígido e passa a ser fluido, sabe?

Esse modelo, inclusive, tem conquistado cada vez mais espaço no Brasil. O motivo é o equilíbrio entre custo, agilidade e estética. Enquanto o planejado exige fabricação exclusiva e instalação mais longa, o modulado oferece rapidez na entrega e valores mais acessíveis, sem abrir mão do design, pois os módulos estão com acabamento cada vez mais premium.

Tendência na Europa

Tendência de design é sucesso dentro e fora do Brasil.

Na Europa, esse tipo de instalação já é comum há décadas. Em Portugal, por exemplo, é extremamente comum encontrar cozinhas adquiridas por módulos e, sempre que viajo e visito lojas, me impressiono com a qualidade dos módulos e design arrojado.

É até gostoso escolher os blocos funcionais como armário de pia, torre quente, gaveteiros, aéreos e montar a própria composição conforme o espaço disponível. É quase como arquitetar com peças de encaixe, onde funcionalidade e estética caminham juntas.

Liberdade e rapidez

O benefício prático é imediato: mudanças futuras tornam-se possíveis pois ser mudar de casa, leva parte da cozinha e dá para comprar aos poucos, acrescentando os módulos conforme orçamento disponível é necessidade. Há uma flexibilidade que conversa com o estilo de vida contemporâneo, que é super mais dinâmico.



No design, as moduladas também evoluíram. Hoje encontramos acabamentos sofisticados, ferragens de alto padrão, cores que harmonizam com tendências internacionais e soluções inteligentes de armazenamento. Não há mais aquela limitação estética de outros tempos, muito pelo contrário, há muita personalidade, e torna possível o sonho da cozinha planejada de muita gente.

Cozinha modulada é pensada em blocos funcionais.

Para ser assertivo na montagem de uma cozinha modulada, fique atento na medida de cada espaço e módulo, assim como definir do fluxo de uso, pois eletrodomésticos como geladeira, pia e fogão precisam conversar entre si. Fique atento as alturas e profundidades adequadas ao cotidiano da casa.

Há quem prefira as cozinhas planejadas e exclusivas e há também quem nem conheça as novas possibilidades que os módulos oferecem. Já tive a experiência em obra com as duas opções e amo as propostas. A escolha vai depender do quanto se planeja investir e prazos.

Amo isso na arquitetura e design, pois nunca tivemos tantas possibilidades de transformar a cozinha em extensão da nossa identidade. Seja sob medida ou em módulos, o importante é que ela organize itens e acolha quem mora ali porque, quando ela é bem desenhada, vira um palco bonito da vida acontecendo. Amo estar na minha, e você?.

