Veja lista de provas de concursos públicos para abril de 2025

Concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em abril no Ceará e em outros estados do País. São vagas para diferentes cargos em órgãos públicos e instituições privadas. Os salários podem chegar a R$ 39,7 mil.

As oportunidades estão disponíveis para candidatos com formação de nível fundamental, médio e superior. Confira os detalhes:

Ministério Público Federal

Foram abertas as inscrições para o 31º concurso público para provimento de cargos de procurador da República do Ministério Público Federal (MPF). Ao todo, a seleção prevê o preenchimento de 58 vagas. O salário inicial é de R$ 39,7 mil.

Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de abril. A inscrição preliminar será realizada exclusivamente pelo sistema de inscrição on-line, com as credenciais de autenticação do Gov.br, com nível prata ou ouro e verificação em duas etapas.

O candidato deverá acessar a página do concurso, preencher o formulário de inscrição, anexar o documento oficial de identificação e gerar a guia de recolhimento (GRU) do valor de R$ 250.

>> Confira o edital

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu edital para concurso público com 403 vagas para níveis superior e médio. Ao todo, serão 34 vagas para o cargo de assistente e 369 vagas para analista. Os salários iniciais são de R$ 3.459,87 para assistente e R$ 8.140,88 para analista.

As inscrições para o certame vão do dia 14 de abril ao dia 15 de maio e deverão ser feitas no site no Instituto Consulpam, organizador do concurso. Os interessados devem pagar taxas de R$ 50 e R$ 80 para os cargos ao nível médio e superior, respectivamente.

>> Confira o edital

Superior Tribunal Militar (STM)

O Superior Tribunal Militar (STM) está com concurso público aberto para preencher 80 vagas de nível superior de maneira imediata, além da formar cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até 4 de abril, exclusivamente pelo site do Cebraspe. Das vagas, 30 são destinadas ao cargo de técnico judiciário e 50 para analista judiciário, em diversas especialidades.

Os salários iniciais variam de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Será ofertado, ainda, auxílio-alimentação de R$ 1.460,40.

>> Veja edital

Brigada Militar do Rio Grande do Sul

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul (RS) lançou edital para concurso público de ingresso na carreira de militar estadual, com 1,2 mil vagas para o cargo de Soldado de Primeira Classe. A seleção é organizada pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

As inscrições estão abertas e seguem até 22 de abril, exclusivamente pelo site da organizadora. A taxa é de R$ 118,79. O subsídio inicial para o cargo é de R$ 5.944,85, com jornada de 40 horas semanais.

> > Veja edital do concurso

Sesap RN

Interessados em participar do concurso da Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) podem se inscrever desta segunda-feira (10) até 23h59 de 14 de abril. As inscrições são online, no site da banca organizadora, e têm taxa de R$ 100 para os cargos de nível médio e R$ 150 para os de nível superior.

De acordo com o edital publicado no Instituto de Desenvolvimento Educacional (Idecan), responsável pelo certame, são oferecidas 565 vagas com salários de até R$ 4.270,05.

>> Confira o edital

Polícia Civil do Ceará

As inscrições do concurso para delegado da Polícia Civil do Ceará (PCCE) abrem às 10h desta sexta-feira (28). Os interessados têm até as 18h do dia 11 de abril para se candidatar. Ao todo, o certame possui 100 vagas imediatas, sendo 75 para ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 20 vagas para candidatos negros e pardos.

O salário inicial é de R$ 22.165,53, com carga horária semanal de 30 horas.

As inscrições devem ser realizadas através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

Tribunal de Contas de São Paulo

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) está com inscrições abertas para um concurso público com 63 vagas. As oportunidades visam os cargos de Auditor de Controle Externo e Auditor de Controle Externo-Administração. Os salários iniciais são de R$ 17.743,05, mas há a possibilidade de incremento a partir de benefícios.

Interessados em participar do concurso podem se inscrever até as 23h59 do dia 24 de abril no site da Fundação VUNESP, a banca organizadora. É necessário pagar uma taxa de R$ 82 no momento da inscrição.

>> Confira o edital

CAESB

As inscrições do concurso público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) já estão abertas. Os interessados em participar do certame podem acessar o site da Cebraspe, a banca organizadora, para solicitar a inscrição até o dia 9 de abril.

É necessário pagar uma taxa de R$ 71, para os candidatos com nível médio, e R$ 92 para os com nível superior. Ao todo, serão ofertadas 82 vagas imediatas com salários de até R$ 11.961,34.

>>> Veja o edital atualizado

Prefeitura de Niterói (RJ)

Começam na próxima terça-feira (1º) as inscrições para concurso público da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), no Rio de Janeiro. As inscrições serão realizadas pelo site do instituto, de 1º de abril a 12 de maio. O valor da inscrição varia entre R$ 80 e R$ 110.

O salário-base previsto em edital varia de R$ 2.300,40, para o cargo de Assistente Administrativo, a R$ 12.002, para os cargos das áreas da Engenharia. Todos os cargos têm carga horária semanal de 40 horas.

>> Confira o edital

UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas para o preenchimento de cinco vagas para o cargo de professor.

As oportunidades são destinadas aos cursos de arquivologia, museologia, ciência da computação e engenharia de software, em unidades acadêmicas do campus de Juazeiro do Norte.

As inscrições vão até a próxima sexta-feira (4), no site da UFCA, mediante pagamento da taxa de R$ 287. Os aprovados atuarão em regime de dedicação exclusiva, com remuneração inicial de R$ 11.481,64, além de retribuição por titulação e auxílio-alimentação.

>> Veja o edital

Censo Estudantil

O Censo Cidades Estudantil Brasil 2025 abriu inscrição de concurso público de nível fundamental e médio em dez estados brasileiros, incluindo o Ceará. São ofertadas 3.156 vagas temporárias para realização do Censo Estudantil em cidades dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para os cargos de Agente Recenseador, distribuídas nas áreas de Administração; Educação; Saúde; Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania, com remuneração variando entre R$ 1.970,00 e R$ 2.100,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 07 de abril, pelo site da Omni Concursos Públicos, empresa responsável pelo certame. O valor da taxa varia de R$ 54,50 a R$ 68,50.

Ufal

A Universidade Federal do Alagoas (Ufal) abrirá, no dia 12 de março, as inscrições do concurso para professores. Ao todo, são 71 vagas para as classes auxiliar, assistente e adjunto, com exigências de graduação, mestrado e doutorado, respectivamente.

Confira o edital da Ufal.

Os salários variam entre R$ 2.681,35 e R$ 10.481,64, e incluem retribuição por titulação. As inscrições serão realizadas exclusivamente online pelo site da universidade, com início às 17h do dia 12 de março e término às 11h do dia 3 de abril.

