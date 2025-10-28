Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Diego Barbosa Escreve histórias de amor. E apenas de amor.
Na imagem, uma foto em um salão de cabeleireiro ou barbearia. Um homem barbudo com um boné escuro e uma camisa preta está agachado ao lado de uma cadeira de barbeiro grande e preta, segurando uma máquina de cortar cabelo. Ele está aparentemente interagindo com uma criança pequena, de cabelo claro e vestindo uma regata preta e branca e shorts brancos, que está agachada no chão na frente dele, segurando uma pequena bola. O fundo mostra uma parede com azulejos que imitam madeira, um espelho dourado refletindo a área, e móveis de madeira. O ambiente parece ser um salão de cabeleireiro ou barbearia em funcionamento, com equipamentos e produtos visíveis.

Opinião

Barbeiro muda vida de autistas ao criar método de corte de cabelo

Alencar Barber atua no interior do Ceará e já ajudou crianças que há quatro anos não iam a um salão.

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 28 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de arquivo pessoal mostra Ezequiel e Larissa, um casal jovem, agachados em uma área de terra ou areia. Ezequiel, à esquerda, usa uma camiseta preta e shorts pretos. Larissa, à direita, usa um macacão jeans de manga curta. Ambos sorriem para a câmera. Eles seguram pequenos objetos embrulhados, provavelmente sabonetes artesanais ou produtos semelhantes, e uma pequena caixa térmica branca está entre eles, sobre a qual há mais desses pequenos embrulhos.

Opinião

Sonho do casamento move casal a vender brownie na Beira-Mar de Fortaleza

A um ano da cerimônia, Ezequiel e Larissa têm encontrado generosidade no caminho em meio ao desafio de concretizar o que desejam

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 14 de Outubro de 2025
Na imagem, padre Júlio Lancellotti está sentado em sofá do Sistema Verdes Mares e sorri durante entrevista; ele traja o colete da Pastoral do Povo da Rua

Opinião

Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano

Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 30 de Setembro de 2025
Na imagem, casal está no fundo do mar para realizar pedido de casamento durante mergulho no litoral de Fortaleza

Opinião

Médico faz surpresa e pede namorada em casamento no fundo do mar de Fortaleza, a 22m de profundidade

Paulo Othavio transformou viagem para um congresso na realização de um sonho: mostrar à pessoa amada que o carinho tem a cor e a calmaria do mar

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 09 de Setembro de 2025
Na imagem, o casal de idosos Zoraide Diniz e Márlio Pelosi durante cerimônia de casamento em Fortaleza

Opinião

Casal de idosos se conhece no pilates, namora, casa e celebra o amor: ‘A vida começa aos 80’

Zoraide Diniz e Márlio Pelosi compartilham a mesma altura, tipo sanguíneo e até número de sapato; nos acasos da vida, perceberam que precisavam se conhecer para que a felicidade virasse rotina

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 26 de Agosto de 2025
Na imagem, família reunida para celebrar o aniversário de Roberto Carlos Araújo Silva, policial cearense transformado pela paternidade

Opinião

De ‘turrão’ a manteiga derretida: a transformação que um policial cearense passou ao se tornar pai

Pai de três e avô de um, Roberto Carlos Araújo Silva credita à paternidade o fato de enxergar o mundo sob outra perspectiva enquanto continua a abrir o coração para que o amor entre e se multiplique

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 10 de Agosto de 2025
Na imagem, a colaboradora Edilvânia Costa durante atendimento infantil no Vapt Vupt de Messejana

Opinião

Funcionária muda rotina do Vapt Vupt Fortaleza ao fazer fantoches para melhorar atendimento infantil

Com percepção sensível e atuação carinhosa, Edilvânia Costa faz das próprias habilidades um motivo a mais para fazer com que crianças e famílias se sintam acolhidas até num momento tão corriqueiro

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 29 de Julho de 2025
Na imagem, o economista e téologo Francival Pires em frente à fachada do Centro de Valorização da Vida (CVV) em Fortaleza, no bairro de Fátima

Opinião

Há 30 anos, cearense doa o próprio tempo para escutar pessoas em projeto de apoio emocional

Francival Pires é um dos voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV) em Fortaleza; além de ajudar a salvar vidas, estimula outras pessoas a seguir o mesmo rastro de gratuidade e amor

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 15 de Julho de 2025
Na imagem, o antes e depois da violinista Thais Amâncio, estudante e professora do Instituto Musical Jacques Klein

Opinião

De aluna a professora: violinista da periferia de Fortaleza incentiva crianças a lutar pelos sonhos

