Casal de idosos se conhece no pilates, namora, casa e celebra o amor: ‘A vida começa aos 80’

Amor é quando o acaso vira destino. Essa frase não é minha. Saiu da boca de um casal que faz completo jus à sentença. Zoraide Diniz e Márlio Pelosi inauguram o bem-querer todo dia. Ele com 80 anos, ela com 78, conheceram-se da forma mais inusitada e simples possível: entre técnicas de alongamento e uma vontade toda grande de viver.

A história começa no fim do ano passado. Às quartas e sextas, sempre às 14h, os dois dividiam a mesma sessão de pilates em uma academia. No início, pouco conversavam. Márlio enfrentava um estado depressivo em virtude do falecimento da ex-esposa. Foram 56 anos juntos até que a morte os separasse. Estava triste, miúdo, cabisbaixo. O mundo não tinha mais cor. Mal sabia ele que a companheira de pilates traria todas as tonalidades possíveis.

Sim, porque Zoraide, ao observar o colega tão calado, perguntou ao professor o que havia com ele. Ao saber do motivo, quis reanimá-lo. Não deixar que a dor tomasse conta. Pouco a pouco, começou a falar expressões engraçadas face ao grau de dificuldade de alguns exercícios. Começou também a cantar, a chamá-lo para a dança. Márlio foi abrindo a guarda, vendo que aquilo era bom. Tinha achado uma amiga.

As coisas avançaram. Certo dia, Zoraide o chamou para tomar café, junto ao professor, no apartamento dela. Tempos depois, foi Márlio que, notando o fato de ela ir embora sozinha, ofereceu-se para deixá-la em casa – embora Zoraide morasse a um quarteirão da academia. Despedia-se com um beijo na testa. Evoluíram para pegar na mão ao atravessar a rua.

“Eu, achando ele muito educado, nunca achei que podíamos ser namorados. Era só na amizade mesmo, minha intenção era tirá-lo da depressão – já que ele sempre ficava muito quieto, no canto... Mas, então, ele me chamou para uma confraternização e fui tomada pela surpresa”. A tal confraternização era o aniversário de uma amiga de Márlio. No carro, após ter chamado Zoraide para acompanhá-lo, ele fez o pedido de namoro.

Legenda: História de Zoraide e Márlio iniciou nas aulas de pilates e os levou ao altar Foto: Studio Klau's/Divulgação

“Não sei o que deu em mim, de repente já estava falando”. Num primeiro momento, boquiaberta com a declaração, Zoraide não respondeu nada. Mas tudo mudou. Na festa, quando questionado se eles eram namorados, Márlio disse: “Já fiz o pedido de namoro, mas ela não disse nada”. Ao que, de repente, alguém no fundo do salão gritou: “Quem cala, consente”. Era 22 de dezembro de 2024. O dia em que alteraram o status de relacionamento.

Dessa data ao pedido de noivado, passando pelo casamento – com direito a véu, grinalda, vestido branco e tudo o que é merecedor a um casal – foram sete meses. Rápido demais? Não para quem tem certeza de quem quer viver tudo com a maior intensidade possível ao lado de quem se gosta. Viúvos, lúcidos e livres, Zoraide e Márlio redescobrem a si todos os dias.

Legenda: Na juventude, Zoraide não tinha casado com véu e grinada; na maturidade, realizou sonho com o novo amor Foto: Studio Karlu's/Divulgação

Vivem de amor e de amar. Não economizam em beijos, abraços e afagos. Também notam similaridades: compartilham a mesma altura, o mesmo número de sapato, o mesmo tipo sanguíneo. “Acho que foi providência divina. Próximo à minha residência existem várias academias, e fui me inscrever logo numa bem longe de casa. Lá eu a encontrei. Ela tem me dado muito apoio, tem sido ótimo. A vida começa aos 80”, celebra Márlio.

Zoraide – há nove anos viúva depois de um casamento de 46 anos – também não economiza. Diz que encontrou o homem perfeito, superior a dois de 40. Ela é o remédio dele. Foi quem o curou do peso de ter um melanoma. É quem promove sorriso. “Se ele tem defeitos, não conheço nenhum. É educado, simples, cumprimenta todo mundo, ajuda a quem precisa. É bem parecido comigo. Deus mandou no tempo certo. Para mim, ele é completo”.

Legenda: Hoje, Zoraide e Márlio vivem de transformar a rotina comum em sonho realizado, cheio de abraços e beijos Foto: Arquivo pessoal

A boa notícia é que não apenas os dois estão em movimento de carinho. Ambas as famílias apoiam intensamente o relacionamento. Da parte dele, são dois filhos e cinco netos; da parte dela, cinco filhos e oito netos. Todos concordam, por exemplo, que cada um continue no próprio apartamento, mas que alternem os dias de dormir na casa um do outro. Há quem diga que Márlio já é até chamado de “papi”.

A cada novidade de uma rotina que pulsa e colore os dias, fica a certeza de que eram para se encontrar. De que o acaso realmente virou destino. E, portanto, amor. Um dos instantes mais bonitos desse encontro foi mesmo o casamento, com irmãos, netos e sobrinhos dividindo funções importantes – um levando aliança, outro assumindo apadrinhamento, outro concedendo a mão de um ao outro. Duzentas pessoas aplaudindo o afeto.

Legenda: Do começo do relacionamento ao enlace na igreja, foram apenas sete meses e muita história para contar Foto: Studio Klau's/Divulgação

Nessa vida em que sonho e realidade se confundem, ainda cabem muitos desejos. Conhecer o mundo, viajar de navio, não deixar de compartilhar nada. Passar juntos o tempo necessário do encantamento perpétuo, desfrutar de uma união madura – e, portanto, consciente de que cada dia é cada dia, cada processo é único e intransferível. Retornar ao pilates.

“Para quem acha que vai achar o grande amor por lá, só não vá no nosso horário”, adverte Zoraide. Ao que Márlio completa: “Os jovens hoje, no primeiro desentendimento, jogam as alianças fora. Pelo contrário: é preciso que o perdão entre os dois aconteça para que tudo se dê normalmente. Torço pra que nosso amor seja eterno enquanto dure. E durará eternamente”.

Esta é a história de amor de Zoraide Diniz e Márlio Pelosi.