Concurso do STM com vagas em Fortaleza e salários de até R$ 14,8 mil abre inscrições nesta sexta (7)

O prazo para inscrição no concurso do Superior Tribunal Militar (STM) começa nesta sexta-feira (7), a partir das 10h, e segue até 4 de abril, às 18h. O certame conta com 80 vagas imediatas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 14.852,66, dependendo da função.

Os interessados em se candidatar devem se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso, e pagar a taxa de participação, que varia de R$ 80, para o cargo de analista judiciário, a R$ 120, para o de técnico judiciário.

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea e pessoas com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo têm direito a solicitar a isenção do valor, no ato da inscrição.

>>> Confira o edital

Os candidatos poderão ser convocados para tomar posse em qualquer cidade onde estão sediados o Superior Tribunal Militar e as auditorias da justiça militar da União. São elas:

Bagé (RS);

Belém (PA);

Brasília (DF);

Campo Grande (MS);

Curitiba (PR);

Fortaleza (CE) ;

; Juiz de Fora (MG);

Manaus (AM);

Porto Alegre (RS);

Recife (PE);

Rio de Janeiro (RJ);

Salvador (BA);

Santa Maria (RS);

São Paulo (SP).

Os aprovados dentro do número de vagas previstas no edital poderão optar pela lotação, respeitada a ordem das vagas disponibilizadas e a ordem de classificação.

Veja também Papo Carreira Com vagas no Ceará e salários de até R$ 17 mil, concurso Ebserh acontece em março Papo Carreira Edital do concurso da PF será publicado em agosto; veja detalhes

Cargos e especialidades

As 80 vagas imediatas são distribuídas entre os cargos de analista e de técnico judiciário em diversas áreas de atuação. Os selecionados atuarão em jornadas de 40 horas semanais em ambas.

Do total de oportunidades, o edital prevê a seguinte distribuição de reserva de cotas: 20% para candidatos negros (pretos e pardos); 5% para pessoas com deficiência; 3% para candidatos indígenas.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalhas as funções, as especialidades e a remuneração de cada:

Analista Judiciário

Analista Judiciário — Área Administrativa : 5 vagas destinadas a candidatos com ensino superior em qualquer curso de graduação. Salário inicial de R$ 14.852,66.

: 5 vagas destinadas a candidatos com ensino superior em qualquer curso de graduação. Salário inicial de R$ 14.852,66. Analista Judiciário — Área Apoio Especializado — Especialidade Administração : 4 vagas para formados em Administração. Remuneração inicial de R$ 14.852,66.

Especialidade : 4 vagas para formados em Administração. Remuneração inicial de R$ 14.852,66. Analista Judiciário — Área Apoio Especializado — Especialidade Análise de Sistemas : 16 vagas destinadas a candidatos formados ou pós-graduados em Tecnologia da Informação. Salário inicial é de 14.852,66.

: 16 vagas destinadas a candidatos formados ou pós-graduados em Tecnologia da Informação. Salário inicial é de 14.852,66. Analista Judiciário — Área Apoio Especializado — Especialidade Comunicação Social : cadastro de reserva para formados em curso de Comunicação Social. Remuneração inicial de R$ 14.852,66.

: cadastro de reserva para formados em curso de Comunicação Social. Remuneração inicial de R$ 14.852,66. Analista Judiciário — Área Apoio Especializado — Especialidade Contabilidade : 3 vagas para candidatos com ensino superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional da categoria. Salário inicial de R$ 14.852,66.

: 3 vagas para candidatos com ensino superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional da categoria. Salário inicial de R$ 14.852,66. Analista Judiciário — Área Apoio Especializado — Especialidade Suporte em Tecnologia da Informação : 7 vagas destinadas a candidatos formados ou pós-graduados em Tecnologia da Informação. Remuneração inicial de 14.852,66.

: 7 vagas destinadas a candidatos formados ou pós-graduados em Tecnologia da Informação. Remuneração inicial de 14.852,66. Analista Judiciário - Área Judiciária: 15 vagas para participantes com nível superior em qualquer área. Salário inicial de R$ 14.852,66

Técnico Judiciário

Técnico Judiciário — Área Administrativa : 8 vagas destinadas aos candidatos com nível superior em qualquer área. Remuneração inicial de R$ 9.052,51.

: 8 vagas destinadas aos candidatos com nível superior em qualquer área. Remuneração inicial de R$ 9.052,51. Técnico Judiciário — Área Administrativa — Especialidade Agente da Polícia Judicial : 11 vagas para candidatos com nível superior. Salário inicial R$ 9.052,51, mais gratificação de R$ 1.320,16, totalizando R$ 10.372,67.

: 11 vagas para candidatos com nível superior. Salário inicial R$ 9.052,51, mais gratificação de R$ 1.320,16, totalizando R$ 10.372,67. Técnico Judiciário — Área Administrativa — Especialidade Contabilidade: 11 vagas para interessados com nível superior em Ciência Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade. Remuneração inicial de R$ 9.052,51.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.

Provas

O processo seletivo contará com a etapa de prova objetiva para os dois cargos. Somente a função de analista judiciário terá avaliação discursiva. Ambas serão aplicadas em 8 de junho em todas as capitais do País, incluindo o Distrito Federal, além das cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Begé (RS).

O resultado final das avaliações de múltipla escolha está previsto para ser divulgado em 4 de julho, já o provisório da discursiva deve sair em 9 de julho.

Cronograma concurso do STM