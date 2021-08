Pilates: veja benefícios, pra que serve e a quem é indicado

Pessoas que querem aumentar a qualidade de vida e o condicionamento físico, através da prática uma atividade, mas que não gostam de se exercitar ao ar livre ou frequentar academias, o pilates pode ser uma alternativa. Gestantes, idosos, atletas, indivíduos sedentários ou com lesões, qualquer pessoa pode fazer a modalidade.

A prática trabalha os músculos do corpo, a mente, além de auxiliar na flexibilidade, na concentração e na respiração. Ao aliar esses benefícios, a atividade física é constantemente indicada para pessoas que sofrem com dores crônicas, má postura, problemas na coluna, articulações, entre outros.

O que é

Criada pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1883-1967) por volta de 1900, a técnica é um exercício físico que oferece diversos benefícios para o corpo e para a mente, atendendo a necessidades de públicos bem distintos, que vão de gestantes e idosos a atletas, pessoas com mobilidade reduzida e em reabilitação.

Os movimentos desenvolvidos pelo idealizador trabalham o fortalecimento muscular e a flexibilidade ao mesmo tempo, misturando resistência e isometria — exercícios estáticos —, que exigem concentração, respiração coordenada e força.

Conforme a fisioterapeuta e instrutora de pilates, Giuslaine Feitosa, a modalidade é “uma atividade que estimula o corpo como um todo e alia flexibilidade, alongamento, mobilidade, fortalecimento muscular e equilíbrio em um único tipo de exercício para o aluno”.

A prática se baseia em alguns princípios: respiração, concentração, controle, fluidez, precisão e o Power House — referente ao conjunto de músculos que estabilizam a coluna lombar, torácica e cervical.

Tipos de pilates

A modalidade possui algumas categorias diferentes de prática, que envolvem desde exercícios aéreos, até atividades aquáticas. Apesar de distintas, a especialista frisa que todas as modalidades de pilates possuem o mesmo fundamento: “ativação do Power House e concentração do corpo como um só”.

Clássico: deriva dos exercícios originais desenvolvidos por Joseph Hubertus Pilates, sem alteração, e utilizando os aparelhos desenvolvido por ele.

Contemporâneo: a versão segue os mesmos fundamentos do clássico, porém traz algumas modificações funcionais e acessórios, como elásticos, que não são utilizados na versão original, e oferece mais liberdade ao instrutor.

Aero: os movimentos saem do solo e são realizados no ar, com os alunos suspensos em tecidos circenses. A modalidade acaba por exigir mais força e concentração do praticante, já que foca em equilíbrio.

Hidropilates: o tipo é realizado com o indivíduo submerso em um reservatório com água, como piscinas. Nele, molas são usadas para oferecer resistência e espaguetes de borracha ajudam o aluno a flutuar. Essa modalidade é indicada para pessoas que possuem estrutura mais frágil, por causa do baixo risco de lesões, explica Giuslaine Feitosa.

Solo: nessa versão o aluno realiza os movimentos no chão usando a gravidade e o peso do corpo para fornecer resistência.

Para que serve?

Legenda: O exercício utiliza a junção do corpo ao psíquico para estimular o bom condicionamento físico e uma maior consciência corporal Foto: Shutterstock

O exercício utiliza a junção do corpo ao psíquico para estimular o bom condicionamento físico e uma maior consciência corporal. Desse modo, acaba por auxiliar na correção postural, tonificação dos músculos e aumento da flexibilidade.

O pilates também tem a função de ajudar na reabilitação do corpo e prevenir dores crônicas e lesões, enquanto atua no fortalecimento muscular e na mobilidade do aluno.

Vantagens e benefícios

A prática regular da modalidade pode contribuir para diversas vantagens, como explica a fisioterapeuta. “A principal é a consciência corporal, pois quando o aluno atinge esse patamar, ele consegue se desenvolver com mais coordenação, equilíbrio, força e flexibilidade”, destaca.