Thais Amâncio ingressou no Instituto de Música Jacques Klein aos 9 anos; hoje, aos 22, diz que a vivência com o violino ensinou que amor é, sobretudo, paciência

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 01 de Julho de 2025
Na imagem, o artista Matheus Oliveira, conhecido como Matchara, com a família

Opinião

Drag emociona ao mostrar reação dos pais por vê-la montada: ‘Fazem questão de dizer que me amam’

Mais conhecido como Matchara, Matheus Oliveira conquistou a internet nas últimas semanas com vídeo no qual o amor mostra uma das facetas mais bonitas: a do acolhimento sem limites

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 10 de Junho de 2025
Na imagem, o ambientalista Italo Diógenes Holanda Bezerra junto ao Rio Jaguaribe

Opinião

O homem que ama o rio: cearense conversa com o Jaguaribe, homenageou-o com orquestra e luta para preservá-lo

Fruto de 11 gerações habitantes da ribeira do Jaguaribe, Italo Diógenes Holanda nutre pelas águas um sentimento capaz de transpor barreiras, construir pontes e inspirar ações concretas

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 28 de Maio de 2025
Na imagem, o casal José Venâncio e Verônica Ceará

Opinião

Qual o segredo de um amor longo? Neta fala sobre os 65 anos de união dos avós que só a morte separou

Paciência, amor e perseverança marcaram as mais de seis décadas de convivência entre José Venâncio e Verônica Ceará

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 14 de Maio de 2025
Na imagem, o artista Wagner Sales com um dos desenhos de autoria própria

Opinião

‘Fazer arte ao invés de ficar só na tela’: artista estimula pessoas a se reconectar com o desenho

Natural de Minas Gerais e residente em Fortaleza, Wagner Sales foi alfabetizado aos 15 anos, usou o desenho como forma de sobrevivência e hoje transfere o ofício para diferentes públicos

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 01 de Maio de 2025
João Inácio Júnior ao lado de Claudia Leite apresentando o

Opinião

‘Tinder da rádio’: João Inácio Júnior foi cupido por 25 anos e uniu casais com os Classificados do Amor

Apresentador foi líder de audiência em todo o Brasil ao narrar histórias de amor e fazer com que pessoas se encontrassem nos tempos de flerte por carta e ligação

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 08 de Abril de 2025
Hévila Ribeiro na fachada onde em breve será a Casa das Memórias: amor forte e consciente pela cultura histórica de Juazeiro do Norte

Opinião

Arquiteta requalifica casa no Centro de Juazeiro do Norte para estimular preservação de prédios históricos na cidade

Hévila Ribeiro também é criadora do projeto Memórias de Juazeiro, dedicado a registrar cultura, edificações e lugares do município onde nasceu, cresceu e pela qual sempre é apaixonada

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 25 de Março de 2025
Toni Reis e David Harrad, respectivamente à esquerda e à direita, em foto de 1990 e de 2025: união além dos tempos

Opinião

De amor à primeira vista a conquista histórica: um dos primeiros casais gays a casar no Brasil completa 35 anos de união

Toni Reis e David Harrad conheceram-se nas escadas rolantes de um metrô em Londres e hoje celebram cada passo dado para que o amor seja sinônimo de liberdade

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 11 de Março de 2025

Opinião

Casal realiza cerimônia de casamento com tema Disney e planeja dar volta ao mundo para conhecer os 6 castelos da marca

Desde que Brunna e Heydher assistiram a “Frozen” no cinema, os planetas se alinharam e fizeram nascer um amor forjado em contos de fada, viagens mirabolantes e até casa à la Disneylândia

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 04 de Fevereiro de 2025

Opinião

Namoro à distância faz casal conhecer Brasil e América Latina durante reencontros: ‘Amar, não importa onde’

Vitor e Val se conheceram pelo Tinder, mataram a saudade em diferentes lugares do país e do mundo até se virem prontos para realmente dividir a vida na estrada e sem limite geográfico

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 21 de Janeiro de 2025

Opinião

Com farofa e diversão, família tem tradição de reunir gerações e montar caravana para acompanhar partos

Já são 10 anos do costume que movimenta unidades de saúde de Fortaleza com alegria, leveza e um amor capaz de transpor barreiras e dar força em um dos instantes mais especiais da vida

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 06 de Janeiro de 2025

Opinião

Avós e neta do interior do Ceará conhecem juntos o mar pela primeira vez: ‘Me sinto feliz até agora'

Naturais de Forquilha, seu Elivá, dona Maria Júlia e a pequena Maria Laura agora não querem desgrudar do oceano e sentem que, depois da experiência, o amor também cresceu

Foto frontal Diego Barbosa
Diego Barbosa 10 de Dezembro de 2024
