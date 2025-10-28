Alencar Barber atua no interior do Ceará e já ajudou crianças que há quatro anos não iam a um salão.
A um ano da cerimônia, Ezequiel e Larissa têm encontrado generosidade no caminho em meio ao desafio de concretizar o que desejam
Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário
Paulo Othavio transformou viagem para um congresso na realização de um sonho: mostrar à pessoa amada que o carinho tem a cor e a calmaria do mar
Zoraide Diniz e Márlio Pelosi compartilham a mesma altura, tipo sanguíneo e até número de sapato; nos acasos da vida, perceberam que precisavam se conhecer para que a felicidade virasse rotina
Pai de três e avô de um, Roberto Carlos Araújo Silva credita à paternidade o fato de enxergar o mundo sob outra perspectiva enquanto continua a abrir o coração para que o amor entre e se multiplique
Com percepção sensível e atuação carinhosa, Edilvânia Costa faz das próprias habilidades um motivo a mais para fazer com que crianças e famílias se sintam acolhidas até num momento tão corriqueiro
Francival Pires é um dos voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV) em Fortaleza; além de ajudar a salvar vidas, estimula outras pessoas a seguir o mesmo rastro de gratuidade e amor
Thais Amâncio ingressou no Instituto de Música Jacques Klein aos 9 anos; hoje, aos 22, diz que a vivência com o violino ensinou que amor é, sobretudo, paciência
Mais conhecido como Matchara, Matheus Oliveira conquistou a internet nas últimas semanas com vídeo no qual o amor mostra uma das facetas mais bonitas: a do acolhimento sem limites
Fruto de 11 gerações habitantes da ribeira do Jaguaribe, Italo Diógenes Holanda nutre pelas águas um sentimento capaz de transpor barreiras, construir pontes e inspirar ações concretas
Paciência, amor e perseverança marcaram as mais de seis décadas de convivência entre José Venâncio e Verônica Ceará
Natural de Minas Gerais e residente em Fortaleza, Wagner Sales foi alfabetizado aos 15 anos, usou o desenho como forma de sobrevivência e hoje transfere o ofício para diferentes públicos
Apresentador foi líder de audiência em todo o Brasil ao narrar histórias de amor e fazer com que pessoas se encontrassem nos tempos de flerte por carta e ligação
Hévila Ribeiro também é criadora do projeto Memórias de Juazeiro, dedicado a registrar cultura, edificações e lugares do município onde nasceu, cresceu e pela qual sempre é apaixonada
Toni Reis e David Harrad conheceram-se nas escadas rolantes de um metrô em Londres e hoje celebram cada passo dado para que o amor seja sinônimo de liberdade
Desde que Brunna e Heydher assistiram a “Frozen” no cinema, os planetas se alinharam e fizeram nascer um amor forjado em contos de fada, viagens mirabolantes e até casa à la Disneylândia
Vitor e Val se conheceram pelo Tinder, mataram a saudade em diferentes lugares do país e do mundo até se virem prontos para realmente dividir a vida na estrada e sem limite geográfico
Já são 10 anos do costume que movimenta unidades de saúde de Fortaleza com alegria, leveza e um amor capaz de transpor barreiras e dar força em um dos instantes mais especiais da vida
Naturais de Forquilha, seu Elivá, dona Maria Júlia e a pequena Maria Laura agora não querem desgrudar do oceano e sentem que, depois da experiência, o amor também cresceu