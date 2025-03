Primeiro eclipse solar parcial de 2025 será neste sábado (29) e não poderá ser visto do Brasil

O primeiro eclipse solar parcial do ano ocorrerá neste sábado (29) e poderá ser visto por parte da América do Norte e da Europa. O fenômeno não será visível do Brasil.

De acordo com o Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o eclipse será entre 5h51 e 9h44, no horário de Brasília.

O eclipse solar ocorre porque a sombra da Lua percorre um caminho sobre a Terra. Quem está neste caminho vê o eclipse, mas quem não está neste caminho não vê.

"À medida que a Terra vai girando e a Lua também vai se deslocando no espaço, essas sombras vão percorrendo um caminho sobre a Terra. O caminho do eclipse total é chamado de caminho do eclipse. Esse caminho forma uma faixa que não tem mais de 270 quilômetros de largura. Assim, ao contrário do eclipse total da Lua, somente poucas pessoas veem o eclipse total do Sol, pois, para ver, é preciso estar naquela faixa, no caminho do eclipse", explica o Observatório.

Durante o fenômeno, o astro ficará cada vez mais escuro. A parte mais escura tem um formato circular e a impressão é que ela dá uma "mordidinha" no Sol.

Eclipses do tipo não podem ser observados diretamente, sem uso de filtros apropriados. A recomendação mais barata e fácil é utilizar um vidro de soldador número 14. No entanto, mesmo com os filtros, só se pode olhar para o fenômeno por cerca de 30 segundos. Depois, é preciso repousar a vista.

Outra observação é que a quantidade do obscurecimento do Sol no eclipse parcial depende da localidade. Neste sábado, em uma parte do leste do Canadá, por exemplo, as pessoas poderão ver 92% do astro obscurecido. Contudo, na Espanha, os apreciadores poderão ver apenas 17%.

Veja também Ciência Veja antes e depois dos astronautas que retornaram à Terra após ficarem 'presos' por 300 dias no espaço Ciência Eclipse lunar total: veja imagens da 'Lua de Sangue' pelo mundo

Onde o eclipse solar parcial será visto?

O eclipse solar parcial poderá ser visto de apenas alguns lugares do mundo. Observadores do Brasil não poderão visualizar o fenômeno.

Europa;

Norte da Ásia;

Norte/Oeste da África;

Grande parte da América do Norte;

Norte da América do Sul;

Atlântico;

Ártico.

Fonte: Observatório Nacional

>> Acesse nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias.