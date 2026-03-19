CAPTEI: Prêmio Mulheres Extraordinárias destaca lideranças femininas em Fortaleza

O restaurante Mézzi, em Fortaleza, recebeu no domingo, 15, o 4º Prêmio Mulheres Extraordinárias, promovido pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC).
Na lista de convidados, nomes que fazem do currículo um verdadeiro capital social.
A premiação, já consolidada no calendário de quem entende de relevância, destacou seis trajetórias onde talento e compromisso caminham lado a lado.
Joana Clemente foi reconhecida no Trabalho Social; Socorro França reafirmou protagonismo em Mulheres na Política; Paola Tôrres transformou dor em potência na categoria Superação; Lara Teles evidenciou excelência em Trabalho Científico; Ana Carolina Gondim ampliou fronteiras em Destaque Nacional; e Francilene Gomes cravou seu nome em Fazendo História.
Com 18 indicadas e um júri afinado com impacto e consistência, a tarde teve o tom certo entre celebração e significado.
À frente da ADPEC, Kelviane Barros resumiu o espírito da ocasião: reconhecer trajetórias que não apenas brilham — mas iluminam caminhos.
Entre brindes discretos e discursos precisos, uma certeza: influência, agora, é fazer diferença.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira