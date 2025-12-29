Organizar é também aprender a se despedir

O fim do ano chega como um suspiro longo. Ele pede pausa, balanço e, quase sempre, uma certa arrumação da casa e da vida. É quando percebemos que organização não é apenas alinhar objetos, mas escolher o que permanece. Porque não existe organização sem doação. Não há espaço para o novo quando insistimos em guardar tudo.

Organizar é um ato de coragem. É abrir gavetas que não abríamos há meses, armários cheios de “talvez”, “um dia vai servir”, “mês que vem posso precisar” e prateleiras ocupadas por histórias que já cumpriram seu papel. A casa, assim como a gente, precisa respirar e só existe respiro quando há espaço.

Comece aos poucos. No guarda-roupa, a pergunta é simples e honesta: eu usei isso no último ano? Se a resposta for não, talvez ele mereça um novo lar. Separe em três categorias: ficar, doar e descartar. O mesmo vale para sapatos, bolsas e acessórios. Menos peças facilitam a escolha diária e trazem leveza visual.

Legenda: A cada momento de organização, sai um cesto de doação, em especial no fim do ano. Foto: Ana Karenyna / Acervo pessoal

Um cômodo por vez

Na cozinha, desapegar é libertador. Doe utensílios duplicados, panelas que não vão ao fogo há anos, potes sem tampas e tudo que só te desorganiza na hora de procurar um utensílio para preparar o café. Organize por função e frequência de uso: o que é do dia a dia precisa estar à mão, enquanto o que é eventual pode ir para prateleiras mais altas.

Na sala, observe o excesso. Almofadas demais, objetos decorativos que já não conversam com você, papéis acumulados e tanto mais. Respire e escolha o que representa sua história hoje. Decorar também é editar, sabia? É um teste que a gente faz ao mudar um móvel de lugar, por exemplo, viver a mudança e decidir se ela permanece ou não.

Legenda: Cada coisa em seu lugar para receber o novo ano com energias renovadas. Cestos organizadores e aramados ajudam a setorizar e também otimizar espaço no armário. Foto: Ana Karenyna / Acervo pessoal

Já no banheiro, desapegue de cosméticos vencidos, amostras esquecidas e toalhas que perderam a maciez. Cestos e organizadores ajudam a manter tudo visível e funcional. Não é necessário investir tudo de uma vez, faça o crivo e liste as urgências e quais investimentos podem ficar para o próximo ano. Essa lista visual facilita muito para não esquecermos de realizar.

Legenda: Remédios setorizados em gaveteiro organizador pode ser uma boa meta para 2026. Foto: Ana Karenyna / Acervo pessoal

Legenda: Setorizar e identificar é uma etapa importante do processo de organização. Foto: Ana Karenyna / Acervo pessoal

Tempo de travessia

Organizar no fim do ano é um ritual de passagem, pois cada objeto doado carrega um gesto de generosidade e cria espaço para o que ainda vai chegar. A casa agradece e a gente também. Não há como fazer essa travessia para um novo ciclo sem se despedir de objetos e sentimentos.

Tenha em mente que nem tudo deve seguir com a gente na nova estação. Há roupas e pessoas que ficam em 2025, porque só fizeram sentido na estação passada. Afinal, organizar é um ato de afeto com o nosso tempo, com o nosso espaço e com quem somos agora. A gente muda o tempo todo e a nossa casa também pede essa transformação em armários e gavetas. Inspire-se!

Legenda: Padronize cabides e organize sapatos um na frente do outro para otimiza espaco. Foto: Ana Karenyna / Acervo pessoal

*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora