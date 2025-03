São Paulo x Sport: horário, onde assistir, palpites e escalações

São Paulo e Sport se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo será no Morumbis, em São Paulo (SP).

O Tricolor Paulista não joga desde o dia 10 de março quando foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Palmeiras.

A equipe tem um confronto da Libertadores contra o Talleres no meio de semana na Argentina, mas deve ir com força máxima para estrear bem na Série A.

O Sport está na final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. O time venceu o jogo de ida por 3 a 2 e após o jogo com o São Paulo, volta suas atenções para a decisão, no meio de semana.

O Rubro-Negro vem de derrota no meio de semana para o Altos/PI, na Ilha do Retiro, quando jogou com um time reserva.

ONDE ASSISTIR

Premiere



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO:

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; Calleri.

Técnico: Luis Zubeldía

SPORT:

Caíque; Hereda, Silva, Chico e Carius; Rivera, Lucas Lima e Oliveira; Romarinho, Barletta e Lobato. Técnico: Pepa

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SPORT

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Data: 30 de março de 2025 (domingo)

Hora: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)