Outros benefícios da prática:

Redução do estresse, dores crônicas e tensões;

Correção postural;

Estimulação do sistema circulatório e da oxigenação do sangue, através o aprimoramento da capacidade respiratória, pois ao usar a técnica de respiração profunda, o aluno consegue realizar uma maior oxigenação do sangue e, assim, o funcionamento do corpo melhora;

Mobilidade articular, flexibilidade e relaxamento muscular;

Ganho de consciência corporal;

Equilíbrio;

Aprimoramento da coordenação motora;

Aumento do condicionamento físico e mental;

Fortalecimento dos órgãos internos;

Tem malefícios?

Não. Conforme Giuslaine Feitosa, o pilates possibilita que o professor adapte a técnica baseando-se nas limitações de cada aluno, “com isso todos podem realizar a técnica e seus princípios”.

Geralmente, as aulas da modalidade são mais eficientes quando feitas de forma individual ou com um número reduzido de alunos, exatamente para que o profissional possa realizar esse trabalho mais atencioso e consiga respeitar a condição de cada participante e desenvolvê-lo.

Mas também é possível encontrar a atividade disponível para prática em grupo com um número grande de pessoas, no enquanto, para indivíduos que possuem condições médicas específicas, como hérnias e protusões, essa configuração não é a mais indicada.

Emagrece?

Legenda: A modalidade atua principalmente na melhora da qualidade de vida dos praticantes Foto: Shutterstock

A prática pode sim auxiliar no emagrecimento, segundo a profissional. No entanto, ela alerta que o resultado na perda de peso depende do nível comprometimento do praticante.

"É possível realizar o emagrecimento com o pilates, porém depende do desempenho do aluno para conseguir desenvolver a técnica necessária” explica a especialista.

Para quem é indicado

Por não possuir contraindicação, a modalidade pode ser praticada por qualquer pessoa que deseja desenvolver mais condicionamento físico e qualidade de vida, já que é possível “adaptar a técnica e captar os princípios para aluno”, esclarece Giuslaine Feitosa.

Pessoas que nunca praticaram exercícios anteriormente, sedentárias, idosos e grávida, além de atletas, e indivíduos com lesões e em recuperação podem praticar pilates, desde que sejam acompanhados por um instrutor.

O que o pilates faz com o corpo

Por contribuir para o fortalecimento muscular e o aumento da mobilidade e flexibilidade, a modalidade atua principalmente na melhora da qualidade de vida dos praticantes. Ao diminuir as dores corporais crônicas, tensões e corrigir a má postura, a exercício auxilia na rotina.

Conforme a especialista, o “principal objetivo da técnica é trazer qualidade de vida nos pequenos e grandes movimentos do dia a dia”

“O pilates tem a capacidade de possibilitar que uma pessoa consiga trabalhar ou brincar com seus filhos de formas mais harmônica, sem que sinta dores enquanto realiza algo mais simples do seu cotidiano”, afirma.

É possível definir o corpo com pilates?

Sim. Segundo Giuslaine Feitosa, é possível definir a musculatura do corpo ao praticar regulamente a modalidade, já que os movimentos ativam os músculos como um todo. A região do Core — conjunto de músculos que englobam e sustentam o tronco e estabilizam a coluna —, é a mais trabalhada.

“Como um dos fundamentos é ativação do Power House, que é o nosso centro de equilíbrio para nossos membros superiores e inferiores, há a ativação da musculatura profunda”, e a definição dessa área é uma das consequências, explica a professora.

O que se faz em uma aula de pilates

Antes de iniciar a modalidade, é comum que os interessados sejam submetidos a uma avaliação física, momento em que é identificado pelo instrutor quais são as limitações e objetivos do aluno. Em cima desse encontro inicial, o plano de exercício é elaborado.

Cada aula de pilates é única. Apesar de cada modalidade possuir características próprias, as aulas de todas as modalidades seguem o mesmo princípio, como explica a fisioterapeuta.

“São exercícios que trabalham ao mesmo tempo concentração, ativação da musculatura corpórea, alongamentos e força, tudo ao mesmo tempo e em uma única atividade”.

Giuslaine Feitosa é fisioterapeuta graduada no Centro universitário Estácio do Ceará, com pós-graduação em Traumato-Ortopedia. Possui formação em Pilates Contemporâneo Avançando e Aeropilates, além de Posturologia, Osteopatia e RPG. A profissional ainda é terapeuta manual.