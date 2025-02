O que fazer para evitar ou curar ressaca de Carnaval? Saiba como recarregar as energias após a folia

Com apenas poucos dias para o início do Carnaval, muitas pessoas já estão nos últimos preparativos para cair na folia. Mas além dos adereços e fantasias, aqueles que planejam curtir os quatro dias de festa devem ficar atentos para os cuidados com a saúde durante este período.

Entre os principais problemas que podem afetar os festeiros, está a tradicional e tão temida ressaca. Pensando isso, para curtir a maratona sem sustos, o Diário do Nordeste preparou uma lista com cuidados para se ter antes, durante e depois da festa para curtir esse período de forma saudável e responsável.

Cuidados com o próprio corpo

Para a Dra. Karine Saboia, fisioterapeuta e nutricionista, os cuidados para o Carnaval iniciam antes mesmo do bloquinho sair na rua, com uma boa hidratação. "O calor e a intensidade das atividades festivas podem levar à desidratação rapidamente. Beber água com regularidade, além de consumir bebidas isotônicas que repõem os eletrólitos, pode ajudar a evitar esse problema", comenta.

O descanso prévio também deve ser levado em consideração antes da folia. Para isso, a doutora recomenda que uma boa noite de sono "é essencial para manter o pique e fortalecer a imunidade".

Karine ainda chama atenção para o consumo saudável de alimentos que evitam dores de cabeça no futuro. "A alimentação deve ser balanceada, priorizando refeições leves, ricas em carboidratos complexos e proteínas magras, e evitando excessos de alimentos gordurosos e pesados, que podem causar desconfortos digestivos", diz.

O que consumir durante a festa?

Para manter o corpo saudável e cheio de energia, Karine dá algumas dicas do que consumir e o que evitar enquanto pula o Carnaval. "O egredo é encontrar um equilíbrio para curtir sem excessos. Opte por lanches leves e energéticos, como frutas frescas, castanhas, barras de cereais integrais ou sanduíches de pão integral com proteínas magras. Prefira alimentos ricos em fibras, como frutas e vegetais, que ajudam na digestão e promovem a saciedade", ressalta.

"Evite alimentos fritos ou pesados, pois podem causar cansaço e mal-estar. Comer devagar e ouvir seu corpo para não exagerar nas quantidades é essencial para curtir o Carnaval com disposição e saúde", aponta a nutricionista, que também recomenda carboidratos de baixo índice glicêmico.

Atenção para as bebidas

Karine também retoma a atenção para o consumo social de bebidas alcóolicas, a fim de evitar a ressaca ou outros problemas mais graves.

Prefira drinks mais leves, como caipirinhas com pouco açúcar ou cervejas de baixo teor alcoólico, que desidratam menos. Evite bebidas muito doces, como coquetéis alcoólicos misturados com refrigerantes ou xaropes, pois esses podem gerar picos de açúcar seguidos de quedas de energia Dra. Karine Saboia Fisioterapeuta e nutricionista

A presença de água constante é importante para manter a desidratação e evitar episódios de tontura ou quedas. Além disso, sucos e bebidas naturais também são recomendados para o evento. "A chave é ouvir o corpo e evitar o consumo excessivo de qualquer bebida, mantendo-se hidratado e com energia para curtir a festa sem excessos", comenta a nutricionista.

O que fazer para lidar com a ressaca?

Caso o folião tenha exagerado nas bebidas e, no pós festa, esteja de ressaca, a Dra. Karine separou uma lista com orientações para recarregar as energias sem muitas sequelas.

Hidratação: Beba muita água e líquidos com eletrólitos (como água de coco, isotônicos sem açúcar ) para combater a desidratação. Reposição de Vitaminas: Consuma alimentos ricos em vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio e magnésio (como bananas, abacates e nozes). Gengibre: Chá ou pedaços de gengibre ajudam a aliviar náuseas e mal-estar. Descanso: Durma mais para ajudar o corpo a se recuperar. Evitar Álcool: Não consuma mais álcool para evitar prolongar a ressaca. Cuidado com Cafeína: A cafeína pode ajudar a melhorar o alerta, mas também pode desidratar, então beba água junto.

