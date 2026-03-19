CAPTEI: Prêmio Mulheres Extraordinárias destaca lideranças femininas em Fortaleza

O restaurante Mézzi, em Fortaleza, recebeu no domingo, 15, o 4º Prêmio Mulheres Extraordinárias, promovido pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC).

Legenda: Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Na lista de convidados, nomes que fazem do currículo um verdadeiro capital social.

Legenda: Socorro França, Kelviane Barros e Joseane França Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Clemente, Sonia e Sulivan Mota Foto: LC Moreira

A premiação, já consolidada no calendário de quem entende de relevância, destacou seis trajetórias onde talento e compromisso caminham lado a lado.

Legenda: Joana Clemente Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Torres Homenageada Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros, Lara Teles e Jackeline Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros e Ana Carolina Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Francilene Gomes Foto: LC Moreira

Joana Clemente foi reconhecida no Trabalho Social; Socorro França reafirmou protagonismo em Mulheres na Política; Paola Tôrres transformou dor em potência na categoria Superação; Lara Teles evidenciou excelência em Trabalho Científico; Ana Carolina Gondim ampliou fronteiras em Destaque Nacional; e Francilene Gomes cravou seu nome em Fazendo História.

Com 18 indicadas e um júri afinado com impacto e consistência, a tarde teve o tom certo entre celebração e significado.

Legenda: Joana Clemente, Paola Torres, Socorro França, Francilene Gomes, Ana Carolina Gondim e Lara Teles Foto: LC Moreira

À frente da ADPEC, Kelviane Barros resumiu o espírito da ocasião: reconhecer trajetórias que não apenas brilham — mas iluminam caminhos.

Legenda: Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Entre brindes discretos e discursos precisos, uma certeza: influência, agora, é fazer diferença.

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira

Legenda: Aline Miranda e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara, Lara e Cecília Teles e José Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Joseane e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Bezerril, Germana Becco e Marlyanne Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Sulivan e Sonia Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Jackeline Martins, Nathalia Riccio e Amile Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros e Lina Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Joana, Bernardo, Valentina e Alexandre Clemente Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros e Paola Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Lara e Bárbara Teles e Paula Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Liane Lisboa e Joseane França Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Helena Duarte, Poliana Ramalho, Kelviane Barros e Nina Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Brito e Laís Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Feitosa, Kelviane Barros, Sâmia Farias e Camila Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Iza Capelo e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Viana, Maria Amália Passos e Sandra Donde Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Teles e Lina Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Fonteles, Sara Arruda, Pamelala Copetingsleire, Maria Cecília Teobaldo e Gleiziane Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmela Copetingsleire e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Bezerra, Kelviane Barros, Carolina Bezerril e Jackeline Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Poliana Ramalho e Carla Soraya Florêncio Foto: LC Moreira

Legenda: Mulheres ADDPEC Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Holanda e Juliana Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Mulheres ADDPEC Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane Magalhães e Jacqueline Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Mulheres ADDPEC Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana Pompeu e Cinira Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Jackeline Martins, Sonia Mota, Joana Clemente e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Teles com a familia Foto: LC Moreira